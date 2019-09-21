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السيسي يصل إلى نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة

تحرير:محمد عودة ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك، وذلك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان السيسي، قد غادر القاهرة، مساء الجمعة، متوجها إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الرابعة والسبعين، التي تبدأ أعمالها يوم الثلاثاء المقبل. ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 سبتمبر الجاري، إذ يستعرض مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، ، فضلا عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط.
كما يلتقي عددا من زعماء دول العالم على هامش اجتماعات الجمعية العامة. وتناقش جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة سبل تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان والتقدم الاجتماعي والقضاء على الفقر والجوع وقضايا التعليم الجيد والعمل المناخي، بالإضافة إلى بحث ملف تغير المناخ والحوار رفيع
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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا ولطيف ليلًا

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موسكو: عقوبات أمريكا ضد إيران ستزيد الوضع تعقيدا

قال المبعوث الروسي الخاص إلى أفغانستان زامير كابولوف، الجمعة، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد البنك الوطني الإيراني وصندوق التنمية الوطني الإيراني ستزيد من تعقيد الوضع في الشرق الأوسط. ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن زامير كابولوف، قوله: "لا يسعنا إلا أن نأسف لذلك، هذه الخطوة تعتبر أداة أخرى للضغط على إيران ولكنها لن تؤثر على موقف طهران، إنها تؤدي فقط إلى مزيد من تعقيد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران والوضع في المنطقة".
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2500 كاميرا ورادارات.. منظومة أمنية جديدة لمراقبة مطار القاهرة

افتتح وزير الطيران المدني، اليوم، غرفة كاميرات المراقبة المركزية بمطار القاهرة الدولي، والمزودة بأكثر من 2500 كاميرا موزعة على كافة مواقع العمل بالمطار وجميع المنشآت الحيوية والطرق، وتعمل هذه الكاميرات على مدار الـ24 ساعة وتسجل كافة الأحداث ويمكن استرجاع الصور في أي وقت، وأكد الوزير، أن تعزيز المنظومة الأمنية تعد في مقدمة الأولويات والمهام الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة نصب أعينها بما يحقق أعلى معايير الأمن والسلامة بالمطارات المصرية وكافة منشآت الوزارة، وقال إنه يتم حاليا الانتهاء من إنشاء سور مباني جديد حول محيط المطار لتأمين هذه المنطقة.
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