بداية الدوري المصري.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ ص

بيراميدز

?يشهد اليوم السبت، العديد من المواجهات القوية والمثيرة، أبرزها افتتاح الدوري المصري الممتاز، بين طلائع الجيش والمقاولون العرب في الثالثة عصرًا على أون سبورت، ويليه مواجهة الجونة أمام الإسماعيلي في الخامسة والنصف مساءً، ثم بيراميدز أمام إنبي على أون سبورت بالترتيب، وفي الدوري الإنجليزي، يلعب ليستر سيتي أمام توتنهام في الواحدة والنصف ظهرًا، وفي نفس التوقيت يلعب مانشستر سيتي ضد واتفورد، وإيفرتون ضد شيفيلد، وبيرنلي ضد نورويتش سيتي، أما أبرز مواجهات الدوري الإسباني ستجمع بين أتليتكو مدريد وسيلتا فيجوفي السادسة والنصف مساءً.

وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي: - الدوري المصريطلائع الجيش × المقاولون العرب: الساعة 3:00 مالجونة × الإسماعيلي: الساعة 5:30 مبيراميدز × إنبي: الساعة 8:00 م- الدوري الإنجليزي الممتازليستر سيتي × توتنهام: الساعة 1.30 ممانشستر سيتي × واتفورد: الساعة 4.00 مبيرنلي × نوريتش سيتي: الساعة