رياضة

أجاي: لم أطلب الرحيل من الأهلي وتألقت لهذا السبب

تحرير:محمد حسن صيام ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤١ ص
أجاي
أجاي
أعرب جونيور أجاى، نجم الأهلى عن سعادته بتتويج فريقه بكأس السوبر على حساب المنافس التقليدي الزمالك. وقال أجاى: «قدمنا مباراة رائعة سيطرنا خلالها على مجريات اللعب، وكنا الاحق بالفوز وكان في مقدرونا زيادة حصيلتنا من الأهداف، لكن التوفيق لم يحالفنا في إنهاء بعض الفرص التي أتيحت لنا أمام مرمى الزمالك». وأشار أجاى فى تصريحات تلفزيونية لقناة «أون سبورت»، عقب نهاية اللقاء: «لم أكن أتوقع إحراز هدفين خلال المباراة، والمدرب نجح فى اكتشافى فى مركز رأس الحربة خاصة أنني كنت بعيدا عن المشاركة في الفترة الماضية، لكنني لم أيأس وأتدرب بكل قوة».
وبسؤاله عما يتردد عن رحيله في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، قال أجاى: «ليس صحيحا ما يتم تداوله بشان رحيلي من الاهلى فى يناير المقبل لدي عقد مع النادي وملتزم به ولم أطلب الرحيل منذ انتقالي للنادي الأهلي». وتوج الأهلي ببطولة السوبر موسم 2017-2018 بعد تفوقه على فريق الزمالك بنتيجة 3-2 في
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الطفل -ادهم -الزملكاوي

اتحاد الكرة ينعي الطفل أدهم الزمالكاوي

نعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني الطفل أدهم الكيكي نجل أحد مشجعي نادي الزمالك الذي وافته المنية إثر حادث سير أليم أثناء توجههما إلى استاد برج العرب لمشاهدة مباراة السوبر التي أقيمت، الجمعة، بين فريقي الأهلي والزمالك. وقال الاتحاد المصري لكرة القدم إنه إذ ينعي ابنا عزيزا من المنتمين لأسرة الكرة المصرية يتضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمده بوافر رحمته ويلهم ذويه الصبر الجميل ويدعو الله عز وجل أن يحفظ جماهير الكرة المصرية وشعب مصر من أي سوء.
الطفل -ادهم -الزملكاوي

الأهلي ينعى « أدهم» المشجع الزمالكاوي بعد وفاته

نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مشجع نادي الزمالك أدهم مسعد الذي توفى بعد ظهر اليوم على أثر حادث أليم، ونشر النادي الأهلي نعياً عبر موقعه الرسمي جاء فيه: "الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي والسادة أعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية وأعضاء وجماهير الاهلي يتقدمون بخالص التعازي لأسرة مشجع نادي الزمالك أدهم مسعد الذي وافته المنية بعد ظهر اليوم إثر حادث أليم تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأدخله فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسوان، «إنا لله وإنا إليه راجعون».
مبارة- السوبر (5)

قفشة: لاعبو الأهلي كانوا على قدر المسؤولية

أكد محمد مجدي "قفشة" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن فوز فريقه ببطولة السوبر المحلي، جاء نتيجة الجهد والعرق والتركيز من جميع اللاعبين طوال الفترة الماضية، موضحًا أن الأهلي كان الأحق باللقب بعد الأدء المميز للاعبين. وقال "قفشة" في تصريحات صحفية :" روح اللاعبين والرغبة في الفوز من أجل اسعاد الجماهير، كانت السبب الرئيسي في التتويج بالبطولة على حساب المنافس الذي كان يطمع هو الآخر في اللقب لكن الأهلي كان الأفضل طوال اللقاء". وتوج الأهلي بلقب السوبر بعد الفوز على الزمالك نتيجة 3-2 فى المباراة التى جمعتهما اليوم الجمعة باستاد برج العرب.
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مبارة- السوبر (5)

قفشة: لاعبو الأهلي كانوا على قدر المسؤولية

أكد محمد مجدي "قفشة" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن فوز فريقه ببطولة السوبر المحلي، جاء نتيجة الجهد والعرق والتركيز من جميع اللاعبين طوال الفترة الماضية، موضحًا أن الأهلي كان الأحق باللقب بعد الأدء المميز للاعبين. وقال "قفشة" في تصريحات صحفية :" روح اللاعبين والرغبة في الفوز من أجل اسعاد الجماهير، كانت السبب الرئيسي في التتويج بالبطولة على حساب المنافس الذي كان يطمع هو الآخر في اللقب لكن الأهلي كان الأفضل طوال اللقاء". وتوج الأهلي بلقب السوبر بعد الفوز على الزمالك نتيجة 3-2 فى المباراة التى جمعتهما اليوم الجمعة باستاد برج العرب.
مبارة- السوبر (8)

حسين الشحات: كلمة السر الجماهير وهذا رأيي في لاسارتي

أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه قدم مباراة قوية امام منافس كبير ونجح لاعبو القلعة الحمراء في تسيد اللقاء من البداية وحتى النهاية، وأهدى الشحات لقب كأس السوبر لجماهير النادي التي ساندت الفريق، التي تعد كلمة السر في التتويج بالبطولات، كما أهدى البطولة لزوجته وأسرته الصغيرة بعد تواجدهم معه في الملعب للاحتفال بلقب السوبر. وشدد الشحات على أن لقب السوبر جاء في توقيت جيد قبل بداية الموسم،، مشيرا إلى أن الفوز بالبطولات ليس جديدا على الأهلي، لأنه المرشح الأول طوال تاريخه للفوز بأية بطولة يشارك فيها.
مبارة- السوبر (1)

طه إسماعيل: مغامرة فايلر نجحت والرد جاء عمليًا

يرى الدكتور طه إسماعيل محلل قناة أون سبوت ونجم النادي الأهلى الأسبق إن الشوط الأول قدم خلاله لاعبو القلعة الحمراء أداً متميزاً للغاية وبمثابة درسًا من الأهلي للاعبي الزمالك، مشيرًا إلى أن مغامرة المدرب السويسري فايلر مدرب الأحمر نجحت بعدما دفع بالنيجيري أجايى فى التشكيل الأساسى للفريق. وأوضح طه إسماعيل خلال تحليله لقاء السوبر الذى جمع الأهلي والزمالك على قناة أون سبورت أنه لا بد أن يتعلم اللاعبون من درس أن التقدم بثنائية فى أى مباراة لا يجعلك تأمن للنتيجة، بعدما استطاع لاعبو الزمالك العودة و أحرزوا هدفين قلصوا النتيجة من 3- 0 إلى 3-2.
الأهلى -واطلع برة (12)

فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في السوبر

استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة نظيره فريق نادي الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، تحت قيادة طاقم تحكيم ألماني يقوده فليكس بروتش حكمًا للساحة ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب، ومحمد حسن حكما رابعا. الأهلي يدخل المباراة كونه بطلا لمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي 2017 - 2018 وكان يقوده فنيًّا حسام البدري.
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