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والده ترك المستشفى ليودعه.. تشييع جثمان الطفل الزملكاوي أدهم

٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٦ م
الطفل الزملكاوي أدهم ووالده مسعد الكيكي
الطفل الزملكاوي أدهم ووالده مسعد الكيكي
سيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي منطقة المحور بمدينة دمياط، بعد صدمة وفاة الطفل الزملكاوي أدهم مسعد الكيكي، مساء اليوم، في حادث أليم أثناء توجهه بصحبة والده الذي تعرض لإصابات قوية، وعدد من الجيران والأصدقاء الذين يشجعون النادي الأبيض، إلى استاد اجيش ببرج العرب في الإسكندرية، لحضور مبارة الزمالك والأهلي في السوبر المحلي، قبل أن تنقلب السيارة التي كانت تقلهم على طريق الإسكندرية الصحراوي، وتحولت أجواء الفرحة التي كانت تغمر جماهير الأبيض إلى مشهد درامي صادم، بعد وفاة الطفل ووصول سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفيات.
وشيع أهالي عشرات من أهالي المحور جثمان الطفل أدهم عقب صلاة العشاء مسجد البدري بمنطقة المحور، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، وأصر والده على حضور الجنازة، ومغادرة المستشفى التي كان يتلقى فيها العلاج، رغم الجروح والكدمات المتفركة التي أصابته. وكانت أنباء تردد عن وفاة مسعد الكيكي، والد الطفل الزملكاوي،
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زامير كابولوف

موسكو: عقوبات أمريكا ضد إيران ستزيد الوضع تعقيدا

قال المبعوث الروسي الخاص إلى أفغانستان زامير كابولوف، الجمعة، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد البنك الوطني الإيراني وصندوق التنمية الوطني الإيراني ستزيد من تعقيد الوضع في الشرق الأوسط. ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن زامير كابولوف، قوله: "لا يسعنا إلا أن نأسف لذلك، هذه الخطوة تعتبر أداة أخرى للضغط على إيران ولكنها لن تؤثر على موقف طهران، إنها تؤدي فقط إلى مزيد من تعقيد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران والوضع في المنطقة".
مطار-القاهرة (5)

2500 كاميرا ورادارات.. منظومة أمنية جديدة لمراقبة مطار القاهرة

افتتح وزير الطيران المدني، اليوم، غرفة كاميرات المراقبة المركزية بمطار القاهرة الدولي، والمزودة بأكثر من 2500 كاميرا موزعة على كافة مواقع العمل بالمطار وجميع المنشآت الحيوية والطرق، وتعمل هذه الكاميرات على مدار الـ24 ساعة وتسجل كافة الأحداث ويمكن استرجاع الصور في أي وقت، وأكد الوزير، أن تعزيز المنظومة الأمنية تعد في مقدمة الأولويات والمهام الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة نصب أعينها بما يحقق أعلى معايير الأمن والسلامة بالمطارات المصرية وكافة منشآت الوزارة، وقال إنه يتم حاليا الانتهاء من إنشاء سور مباني جديد حول محيط المطار لتأمين هذه المنطقة.
القاهرة

القاهرة تتعرض لهزة أرضية ولا أنباء عن أضرار

قال الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، سجلت هزة أرضية اليوم الجمعة، في الساعة الخامسة مساء و35 دقيقة بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، وأوضح في تصريح صحفي، أن قوة الهزة بلغت 2،7 درجة على مقياس ريختر، وأن مركزها يقع على بعد 13 كيلومترا جنوب شرق القاهرة، وأن إحداثياتها كما سجلتها الأجهزة هى خط الطول 29،99 شمالا، وخط عرض 31،3 شرقا ، وعمقها 3،72كيلومتر.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

حظر الكتب الخارجية.. تحذيرات وتوصيات جديدة من «التعليم»

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية بشأن الاستعدادات لبدء العام الدراسي 2019 /2020، للعمل على توفير نظام تعليمي متميز، وتهيئة المناخ المناسب والجيد للطلاب خلال فترة سير الدراسة؛ من أجل تحقيق عام دراسي منضبط، وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، أن الكتاب الدوري شدد على اتخاذ عدة إجراءات تختص بشئون المعلمين والطلاب، ودمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، بالإضافة إلى إجراءات ضبط العملية التعليمية وسير الدراسة داخل المدارس، مع متابعة تنفيذها بكل دقة وحزم.
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مبارة- السوبر (8)

حسين الشحات: كلمة السر الجماهير وهذا رأيي في لاسارتي

أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه قدم مباراة قوية امام منافس كبير ونجح لاعبو القلعة الحمراء في تسيد اللقاء من البداية وحتى النهاية، وأهدى الشحات لقب كأس السوبر لجماهير النادي التي ساندت الفريق، التي تعد كلمة السر في التتويج بالبطولات، كما أهدى البطولة لزوجته وأسرته الصغيرة بعد تواجدهم معه في الملعب للاحتفال بلقب السوبر. وشدد الشحات على أن لقب السوبر جاء في توقيت جيد قبل بداية الموسم،، مشيرا إلى أن الفوز بالبطولات ليس جديدا على الأهلي، لأنه المرشح الأول طوال تاريخه للفوز بأية بطولة يشارك فيها.
محافظ الاسكندرية ورئيس نادى الاتحاد (1)

بعد أزمة الأهلي.. محافظ الإسكندرية: الاتحاد في القلب

بعد ساعات قليلة من نفي الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، تخصيص قطعة أرض لصالح النادي الأهلي بسبب اعتراضات الجماهير على القرار، حرص المحافظ على عقد لقاء مع محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندري؛ لبحث واستعراض عدد من الملفات المهمة التى تخص نادي الاتحاد العريق، وجماهيره وأعضاءه، فضلا عن وضع أجندة عاجلة لبحث كيفية الارتقاء بالمنظومة الرياضية بالإسكندرية وسعيا لتهدئة الأمور فى عروس البحر الأبيض المتوسط، حيث أكد خلال اللقاء اعتزازه بنادي الاتحاد.
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حقيقة إهداء محافظة الإسكندرية 50 فدانا للنادي الأهلي

أثارت صور متداولة على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تجمع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، بمقر ديوان عام المحافظة بمنطقة أبيس، شرق المحافظة، حالة غضب شديدة لدى المنتمين السكندريين ممن ينتمون لنادي الزمالك ونادي الاتحاد السكندري، بعد تداول أنباء عن موافقة المحافظة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 50 فدانا لصالح لقلعة الحمراء لإقامة فرع عليها لصالح النادي، حيث تم الربط بين الأنباء المتداولة والصور التى انتشرت خلال اللقاء الذي جمع الطرفين خلال الأسبوع المنقضي.
انقطاع-مياه

انقطاع مياه الشرب عن الساحل الشمالي 24 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب في محافظة الإسكندرية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن انقطاع المياه عن مدينة برج العرب غرب الإسكندرية وعدة قرى بمنطقة الساحل الشمالي، بأقصى غرب المحافظة، مرجعة انقطاع مياه الشرب إلى كسر مفاجئ في خط 1500 مم بقرية فلسطين ببرج العرب، وهو أحد الخطوط الرئيسية الناقلة لمدينة الحمام والساحل الشمالي، وأن انقطاع المياه سيستمر لمدة 24 ساعة ومن المرجح أن تعود المياه مساء غد الأربعاء، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة مع توفير تنكات مياه الشرب عند الحاجة.
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