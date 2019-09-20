رياضة

رمضان صبحي: اليوم فرح وغداً التركيز على مواجهة سموحة

تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ م
الأهلي
الأهلي
كشف رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته البالغة من تتويج فريقه بكأس السوبر بعد التغلب علي فريق نادي الزمالك، حيث قال رمضان في تصريحات بعد المباراة:" بطولة السوبر مهمة جداً، وكل الشكر للاعبي الفريق الذين كانوا رجالًا طوال المباراة واستحقوا اللقب". وعن هدفي الزمالك في شباك الأهلي أكد رمضان أن فريقه سيطر على المباراة من أول دقيقة وطبيعي أن يخفض أداء الفريق في أخر المباراة، موضحًا أن اليوم فرح وبداية من غدًا التركيز على لقاء سموحة في الدوري.
وتوج الأهلي ببطولة السوبر موسم 2017-2018 بعد تفوقه على فريق الزمالك بثلاثة أهدف مقابل هدفين، وافتتح فريق النادي الأهلي التسجيل خلال أحداث الشوط الأول في الدقيقة 19 عن طريق النيجيري جونيور أجاي واضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة ثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع والذي كان مقدرًا بثلاثة دقائق
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جونيور اجاى (1)

أجاي: لم أطلب الرحيل من الأهلي وتألقت لهذا السبب

أعرب جونيور أجاى، نجم الأهلى عن سعادته بتتويج فريقه بكأس السوبر على حساب المنافس التقليدي الزمالك. وقال أجاى: «قدمنا مباراة رائعة سيطرنا خلالها على مجريات اللعب، وكنا الاحق بالفوز وكان في مقدرونا زيادة حصيلتنا من الأهداف، لكن التوفيق لم يحالفنا في إنهاء بعض الفرص التي أتيحت لنا أمام مرمى الزمالك». وأشار أجاى فى تصريحات تلفزيونية لقناة «أون سبورت»، عقب نهاية اللقاء: «لم أكن أتوقع إحراز هدفين خلال المباراة، والمدرب نجح فى اكتشافى فى مركز رأس الحربة خاصة أنني كنت بعيدا عن المشاركة في الفترة الماضية، لكنني لم أيأس وأتدرب بكل قوة».
الطفل -ادهم -الزملكاوي

اتحاد الكرة ينعي الطفل أدهم الزمالكاوي

نعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني الطفل أدهم الكيكي نجل أحد مشجعي نادي الزمالك الذي وافته المنية إثر حادث سير أليم أثناء توجههما إلى استاد برج العرب لمشاهدة مباراة السوبر التي أقيمت، الجمعة، بين فريقي الأهلي والزمالك. وقال الاتحاد المصري لكرة القدم إنه إذ ينعي ابنا عزيزا من المنتمين لأسرة الكرة المصرية يتضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمده بوافر رحمته ويلهم ذويه الصبر الجميل ويدعو الله عز وجل أن يحفظ جماهير الكرة المصرية وشعب مصر من أي سوء.
الطفل -ادهم -الزملكاوي

الأهلي ينعى « أدهم» المشجع الزمالكاوي بعد وفاته

نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مشجع نادي الزمالك أدهم مسعد الذي توفى بعد ظهر اليوم على أثر حادث أليم، ونشر النادي الأهلي نعياً عبر موقعه الرسمي جاء فيه: "الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي والسادة أعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية وأعضاء وجماهير الاهلي يتقدمون بخالص التعازي لأسرة مشجع نادي الزمالك أدهم مسعد الذي وافته المنية بعد ظهر اليوم إثر حادث أليم تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأدخله فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسوان، «إنا لله وإنا إليه راجعون».
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الطفل أدهم الزملكاوي

الزمالك ينعي الطفل أدهم المشجع الزملكاوي

أعرب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حزنهم الشديد بعد علمهم بإنقلاب أحد السيارات التي كانت تقل مشجعين للزمالك وهي في طريقها لملعب برج العرب لمؤازرة الفريق في مباراة السوبر ووفاة الطفل ادهم مسعد الكيكي أحد مشجعي النادي، ونعى لاعبو الفريق المشجع مشددين على عدم علمهم بالخبر إلا بعد نهاية المباراة. في الوقت نفسه نعى مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور رئيس النادي والجهاز الفني واللاعبين الطفل أدهم داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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حازم إمام: ميتشو أهدى الأهلي الفوز بالسوبر

فتح حازم إمام نجم الزمالك وعضو اتحاد الكرة السابق النار على المدير الفني للنادي الأبيض ميلوتان سريديوفيتش "ميتشو" بعد الهزيمة من الأهلي في كأس السوبر، حيث قال حازم إمام عقب المباراة أثناء تحليله للمباراة عبر قناة أون سبورت: "ميتشو قام بالعديد من الأشياء الغريبة في المباراة ما تسبب في إهدار الفوز". وواصل إمام تصريحاته: "ليس من الجيد أن تؤلف في اختياراتك خاصة في مواجهة الأهلي، في مباريات القمة يجب أن تختار أفضل تشكيل لديك وهذا لم يحدث اليوم". وأختتم تصريحاته بأن الأمر ينطبق على أحمد فتحي لاعب الأهلي الذي قدم مباراة رائعة فهو لا يستسلم أبدا.
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الأهلي بطلًا لكأس السوبر المصري على حساب الزمالك

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة كاس السوبر موسم 2017-2018 بعد تفوقه على فريق نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على استاد الجيش المصري ببرج العرب، حيث افتتح فريق النادي الأهلي التسجيل خلال أحداث الشوط الأول في الدقيقة 19 عن طريق النيجيري جونيور أجاي واضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع والذي كان مقدرًا بثلاث دقائق وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق النادي الأهلي بهدفين دون رد.
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الأهلي يتقدم على الزمالك بهدفين في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة كأس السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك بتقدم الفريق الأحمر بهدفين دون رد في المباراة التي تجمع بين الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب. سجل هدف الأهلي الاول اللاعب النيجيري جونيور أجاي في الدقيقة 19 من زمن أحداث الشوط، حاول الزمالك تعديل النتيجة لكن دون جدوى دون أي هجمات خطيره للأبيض. وسجل الهدف الثاني حسين الشحات بعد غلطة فادحة من محمد عبدالشافي بعدما مرر الكرة بالعرض عن طريق الخطأ وهي التي استغلها حسين الشحات في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.
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