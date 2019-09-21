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في مثل هذا اليوم.. توفي الزعيم أحمد عرابي

تحرير:محمد عودة ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
الزعيم أحمد عرابي
الزعيم أحمد عرابي
في مثل هذا اليوم 21 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلى والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين فى مختلف المجالات، وفيما يلى عرض لأهم ما جاء فى مثل هذا اليوم: في عام 1911: توفي الزعيم أحمد عرابي. وفي عام 1792: إلغاء النظام الملكي وإعلان قيام الجمهورية في فرنسا. وفي عام 1970: الرؤساء العرب يتوافدون على القاهرة لعقد قمه طارئه حول الحرب الأهلية الأردنية - الفلسطينية والتي عرفت باسم أيلول الأسود. وفي عام 1979: انقلاب عسكري في إفريقيا الوسطى يزيح جان بيدل بوكاسا عن الحكم.
وفي عام 1943: انتخاب بشارة الخوري رئيسًا للبنان. وفي عام 1982: انتخاب أمين الجميل رئيسًا للبنان وذلك بعد اغتيال أخيه الرئيس المنتخب بشير الجميل. وفي عام 1989: بدء انعقاد مؤتمر الطائف بالسعودية لحل مشكلة الحرب الأهلية اللبنانية. وفي عام 1991: بعثة للأمم المتحدة تبدأ عملها للبحث عن أسلحة الدمار الشامل
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شجعها وقدرها.. عوض زوجتك تعبها مع الأولاد في المدارس

هناك أهداف عديدة يرغب كل من الزوج والزوجة تحقيقها عند الزواج، فهم يرغبون في تكوين أسرة والحصول على الاستقرار وتربية الأطفال بشكل سليم، وتحقيق التوافق الأسري. ويحاول كل من الزوج والزوجة بذل جهد كبير من أجل تحقيق هذه الأهداف ولكي تتحقق توجد احتياجات يجب أن يوفرها كل طرف للآخر من أجل استمرار الحياة بينهم، ومع بداية العام الدراسي الجديد تقع مسئولية إعداد الأطفال وتحضيرهم للذهاب للمدارس، والمساعدة في كتابة الواجبات المدرسية، علاوة على تحضير الأطعمة على عاتق الزوجة، لذا يجب على الزوج تقدير ذلك وتوفير بعض الاحتياجات لها.
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ساعد طفلك على التوافق مع المدرسة بهذه الطرق

مع بداية الدراسة تبدأ مشكلات كثيرة في الظهور مع أبنائنا، فأغلبهم يفضل الإجازة والراحة واللعب على المدرسة وكذلك متابعة الدروس، ونلاحظ أيضا فى بعض الأطفال عدم قدرتهم على التكيف مع المدرسة والاهتمام بالدروس كما يفعل الأطفال الآخرون، ويحتاج هؤلاء الأطفال منا إلى الاهتمام والمساعدة حتى يتمكنوا من تخطي سوء التكيف ليتمكنوا أيضا من الاستفادة من المدرسة، ويمكننا التعرف على هؤلاء الأطفال من خلال عدة مظاهر يمكن ملاحظتها عليهم، وكذلك مساعدتهم بعدة طرق بسيطة، فكيف يمكن ذلك؟
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ما مميزات مواليد سبتمبر؟.. يعيشون فترة أطول

منذ أيام بدأ شهر سبتمبر، يقال دائمًا إنه شهر الأميرات والجميلات، وذلك لعدة عوامل، أولها أن الصيف يعلن انتهاءه في القريب العاجل، مع تطاير نسمات الخريف في الهواء، تتميز هذه الفترة باالهدوء والسكون، كما أن من يولدون في هذا الشهر يشتركون في بعض الصفات، على سبيل المثال المرونة والقدرة العالية على تحمل التعب والإرهاق والضغوط في العمل، ويميلون أيضًا إلى العزلة والتجلي في لحظات الليل المتأخرة، لو أمعنت النظر، ستجد أنها صفات برج العذراء، وذلك نقلا عن موقع "timesofindia".
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