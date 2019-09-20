حسين الشحات: كلمة السر الجماهير وهذا رأيي في لاسارتي

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ م

حسين الشحات

أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه قدم مباراة قوية امام منافس كبير ونجح لاعبو القلعة الحمراء في تسيد اللقاء من البداية وحتى النهاية، وأهدى الشحات لقب كأس السوبر لجماهير النادي التي ساندت الفريق، التي تعد كلمة السر في التتويج بالبطولات، كما أهدى البطولة لزوجته وأسرته الصغيرة بعد تواجدهم معه في الملعب للاحتفال بلقب السوبر. وشدد الشحات على أن لقب السوبر جاء في توقيت جيد قبل بداية الموسم،، مشيرا إلى أن الفوز بالبطولات ليس جديدا على الأهلي، لأنه المرشح الأول طوال تاريخه للفوز بأية بطولة يشارك فيها.

وبسؤاله عن الفارق بين مارتن لاسارتي المدير الفني السابق ورينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق رد الشحات قائلاً:" أعتقد أن لاسارتي بذل جهداً كبيراً مع الأهلي قبل رحيله وقاده للفوز بالدوري، وأتمنى له النجاح في تجاربه القادمة، كما أتمنى أن ينجح فايلر في الفوز ببطولة أفريقيا وكل البطولات التي سنخوضها