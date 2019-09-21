اتحاد الكرة ينعي الطفل أدهم الزمالكاوي

تحرير:محمد حسن صيام ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص

أدهم

نعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني الطفل أدهم الكيكي نجل أحد مشجعي نادي الزمالك الذي وافته المنية إثر حادث سير أليم أثناء توجههما إلى استاد برج العرب لمشاهدة مباراة السوبر التي أقيمت، الجمعة، بين فريقي الأهلي والزمالك. وقال الاتحاد المصري لكرة القدم إنه إذ ينعي ابنا عزيزا من المنتمين لأسرة الكرة المصرية يتضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمده بوافر رحمته ويلهم ذويه الصبر الجميل ويدعو الله عز وجل أن يحفظ جماهير الكرة المصرية وشعب مصر من أي سوء.

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي منطقة المحور بمدينة دمياط، بعد صدمة وفاة الطفل الزملكاوي أدهم مسعد الكيكي، مساء الجمعة، في حادث أليم أثناء توجهه بصحبة والده الذي تعرض لإصابات قوية، وعدد من الجيران والأصدقاء الذين يشجعون النادي الأبيض، إلى استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، لحضور مبارة الزمالك