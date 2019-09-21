رياضة

اتحاد الكرة ينعي الطفل أدهم الزمالكاوي

تحرير:محمد حسن صيام ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص
أدهم
أدهم
نعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني الطفل أدهم الكيكي نجل أحد مشجعي نادي الزمالك الذي وافته المنية إثر حادث سير أليم أثناء توجههما إلى استاد برج العرب لمشاهدة مباراة السوبر التي أقيمت، الجمعة، بين فريقي الأهلي والزمالك. وقال الاتحاد المصري لكرة القدم إنه إذ ينعي ابنا عزيزا من المنتمين لأسرة الكرة المصرية يتضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمده بوافر رحمته ويلهم ذويه الصبر الجميل ويدعو الله عز وجل أن يحفظ جماهير الكرة المصرية وشعب مصر من أي سوء.
وسيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي منطقة المحور بمدينة دمياط، بعد صدمة وفاة الطفل الزملكاوي أدهم مسعد الكيكي، مساء الجمعة، في حادث أليم أثناء توجهه بصحبة والده الذي تعرض لإصابات قوية، وعدد من الجيران والأصدقاء الذين يشجعون النادي الأبيض، إلى استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، لحضور مبارة الزمالك
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جونيور اجاى (1)

أجاي: لم أطلب الرحيل من الأهلي وتألقت لهذا السبب

أعرب جونيور أجاى، نجم الأهلى عن سعادته بتتويج فريقه بكأس السوبر على حساب المنافس التقليدي الزمالك. وقال أجاى: «قدمنا مباراة رائعة سيطرنا خلالها على مجريات اللعب، وكنا الاحق بالفوز وكان في مقدرونا زيادة حصيلتنا من الأهداف، لكن التوفيق لم يحالفنا في إنهاء بعض الفرص التي أتيحت لنا أمام مرمى الزمالك». وأشار أجاى فى تصريحات تلفزيونية لقناة «أون سبورت»، عقب نهاية اللقاء: «لم أكن أتوقع إحراز هدفين خلال المباراة، والمدرب نجح فى اكتشافى فى مركز رأس الحربة خاصة أنني كنت بعيدا عن المشاركة في الفترة الماضية، لكنني لم أيأس وأتدرب بكل قوة».
الطفل -ادهم -الزملكاوي

الأهلي ينعى « أدهم» المشجع الزمالكاوي بعد وفاته

نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مشجع نادي الزمالك أدهم مسعد الذي توفى بعد ظهر اليوم على أثر حادث أليم، ونشر النادي الأهلي نعياً عبر موقعه الرسمي جاء فيه: "الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي والسادة أعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية وأعضاء وجماهير الاهلي يتقدمون بخالص التعازي لأسرة مشجع نادي الزمالك أدهم مسعد الذي وافته المنية بعد ظهر اليوم إثر حادث أليم تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأدخله فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسوان، «إنا لله وإنا إليه راجعون».
مبارة- السوبر (5)

قفشة: لاعبو الأهلي كانوا على قدر المسؤولية

أكد محمد مجدي "قفشة" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن فوز فريقه ببطولة السوبر المحلي، جاء نتيجة الجهد والعرق والتركيز من جميع اللاعبين طوال الفترة الماضية، موضحًا أن الأهلي كان الأحق باللقب بعد الأدء المميز للاعبين. وقال "قفشة" في تصريحات صحفية :" روح اللاعبين والرغبة في الفوز من أجل اسعاد الجماهير، كانت السبب الرئيسي في التتويج بالبطولة على حساب المنافس الذي كان يطمع هو الآخر في اللقب لكن الأهلي كان الأفضل طوال اللقاء". وتوج الأهلي بلقب السوبر بعد الفوز على الزمالك نتيجة 3-2 فى المباراة التى جمعتهما اليوم الجمعة باستاد برج العرب.
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الأهلى -واطلع برة (12)

فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في السوبر

استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة نظيره فريق نادي الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، تحت قيادة طاقم تحكيم ألماني يقوده فليكس بروتش حكمًا للساحة ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، ومحمد حسن حكما رابعا. الأهلي يدخل المباراة كونه بطلا لمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي 2017 - 2018 وكان يقوده فنيًّا حسام البدري.
هدف -الزمالك (4)

مفاجآت في تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي بالسوبر

أعلن الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق لخوض مباراة الأهلي بكأس السوبر المصري الذي يقوده فنيًا السويسري رينية فايلر على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الساعة السابعة مساءا في مدينة الإسكندرية، ويدخل فريق نادي الزمالك كونه بطلًا لمسابقة كأس مصر الموسم قبل الماضي على حساب فريق سموحة بركلات الترجيح وهي المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد برج العرب في شهر مايو من عام 2018 تحت قيادة خالد جلال.
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«ممر شرفي للخاسر».. اقتراح من الجبلاية في كأس السوبر

استقر مسؤولو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم على إقامة ممر شرفي في مباراة السوبر المصري التي تجمع الأهلي والزمالك، والمقرر لها الثامنة مساء غد الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية، يمر منه الفريق الخاسر خلال استلامه ميداليات المركز الثاني كما حدث في مباراة كأس مصر التي جمعت الزمالك وبيراميدز وتوج الأبيض باللقب وتم عمل ممر للاعبين من قبل الزمالك، وشهد اتحاد الكرة خلافات على إقامة الممر الشرفي من عدمها عقب اللقاء خوفًا من حدوث أي أزمة قد تعكر صفو المباراة، وأيضا كون حساسية مباراة الزمالك وبيراميدز تختلف عن سوبر الأهلى والزمالك.
اعتداء-لعيبة-الزمالك-على-الحكم

طاقم تحكيم ألماني لإدارة لقاء السوبر بين القطبين

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم ألماني سيقوم بإدارة مباراة السوبر بعد غد الجمعة بين فريقي الأهلي والزمالك، حيث يتكون الطاقم من فليكس بروتش حكما للساحة، ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، على أن تقوم لجنة الحكام بتعيين حكم مصري للقيام بمهمة الحكم الرابع. وأعلنت اللجنة المؤقتة للجبلاية، استضافة استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، بطلي مسابقتي الدوري والكأس لموسم 2017- 2018 بعد غد الجمعة في الساعة الثامنة مساءً، بحضور جماهيري، يقدر بـ10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين.
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