في مثل هذا اليوم.. توفي الزعيم أحمد عرابي

تحرير:محمد عودة ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

الزعيم أحمد عرابي

في مثل هذا اليوم 21 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلى والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين فى مختلف المجالات، وفيما يلى عرض لأهم ما جاء فى مثل هذا اليوم: في عام 1911: توفي الزعيم أحمد عرابي. وفي عام 1792: إلغاء النظام الملكي وإعلان قيام الجمهورية في فرنسا. وفي عام 1970: الرؤساء العرب يتوافدون على القاهرة لعقد قمه طارئه حول الحرب الأهلية الأردنية - الفلسطينية والتي عرفت باسم أيلول الأسود. وفي عام 1979: انقلاب عسكري في إفريقيا الوسطى يزيح جان بيدل بوكاسا عن الحكم.

وفي عام 1943: انتخاب بشارة الخوري رئيسًا للبنان. وفي عام 1982: انتخاب أمين الجميل رئيسًا للبنان وذلك بعد اغتيال أخيه الرئيس المنتخب بشير الجميل. وفي عام 1989: بدء انعقاد مؤتمر الطائف بالسعودية لحل مشكلة الحرب الأهلية اللبنانية. وفي عام 1991: بعثة للأمم المتحدة تبدأ عملها للبحث عن أسلحة الدمار الشامل