في مثل هذا اليوم.. توفي الزعيم أحمد عرابي

في مثل هذا اليوم 21 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلى والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين فى مختلف المجالات، وفيما يلى عرض لأهم ما جاء فى مثل هذا اليوم:
في عام 1911: توفي الزعيم أحمد عرابي.
وفي عام 1792: إلغاء النظام الملكي وإعلان قيام الجمهورية في فرنسا.
وفي عام 1970: الرؤساء العرب يتوافدون على القاهرة لعقد قمه طارئه حول الحرب الأهلية الأردنية - الفلسطينية والتي عرفت باسم أيلول الأسود.
وفي عام 1979: انقلاب عسكري في إفريقيا الوسطى يزيح جان بيدل بوكاسا عن الحكم.
وفي عام 1943: انتخاب بشارة الخوري رئيسًا للبنان.
وفي عام 1982: انتخاب أمين الجميل رئيسًا للبنان وذلك بعد اغتيال أخيه الرئيس المنتخب بشير الجميل.
وفي عام 1989: بدء انعقاد مؤتمر الطائف بالسعودية لحل مشكلة الحرب الأهلية اللبنانية.
وفي عام 1991: بعثة للأمم المتحدة تبدأ عملها للبحث عن أسلحة الدمار الشامل
وفي عام 1943: انتخاب بشارة الخوري رئيسًا للبنان.
وفي عام 1982: انتخاب أمين الجميل رئيسًا للبنان وذلك بعد اغتيال أخيه الرئيس المنتخب بشير الجميل.
وفي عام 1989: بدء انعقاد مؤتمر الطائف بالسعودية لحل مشكلة الحرب الأهلية اللبنانية.
وفي عام 1991: بعثة للأمم المتحدة تبدأ عملها للبحث عن أسلحة الدمار الشامل في العراق.
وفي عام 1993: الرئيس الروسي بوريس يلتسن يحل البرلمان.
وفي عام 1997: مسلحون في الجزائر يذبحون 53 شخصًا في "قرية قلب الكبير".
وفي عام 2016: غرق مركب قبالة ساحل منطقة رشيد بمصر، مما أدى لغرق أكثر 204 شخصًا كانوا على متنها، أثناء محاولتهم الهجرة خارج البلاد بطريقة غير شرعية.
وفي عام 1946: ولدت الفنانة سهير المرشدي.
وفي عام 1946: ولد الفنان خليل مرسي.
وفي عام 1983: توفيت فايزة أحمد، مغنية وممثلة مصرية من أصل سوري.