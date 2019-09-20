الزمالك ينعي الطفل أدهم المشجع الزملكاوي

٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ م

نادي الزمالك

أعرب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حزنهم الشديد بعد علمهم بإنقلاب أحد السيارات التي كانت تقل مشجعين للزمالك وهي في طريقها لملعب برج العرب لمؤازرة الفريق في مباراة السوبر ووفاة الطفل ادهم مسعد الكيكي أحد مشجعي النادي، ونعى لاعبو الفريق المشجع مشددين على عدم علمهم بالخبر إلا بعد نهاية المباراة. في الوقت نفسه نعى مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور رئيس النادي والجهاز الفني واللاعبين الطفل أدهم داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

سيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي منطقة المحور بمدينة دمياط، بعد صدمة وفاة الطفل الزملكاوي أدهم مسعد الكيكي، مساء اليوم، في حادث أليم أثناء توجهه بصحبة والده الذي تعرض لإصابات قوية، وعدد من الجيران والأصدقاء الذين يشجعون النادي الأبيض، إلى استاد اجيش ببرج العرب في الإسكندرية، لحضور مبارة الزمالك

سيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي منطقة المحور بمدينة دمياط، بعد صدمة وفاة الطفل الزملكاوي أدهم مسعد الكيكي، مساء اليوم، في حادث أليم أثناء توجهه بصحبة والده الذي تعرض لإصابات قوية، وعدد من الجيران والأصدقاء الذين يشجعون النادي الأبيض، إلى استاد اجيش ببرج العرب في الإسكندرية، لحضور مبارة الزمالك والأهلي في السوبر المحلي، قبل أن تنقلب السيارة التي كانت تقلهم على طريق الإسكندرية الصحراوي، وتحولت أجواء الفرحة التي كانت تغمر جماهير الأبيض إلى مشهد درامي صادم، بعد وفاة الطفل ووصول سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفيات.

وشيع عشرات من الأهالي جثمان الطفل أدهم عقب صلاة العشاء من مسجد البدري بمنطقة المحور، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، وأصر والده على حضور الجنازة، ومغادرة المستشفى التي كان يتلقى فيها العلاج.