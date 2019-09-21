«فيفا» يهنئ الأهلي ببطولة السوبر

تحرير:محمد عودة ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٧ ص

الأهلي يفوز ببطولة السوبر

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تتويجه ببطولة السوبر المحلي للمرة الـ11 في تاريخه، بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب. ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم على موقع «تويتر» تغريدة، جاء فيها: «الأهلي بطل كأس السوبر المصري فاز 3-2 على الزمالك بعد مباراة مثيرة كاد الأبيض أن يعود فيها بالنتيجة في الشوط الثاني بعد هدفين متتاليين وتراجع الأهلي للحفاظ على النتيجة».

وأضاف الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» في تغريدته: «ألف مبروك للشياطين الحمر السوبر رقم 11».وتوج الأهلي ببطولة السوبر موسم 2017 - 2018، بعد تفوقه على فريق الزمالك بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الجمعة.وافتتح الأهلي التسجيل في الدقيقة 19، عن طريق النيجيري جونيور أجاي، وأضاف حسين الشحات