ترامب يوافق على نشر قوات أمريكية «دفاعية» في المنطقة

تحرير:وكالات ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ ص

دونالد ترامب

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب وافق على إرسال قوات أمريكية ذات طبيعة دفاعية وتركز بشكل أساسي على الدفاع الجوي والصاروخي بعد الهجمات التي تعرضت لها منشأتي نفط بالسعودية. وذكَّر وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر بتدمير القوات الإيرانية طائرة أمريكية مسيرة في يونيو بعد احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية، وقال إن هجوم 14 سبتمبر على منشأتين نفطيّتين سعوديّتين «يُشكّل تصعيدا كبيرا للعدوان الإيراني». وأضاف البنتاجون أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن وحدات بعينها ليتم نشرها في المنطقة مضيفا أن عدد القوات ستكون «معتدلة».

وفي مؤتمر صحفي، قال الجنرال جوزيف دانفورد ، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن عدد القوات التي سيتم نشرها لن يبلغ الآلاف، رافضا تحديد عدد تلك القوات. كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد قال إن الولايات المتحدة تقف مع السعودية، وتدعم حقها في الدفاع عن نفسها، وإنه لن يتم التسامح مع سلوك النظام الإيراني. وبحسب