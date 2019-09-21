أجاي: لم أطلب الرحيل من الأهلي وتألقت لهذا السبب

تحرير:محمد حسن صيام ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤١ ص

أجاي

أعرب جونيور أجاى، نجم الأهلى عن سعادته بتتويج فريقه بكأس السوبر على حساب المنافس التقليدي الزمالك. وقال أجاى: «قدمنا مباراة رائعة سيطرنا خلالها على مجريات اللعب، وكنا الاحق بالفوز وكان في مقدرونا زيادة حصيلتنا من الأهداف، لكن التوفيق لم يحالفنا في إنهاء بعض الفرص التي أتيحت لنا أمام مرمى الزمالك». وأشار أجاى فى تصريحات تلفزيونية لقناة «أون سبورت»، عقب نهاية اللقاء: «لم أكن أتوقع إحراز هدفين خلال المباراة، والمدرب نجح فى اكتشافى فى مركز رأس الحربة خاصة أنني كنت بعيدا عن المشاركة في الفترة الماضية، لكنني لم أيأس وأتدرب بكل قوة».

وبسؤاله عما يتردد عن رحيله في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، قال أجاى: «ليس صحيحا ما يتم تداوله بشان رحيلي من الاهلى فى يناير المقبل لدي عقد مع النادي وملتزم به ولم أطلب الرحيل منذ انتقالي للنادي الأهلي». وتوج الأهلي ببطولة السوبر موسم 2017-2018 بعد تفوقه على فريق الزمالك بنتيجة 3-2 في