موسكو: عقوبات أمريكا ضد إيران ستزيد الوضع تعقيدا

تحرير:أ ش أ ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ ص

زامير كابولوف

قال المبعوث الروسي الخاص إلى أفغانستان زامير كابولوف، الجمعة، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد البنك الوطني الإيراني وصندوق التنمية الوطني الإيراني ستزيد من تعقيد الوضع في الشرق الأوسط. ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن زامير كابولوف، قوله: "لا يسعنا إلا أن نأسف لذلك، هذه الخطوة تعتبر أداة أخرى للضغط على إيران ولكنها لن تؤثر على موقف طهران، إنها تؤدي فقط إلى مزيد من تعقيد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران والوضع في المنطقة".

وفي الوقت نفسه، أشار الدبلوماسي الروسي إلى أن العقوبات الأمريكية ضد البنك الوطني الإيراني لن تؤثر على أعمال روسيا في إيران، وقال "إن الأعمال التجارية الروسية في إيران لن تتأثر بالعقوبات لأننا لا نستخدم الدولارات الأمريكية في التعاملات".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن السلطات الأمريكية