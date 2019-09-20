«ستموت في العشرين».. فيلم سوداني يجذب انتباه الجونة

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٠ م

فيلم ستموت في العشرين

عرض اليوم الجمعة، فيلم "ستموت فى العشرين"، ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائى وهو فيلم السودانى، ويشارك فى مسابقة الأفلام الروائية بالمهرجان، وسبق عرضه إقامة سجادة حمراء لصناعه، وأيضًا للفنانين والضيوف الذين يحضرون الفيلم، حيث حرص مئات من المشاركين بالمهرجان على التواجد لمشاهدة العمل الذي حصل على جائزة "أسد المستقبل" في مهرجان فينيسيا السينمائي، بالإضافة إلى تواجد عدد كبير من الفنانين منهم أروي جودة، ياسمين صبري، خالد الصاوي، عمرو يوسف، وأحمد داوود.

وقال انتشال التميمي مدير الجونة السينمائي، إن فيلم "ستموت في العشرين" يعد سابع فيلم في تاريخ السينما السودانية، إذ بدأ بمهرجان فينيسيا وتورنتو والآن هنا في الجونة، مؤكدا أن الفيلم سيجوب العالم كله.وعبر مخرج الفيلم، أمجد أبو العلاء، عن سعادته بعرض فيلم سوداني في مصر، إذ قال: "شيء يعنيني جدًا أن يعرض