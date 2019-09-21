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ترامب يوافق على نشر قوات أمريكية «دفاعية» في المنطقة

تحرير:وكالات ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب وافق على إرسال قوات أمريكية ذات طبيعة دفاعية وتركز بشكل أساسي على الدفاع الجوي والصاروخي بعد الهجمات التي تعرضت لها منشأتي نفط بالسعودية. وذكَّر وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر بتدمير القوات الإيرانية طائرة أمريكية مسيرة في يونيو بعد احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية، وقال إن هجوم 14 سبتمبر على منشأتين نفطيّتين سعوديّتين «يُشكّل تصعيدا كبيرا للعدوان الإيراني». وأضاف البنتاجون أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن وحدات بعينها ليتم نشرها في المنطقة مضيفا أن عدد القوات ستكون «معتدلة».
وفي مؤتمر صحفي، قال الجنرال جوزيف دانفورد ، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن عدد القوات التي سيتم نشرها لن يبلغ الآلاف، رافضا تحديد عدد تلك القوات. كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد قال إن الولايات المتحدة تقف مع السعودية، وتدعم حقها في الدفاع عن نفسها، وإنه لن يتم التسامح مع سلوك النظام الإيراني. وبحسب
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دونالد ترامب

أمريكا تُعلن فرض عقوبات على البنك الوطني الإيراني

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه أقر فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني، واصفًا العقوبات بأنها تأتي على «أعلى مستوى». وكان ترامب قد قال في وقت سابق، إنه أمر بفرض عقوبات جديدة على طهران، إذ قال في تغريدة له على تويتر:«لقد أمرت وزير الخزانة للتو بزيادة العقوبات بشكل كبير على إيران»، وفقًا لما ذكرته الـcnn. وتعد هذه الخطوة الأمريكية، الأولى تجاه إيران، بعد الهجوم الذي تعرضت له منشآت "أرامكو" النفطية في السعودية السبت الماضي، والذي تتهم واشنطن والرياض، طهران بالوقوف وراءه.
روبرت أوبراين وترامب

ماذا وراء تعيين «أوبراين» بمنصب مستشار الأمن القومي؟

عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، روبرت أوبراين، مفاوض الرهائن الأمريكي، في منصب مستشار الأمن القومي الجديد، يوم الأربعاء. وقال ترامب في تغريدة له: "يسرني أن أعلن أنني سأسمي روبرت سي أوبراين، الذي يعمل حاليا مبعوثا رئاسيا خاصا ناجحا جدا لشؤون الرهائن في وزارة الخارجية، مستشارا جديدا للأمن القومي لدينا، لقد عملت طويلا مع روبرت، وسوف يقوم بعمل رائع". جاء هذا الإعلان بعد أسبوع من إقالة جون بولتون، بعد خلافات حول العديد من القضايا، في الوقت الذي يواجه فيه أزمة خارجية بعد الهجوم على منشآت النفط السعودية، والتي ألقت الإدارة باللوم فيها على إيران.
الشرطة-الأمريكية (2)

قتيل و5 جرحى بإطلاق نار قرب البيت الأبيض

أعلنت الشرطة الأمريكية أن شخصا قتل وأصيب 5 آخرون، في تبادل لإطلاق النار في شوارع العاصمة واشنطن، ليس بعيدا عن البيت الأبيض، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال قائد شرطة العاصمة واشنطن، ستيوارت إمرمان، إن الشرطة لم تعتقل أي من المشتبه بهم في إطلاق النار، مشيرا إلى أنها لم تحدد بعد الدافع وراء إطلاق النار، وفق ما ذكرت رويترز. وأوضح إمرمان أن إطلاق النار توقف، مؤكدا أن المحققين يقومون بإجراء مقابلات مع الشهود ويبحثون عن لقطات لكاميرات المراقبة في المكان في محاولة لمعرفة ما جرى.
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بومبيو: أمريكا تدعم حق السعودية في الدفاع عن نفسها

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة تقف مع السعودية، وتدعم حقها في الدفاع عن نفسها، وإنه لن يتم التسامح مع سلوك النظام الإيراني. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، تأتي تصريحات بومبيو، عقب اجتماعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، بقصر السلام في جدة. وأوضحت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن وزير الخارجية الأمريكي شدد خلال الاجتماع على إدانة بلاده للهجمات التخريبية التي تعرضت لها البنية التحتية لأرامكو السعودية في بقيق وخريص والتي تتحمل إيران مسؤوليتها.
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