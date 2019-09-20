فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

«ستموت في العشرين».. فيلم سوداني يجذب انتباه الجونة

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٠ م
فيلم ستموت في العشرين
فيلم ستموت في العشرين
عرض اليوم الجمعة، فيلم "ستموت فى العشرين"، ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائى وهو فيلم السودانى، ويشارك فى مسابقة الأفلام الروائية بالمهرجان، وسبق عرضه إقامة سجادة حمراء لصناعه، وأيضًا للفنانين والضيوف الذين يحضرون الفيلم، حيث حرص مئات من المشاركين بالمهرجان على التواجد لمشاهدة العمل الذي حصل على جائزة "أسد المستقبل" في مهرجان فينيسيا السينمائي، بالإضافة إلى تواجد عدد كبير من الفنانين منهم أروي جودة، ياسمين صبري، خالد الصاوي، عمرو يوسف، وأحمد داوود.
وقال انتشال التميمي مدير الجونة السينمائي، إن فيلم "ستموت في العشرين" يعد سابع فيلم في تاريخ السينما السودانية، إذ بدأ بمهرجان فينيسيا وتورنتو والآن هنا في الجونة، مؤكدا أن الفيلم سيجوب العالم كله.وعبر مخرج الفيلم، أمجد أبو العلاء، عن سعادته بعرض فيلم سوداني في مصر، إذ قال: "شيء يعنيني جدًا أن يعرض
اقرأ المزيد
فيلم - البؤساء (2)

في الجونة السينمائي.. «البؤساء» يعلنون التمرد على الظالم

عرض اليوم الجمعة، الفيلم الفرنسي "البؤساء" الحاصل على جائزة لجنة التحكيم بمهرجان كان، ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، وسط إقبال كبير من ضيوف المهرجان، حيث حرص عدد من من النجوم على الحضور منهم المخرح يسري نصر الله، والفنان أحمد داوود وبعض النجوم الشابة، وبعد انتهاء الفيلم صفق الجمهور بشدة لإعجابهم بقصة العمل المستوحاة من قصة حقيقية، إذ تدور الأحداث حول 3 أفراد في الشرطة يقعون في مأزق خلال اعتقالهم أحد عصابات الأحياء، ويصيبون طفل في وجهه بمسدس الضوء، وكان هناك أحد الأطفال الذين يصورون ما حدث.
عروض- مهرجان- الجونة (2)

محمد رمضان وخضر الأبرز.. ملاحظات على افتتاح «الجونة السينمائي»

انطلق مساء أمس حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة التي تستمر حتى 27 من الشهر الجاري، وشهد حفل الافتتاح عدد من الملاحظات التي لفتت انتباه الحضور، أثناء الحفل الذي أقيم لتكريم المخرجة الفلسطينية مي مصري، وعرض فيه فيلم به أبرز الراحلين عن السينما منهم عزت أبو عوف، وفاروق الفيشاوي والناقد يوسف شريف رزق الله.
مهرجان الجونة (1)

«ستموت في العشرين» في أولى فعاليات الجونة السينمائي

تنطلق اليوم أولى فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة التي تستمر حتى 27 من نفس الشهر، ويشهد يوم الجمعة عرض مجموعة من الأفلام ففي الثانية عشر ظهرا، يُعرض فيلم محطمة النظام بسينما جراند بالغردقة، وفي الثالثة عصرا يعرض فيلم البؤساء بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية، أنا فيلم محطة البرازيل فيعرض بقاعة سي سينما 3 بفندق ريحانة، وفي الثالثة والربع لدينا موعد مع فيلم علو الموج بقاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة، وفي نفس التوقيت يعرض أيضا فيلم الخائن بسينما جراند بالغردقة.
اقرأ المزيد من الأخبار
فيلم - البؤساء (2)

في الجونة السينمائي.. «البؤساء» يعلنون التمرد على الظالم

عرض اليوم الجمعة، الفيلم الفرنسي "البؤساء" الحاصل على جائزة لجنة التحكيم بمهرجان كان، ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، وسط إقبال كبير من ضيوف المهرجان، حيث حرص عدد من من النجوم على الحضور منهم المخرح يسري نصر الله، والفنان أحمد داوود وبعض النجوم الشابة، وبعد انتهاء الفيلم صفق الجمهور بشدة لإعجابهم بقصة العمل المستوحاة من قصة حقيقية، إذ تدور الأحداث حول 3 أفراد في الشرطة يقعون في مأزق خلال اعتقالهم أحد عصابات الأحياء، ويصيبون طفل في وجهه بمسدس الضوء، وكان هناك أحد الأطفال الذين يصورون ما حدث.
المخرج أمجد أبو العلا

نجوم يهنئون أبطال «ستموت في العشرين» على أسد فينسيا

فاز الفيلم السودانى "ستموت فى العشرين" بجائزة "أسد المستقبل" من مهرجان فينسيا، ويعد هذا العمل هو أول فيلم روائى طويل لمخرجه ومؤلفه السودانى أمجد أبو العلا، وهو مستوحى من القصة القصيرة "النوم عند قدمى الجبل" للكاتب السودانى المعروف حمور زيادة، وتدور الأحداث بولاية الجزيرة، حيث يُولد الصبي "مُزمل" فى قرية سودانية تسيطر عليها الأفكار الصوفية، ثم تصله نبوءة من واعظ القرية تفيد بأنه سيموت فى سن العشرين، حيث يعيش "مُزمل" أيامه فى خوف وقلق بالغين إلى أن يظهر فى حياته المصور السينمائى المتقدم فى العمر سليمان.
ستموت في العشرين

ستموت فى العشرين.. روح النيل الذى أنار سماء البندقية

لم تحظَ الأفلام التى تميل إلى الطابع السودانى بشهرة كبيرة على الصعيد الدولى من قبل، على الرغم من وجود طابع خاص يتميزون به، يميل إلى الأصالة نوعًا ما، ولكن جاء المخرج أمجد أبو العلا بقصة رائعة تجمع بين الغموض والنبوءة فى فيلمه "ستموت فى العشرين"، حيث لمعت سماء البندقية فى إيطاليا، بحصوله على جائزة "أسد المستقبل" منذ يومين، ويعتبر هذا الفيلم هو أول فيلم روائى طويل لأمجد أبو العلا، وحكايته مستوحاة من قصة قصيرة تسمى "النوم عند قدمى الجبل" للكاتب السودانى حمور زيادة.
فيلم-ميكا‎ (1)

«ميكا».. صبي التنس يحصد جائزة بالجونة السينمائي

للعام الثالث على التوالي، يستكمل مهرجان الجونة السينمائي شراكته مع ورشة فاينال كت فينيسيا، ضمن تعاوناته من أجل دعم وتمكين السينمائيين العرب، التي يمنح فيها المهرجان جائزة لفيلم سينمائي عربي في مرحلة ما بعد الإنتاج. ويمنح المهرجان جائزته هذا العام إلى فيلم "ميكا" للمخرج المغربي إسماعيل فروخي، الذي يدور حول ميكا الصبي الذي يعيش مع والديه المريضين في حي فقير محكوم عليه بالدمار، بينما صديق لوالديه، عامل في نادي التنس في الدار البيضاء، يأخذه كمتدرب له ليجد ميكا نفسه في عالم جديد تمامًا.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]