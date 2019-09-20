حازم إمام: ميتشو أهدى الأهلي الفوز بالسوبر

تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٣ م

حازم إمام

فتح حازم إمام نجم الزمالك وعضو اتحاد الكرة السابق النار على المدير الفني للنادي الأبيض ميلوتان سريديوفيتش "ميتشو" بعد الهزيمة من الأهلي في كأس السوبر، حيث قال حازم إمام عقب المباراة أثناء تحليله للمباراة عبر قناة أون سبورت: "ميتشو قام بالعديد من الأشياء الغريبة في المباراة ما تسبب في إهدار الفوز". وواصل إمام تصريحاته: "ليس من الجيد أن تؤلف في اختياراتك خاصة في مواجهة الأهلي، في مباريات القمة يجب أن تختار أفضل تشكيل لديك وهذا لم يحدث اليوم". وأختتم تصريحاته بأن الأمر ينطبق على أحمد فتحي لاعب الأهلي الذي قدم مباراة رائعة فهو لا يستسلم أبدا.

وتوج الأهلي ببطولة السوبر موسم 2017-2018 بعد تفوقه على فريق الزمالك بثلاثة أهدف مقابل هدفي في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة. وافتتح فريق النادي الأهلي التسجيل خلال أحداث الشوط الأول في الدقيقة 19 عن طريق النيجيري جونيور أجاي واضاف حسين الشحات الهدف الثاني لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي

وتوج الأهلي ببطولة السوبر موسم 2017-2018 بعد تفوقه على فريق الزمالك بثلاثة أهدف مقابل هدفي في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة.

وافتتح فريق النادي الأهلي التسجيل خلال أحداث الشوط الأول في الدقيقة 19 عن طريق النيجيري جونيور أجاي واضاف حسين الشحات الهدف الثاني لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين دون رد.

في الشوط الثاني فاجأ الأهلي الزمالك بالهدف الثالث عن طريق أجاي من خطأ فادح لدفاع الزمالك، بعدها حاول فريق الزمالك تعديل النتيجة ونجح في تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء سددها محمود علاء بنجاح في شباك محمد الشناوي لتتعدل النتيجة وتصبح 3-1، لكن سرعان ما عاد لاعبو الزمالك مرة أخرى في محاولة لتقليص الفارق ونجحوا بعد احتساب حكم المباراة ركلة جزاء ثانية لنادي الزمالك نجح في تسديدها محمود علاء في شباك الأهلي.