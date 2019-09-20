قفشة: لاعبو الأهلي كانوا على قدر المسؤولية

تحرير:أحمد محمد ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٧ م

قفشة

أكد محمد مجدي "قفشة" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن فوز فريقه ببطولة السوبر المحلي، جاء نتيجة الجهد والعرق والتركيز من جميع اللاعبين طوال الفترة الماضية، موضحًا أن الأهلي كان الأحق باللقب بعد الأدء المميز للاعبين. وقال "قفشة" في تصريحات صحفية :" روح اللاعبين والرغبة في الفوز من أجل اسعاد الجماهير، كانت السبب الرئيسي في التتويج بالبطولة على حساب المنافس الذي كان يطمع هو الآخر في اللقب لكن الأهلي كان الأفضل طوال اللقاء". وتوج الأهلي بلقب السوبر بعد الفوز على الزمالك نتيجة 3-2 فى المباراة التى جمعتهما اليوم الجمعة باستاد برج العرب.

وأوضح صانع ألعاب الأهلي أن كأس السوبر هي اللقب الأول له مع الفريق وستكون مجرد بداية لما يطمح إليه ويسعى لتحقيقه وإحراز مزيد من البطولات مع الفريق خلال الفترة المقبلة. وأشار لاعب وسط الأهلي إلى أن الجميع كانوا على قدر المسئولية سواء الجهاز الفني أو اللاعبين واستحقوا الفوز بالمباراة واللقب المحلي الذي