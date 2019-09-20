رمضان صبحي: اليوم فرح وغداً التركيز على مواجهة سموحة

تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ م

الأهلي

كشف رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته البالغة من تتويج فريقه بكأس السوبر بعد التغلب علي فريق نادي الزمالك، حيث قال رمضان في تصريحات بعد المباراة:" بطولة السوبر مهمة جداً، وكل الشكر للاعبي الفريق الذين كانوا رجالًا طوال المباراة واستحقوا اللقب". وعن هدفي الزمالك في شباك الأهلي أكد رمضان أن فريقه سيطر على المباراة من أول دقيقة وطبيعي أن يخفض أداء الفريق في أخر المباراة، موضحًا أن اليوم فرح وبداية من غدًا التركيز على لقاء سموحة في الدوري.

وتوج الأهلي ببطولة السوبر موسم 2017-2018 بعد تفوقه على فريق الزمالك بثلاثة أهدف مقابل هدفين، وافتتح فريق النادي الأهلي التسجيل خلال أحداث الشوط الأول في الدقيقة 19 عن طريق النيجيري جونيور أجاي واضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة ثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع والذي كان مقدرًا بثلاثة دقائق