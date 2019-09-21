الصين: اكتشاف آثار أقدام ديناصورات تعود إلى 100 مليون عام
تحرير:أ.ش.أ
٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٧ ص
الصين
أعلن فريق بحث جيولوجي صيني اكتشاف مجموعة من آثار أقدام ديناصورات، تعود إلى 100 مليون سنة، في مقاطعة شنشي شمال غربي الصين.
وقال الأستاذ المساعد في جامعة الصين للعلوم الجيولوجية "شينغ لي دا" في تصريحات اليوم، إن الباحثين عثروا على تسع حفريات لآثار أقدام ديناصورات، وذلك على رمال حصوية أرجوانية في محافظة جينغبيان بمقاطعة "شنشي".
وأضاف أن دراسة حول علم الطبقات وعلم التشكل كشفت أن الآثار المكتشفة تعود إلى 100 مليون عام خلال العصر الطباشيري، مشيرا إلى أن الباحثين سيقومون بدراسة تصنيف الديناصورات والبيئة الرسوبية على أساس آثار الأقدام.وفي 2017، قال الباحث الفرنسي نويميه بربيرو، إن إمكانية استنساخ ديناصور رغم اندثاره من على وجه
وأضاف أن دراسة حول علم الطبقات وعلم التشكل كشفت أن الآثار المكتشفة تعود إلى 100 مليون عام خلال العصر الطباشيري، مشيرا إلى أن الباحثين سيقومون بدراسة تصنيف الديناصورات والبيئة الرسوبية على أساس آثار الأقدام.
وفي 2017، قال الباحث الفرنسي نويميه بربيرو، إن إمكانية استنساخ ديناصور رغم اندثاره من على وجه الأرض منذ 1.5 مليون سنة، مرهونة بوجوده حيا، حتى يتمكن العلماء من إعادة تفعيل الجينات الديناصورية القديمة ومساعدته في استنساخ حيوان جديد.
وأوضح الباحث عبر موقع مجلة "سيانس وافونير" العلمية الفرنسية، أن الباحثين توصلوا إلى نوع من العصافير يشبه الديناصور الطائر ذا الريش وينحدر من سلالته؛ الذي يعرف باسم ديناصور "الأثيرو بودا" ذي الأجنحة التي كانت تساعده على الطيران.