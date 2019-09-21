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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا ولطيف ليلًا

تحرير:التحرير ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٩ ص
طقس
طقس
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
- بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصرالصغرى العظمىالقاهرة 23 33شبين الكوم 23 33طنطا 22 32دمنهور 22 31الإسكندرية 24 29بلطيم 23 29مطروح 21 28السلوم 20 29سيوة 19 33بورسعيد 24 29دمياط 23 28الزقازيق 23 33الإسماعيلية 21 34السويس 22 34العريش 23 30رفح 22 30رأس سدر 25 34نخل 20 32نويبع 25
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ماذا-فعل-السيسي-في-4-زيارات-للأمم-المتحدة

السيسي يصل إلى نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك، وذلك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان السيسي، قد غادر القاهرة، مساء الجمعة، متوجها إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الرابعة والسبعين، التي تبدأ أعمالها يوم الثلاثاء المقبل. ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 سبتمبر الجاري، إذ يستعرض مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، ، فضلا عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط.
زامير كابولوف

موسكو: عقوبات أمريكا ضد إيران ستزيد الوضع تعقيدا

قال المبعوث الروسي الخاص إلى أفغانستان زامير كابولوف، الجمعة، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد البنك الوطني الإيراني وصندوق التنمية الوطني الإيراني ستزيد من تعقيد الوضع في الشرق الأوسط. ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن زامير كابولوف، قوله: "لا يسعنا إلا أن نأسف لذلك، هذه الخطوة تعتبر أداة أخرى للضغط على إيران ولكنها لن تؤثر على موقف طهران، إنها تؤدي فقط إلى مزيد من تعقيد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران والوضع في المنطقة".
الطفل -ادهم -الزملكاوي

والده ترك المستشفى ليودعه.. تشييع جثمان الطفل الزملكاوي أدهم

سيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي منطقة المحور بمدينة دمياط، بعد صدمة وفاة الطفل الزملكاوي أدهم مسعد الكيكي، مساء اليوم، في حادث أليم أثناء توجهه بصحبة والده الذي تعرض لإصابات قوية، وعدد من الجيران والأصدقاء الذين يشجعون النادي الأبيض، إلى استاد اجيش ببرج العرب في الإسكندرية، لحضور مبارة الزمالك والأهلي في السوبر المحلي، قبل أن تنقلب السيارة التي كانت تقلهم على طريق الإسكندرية الصحراوي، وتحولت أجواء الفرحة التي كانت تغمر جماهير الأبيض إلى مشهد درامي صادم، بعد وفاة الطفل ووصول سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفيات.
مطار-القاهرة (5)

2500 كاميرا ورادارات.. منظومة أمنية جديدة لمراقبة مطار القاهرة

افتتح وزير الطيران المدني، اليوم، غرفة كاميرات المراقبة المركزية بمطار القاهرة الدولي، والمزودة بأكثر من 2500 كاميرا موزعة على كافة مواقع العمل بالمطار وجميع المنشآت الحيوية والطرق، وتعمل هذه الكاميرات على مدار الـ24 ساعة وتسجل كافة الأحداث ويمكن استرجاع الصور في أي وقت، وأكد الوزير، أن تعزيز المنظومة الأمنية تعد في مقدمة الأولويات والمهام الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة نصب أعينها بما يحقق أعلى معايير الأمن والسلامة بالمطارات المصرية وكافة منشآت الوزارة، وقال إنه يتم حاليا الانتهاء من إنشاء سور مباني جديد حول محيط المطار لتأمين هذه المنطقة.
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طقس-حار-تين-شوكى

حرارة وشبورة وأتربة.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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حرارة وشبورة وأتربة.. تعرف على طقس اليوم الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-حار (2)

شبورة وحرارة وأتربة.. الأرصاد تُعلن طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس (3)

رطب ومائل للحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط؛ مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة.
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