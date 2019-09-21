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موسكو: عقوبات أمريكا ضد إيران ستزيد الوضع تعقيدا

تحرير:أ ش أ ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ ص
زامير كابولوف
زامير كابولوف
قال المبعوث الروسي الخاص إلى أفغانستان زامير كابولوف، الجمعة، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد البنك الوطني الإيراني وصندوق التنمية الوطني الإيراني ستزيد من تعقيد الوضع في الشرق الأوسط. ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن زامير كابولوف، قوله: "لا يسعنا إلا أن نأسف لذلك، هذه الخطوة تعتبر أداة أخرى للضغط على إيران ولكنها لن تؤثر على موقف طهران، إنها تؤدي فقط إلى مزيد من تعقيد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران والوضع في المنطقة".
وفي الوقت نفسه، أشار الدبلوماسي الروسي إلى أن العقوبات الأمريكية ضد البنك الوطني الإيراني لن تؤثر على أعمال روسيا في إيران، وقال "إن الأعمال التجارية الروسية في إيران لن تتأثر بالعقوبات لأننا لا نستخدم الدولارات الأمريكية في التعاملات".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن السلطات الأمريكية
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الطفل -ادهم -الزملكاوي

والده ترك المستشفى ليودعه.. تشييع جثمان الطفل الزملكاوي أدهم

سيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي منطقة المحور بمدينة دمياط، بعد صدمة وفاة الطفل الزملكاوي أدهم مسعد الكيكي، مساء اليوم، في حادث أليم أثناء توجهه بصحبة والده الذي تعرض لإصابات قوية، وعدد من الجيران والأصدقاء الذين يشجعون النادي الأبيض، إلى استاد اجيش ببرج العرب في الإسكندرية، لحضور مبارة الزمالك والأهلي في السوبر المحلي، قبل أن تنقلب السيارة التي كانت تقلهم على طريق الإسكندرية الصحراوي، وتحولت أجواء الفرحة التي كانت تغمر جماهير الأبيض إلى مشهد درامي صادم، بعد وفاة الطفل ووصول سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفيات.
مطار-القاهرة (5)

2500 كاميرا ورادارات.. منظومة أمنية جديدة لمراقبة مطار القاهرة

افتتح وزير الطيران المدني، اليوم، غرفة كاميرات المراقبة المركزية بمطار القاهرة الدولي، والمزودة بأكثر من 2500 كاميرا موزعة على كافة مواقع العمل بالمطار وجميع المنشآت الحيوية والطرق، وتعمل هذه الكاميرات على مدار الـ24 ساعة وتسجل كافة الأحداث ويمكن استرجاع الصور في أي وقت، وأكد الوزير، أن تعزيز المنظومة الأمنية تعد في مقدمة الأولويات والمهام الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة نصب أعينها بما يحقق أعلى معايير الأمن والسلامة بالمطارات المصرية وكافة منشآت الوزارة، وقال إنه يتم حاليا الانتهاء من إنشاء سور مباني جديد حول محيط المطار لتأمين هذه المنطقة.
القاهرة

القاهرة تتعرض لهزة أرضية ولا أنباء عن أضرار

قال الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، سجلت هزة أرضية اليوم الجمعة، في الساعة الخامسة مساء و35 دقيقة بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، وأوضح في تصريح صحفي، أن قوة الهزة بلغت 2،7 درجة على مقياس ريختر، وأن مركزها يقع على بعد 13 كيلومترا جنوب شرق القاهرة، وأن إحداثياتها كما سجلتها الأجهزة هى خط الطول 29،99 شمالا، وخط عرض 31،3 شرقا ، وعمقها 3،72كيلومتر.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

حظر الكتب الخارجية.. تحذيرات وتوصيات جديدة من «التعليم»

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية بشأن الاستعدادات لبدء العام الدراسي 2019 /2020، للعمل على توفير نظام تعليمي متميز، وتهيئة المناخ المناسب والجيد للطلاب خلال فترة سير الدراسة؛ من أجل تحقيق عام دراسي منضبط، وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، أن الكتاب الدوري شدد على اتخاذ عدة إجراءات تختص بشئون المعلمين والطلاب، ودمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، بالإضافة إلى إجراءات ضبط العملية التعليمية وسير الدراسة داخل المدارس، مع متابعة تنفيذها بكل دقة وحزم.
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دونالد ترامب

أمريكا تُعلن فرض عقوبات على البنك الوطني الإيراني

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه أقر فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني، واصفًا العقوبات بأنها تأتي على «أعلى مستوى». وكان ترامب قد قال في وقت سابق، إنه أمر بفرض عقوبات جديدة على طهران، إذ قال في تغريدة له على تويتر:«لقد أمرت وزير الخزانة للتو بزيادة العقوبات بشكل كبير على إيران»، وفقًا لما ذكرته الـcnn. وتعد هذه الخطوة الأمريكية، الأولى تجاه إيران، بعد الهجوم الذي تعرضت له منشآت "أرامكو" النفطية في السعودية السبت الماضي، والذي تتهم واشنطن والرياض، طهران بالوقوف وراءه.
دونالد ترامب

ترامب: القيادة الإيرانية ترغب في عقد لقاء معنا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القيادة الإيرانية ترغب في عقد لقاء مع الإدارة الأمريكية. وأكد ترامب، قبيل توجهه إلى مدينة بالتيمور القريبة من واشنطن: "يمكنني القول إن إيران تريد عقد لقاء معنا"، وفقا لما ذكرت وكالة "فرانس برس. وفي سياق متصل، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن واشنطن لا تزال ماضية في حملة "الضغوط القصوى" على إيران. وأضاف منوتشين في مقابلة مع شبكة "سي.إن.بي.سي" التلفزيونية أنه لا توجد حتى الآن خطط لعقد لقاء بين ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر.
مبنى-الخزانة-الأمريكية

«الخزانة الأمريكية»: مستمرون في الضغط على إيران

أكد وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين، أنه لا خطط حتى الآن للقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني. وقال منوتشين إن "واشنطن لا تزال مستمرة حتى الآن في حملة الضغوط القصوى على إيران وهناك إمكانية لفرض مزيد من العقوبات"، وفقا لشبكة "CNBC". وأمس الأربعاء، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران من أن تخصيبها لليورانيوم سيكون خطيرا جدا عليها، مشيرًا إلى إمكانية تخفيف الولايات المتحدة الأمريكية حملة "الضغوط القصوى" على إيران، قائلا: "سنرى ما سيحدث".
ترامب مع رئيس الصين

ترامب يأجل زيادة الرسوم على الواردات الصينة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، تأجيل زيادة الرسوم على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار بنسب تتراوح بين 25 و30%، من مطلع أكتوبر المقبل إلى منتصف الشهر نفسه، مشيراً إلى أنّه اتّخذ القرار في بادرة "حسن نية" قبيل استئناف البلدين مفاوضاتهما في أوائل الشهر المقبل. وقال ترامب في تغريدة على تويتر "بناءً على طلب نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي وبسبب الاحتفال بالذكرى السبعين لقيام جمهورية الصين الشعبية في الأول أكتوبر اتّفقنا، كدليل على حسن النية، على تأجيل رفع الرسوم الجمركية بحسب العربية نيوز.
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