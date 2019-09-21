موسكو: عقوبات أمريكا ضد إيران ستزيد الوضع تعقيدا
تحرير:أ ش أ
٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ ص
زامير كابولوف
قال المبعوث الروسي الخاص إلى أفغانستان زامير كابولوف، الجمعة، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد البنك الوطني الإيراني وصندوق التنمية الوطني الإيراني ستزيد من تعقيد الوضع في الشرق الأوسط.
ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن زامير كابولوف، قوله: "لا يسعنا إلا أن نأسف لذلك، هذه الخطوة تعتبر أداة أخرى للضغط على إيران ولكنها لن تؤثر على موقف طهران، إنها تؤدي فقط إلى مزيد من تعقيد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران والوضع في المنطقة".
وفي الوقت نفسه، أشار الدبلوماسي الروسي إلى أن العقوبات الأمريكية ضد البنك الوطني الإيراني لن تؤثر على أعمال روسيا في إيران، وقال "إن الأعمال التجارية الروسية في إيران لن تتأثر بالعقوبات لأننا لا نستخدم الدولارات الأمريكية في التعاملات".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن السلطات الأمريكية
وفي الوقت نفسه، أشار الدبلوماسي الروسي إلى أن العقوبات الأمريكية ضد البنك الوطني الإيراني لن تؤثر على أعمال روسيا في إيران، وقال "إن الأعمال التجارية الروسية في إيران لن تتأثر بالعقوبات لأننا لا نستخدم الدولارات الأمريكية في التعاملات".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن السلطات الأمريكية تفرض عقوبات على البنك الوطني الإيراني وصندوق التنمية الوطني وشركة "اعتماد تجارة بارس" .
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن الجمعة، أنه أقر فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني، واصفًا العقوبات بأنها تأتي على "أعلى مستوى".
وقال ترامب في وقت سابق، إنه أمر بفرض عقوبات جديدة على طهران، إذ قال في تغريدة له على تويتر: "لقد أمرت وزير الخزانة للتو بزيادة العقوبات بشكل كبير على إيران"، وفقًا لما ذكرته CNN.