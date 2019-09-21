رياضة

بداية الدوري المصري.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ ص
بيراميدز
بيراميدز
?يشهد اليوم السبت، العديد من المواجهات القوية والمثيرة، أبرزها افتتاح الدوري المصري الممتاز، بين طلائع الجيش والمقاولون العرب في الثالثة عصرًا على أون سبورت، ويليه مواجهة الجونة أمام الإسماعيلي في الخامسة والنصف مساءً، ثم بيراميدز أمام إنبي على أون سبورت بالترتيب، وفي الدوري الإنجليزي، يلعب ليستر سيتي أمام توتنهام في الواحدة والنصف ظهرًا، وفي نفس التوقيت يلعب مانشستر سيتي ضد واتفورد، وإيفرتون ضد شيفيلد، وبيرنلي ضد نورويتش سيتي، أما أبرز مواجهات الدوري الإسباني ستجمع بين أتليتكو مدريد وسيلتا فيجوفي السادسة والنصف مساءً.
وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي: - الدوري المصريطلائع الجيش × المقاولون العرب: الساعة 3:00 مالجونة × الإسماعيلي: الساعة 5:30 مبيراميدز × إنبي: الساعة 8:00 م- الدوري الإنجليزي الممتازليستر سيتي × توتنهام: الساعة 1.30 ممانشستر سيتي × واتفورد: الساعة 4.00 مبيرنلي × نوريتش سيتي: الساعة
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مباراة -الأهلى -والزمالك (4)

«فيفا» يهنئ الأهلي ببطولة السوبر

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تتويجه ببطولة السوبر المحلي للمرة الـ11 في تاريخه، بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب. ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم على موقع «تويتر» تغريدة، جاء فيها: «الأهلي بطل كأس السوبر المصري فاز 3-2 على الزمالك بعد مباراة مثيرة كاد الأبيض أن يعود فيها بالنتيجة في الشوط الثاني بعد هدفين متتاليين وتراجع الأهلي للحفاظ على النتيجة».
جونيور اجاى (1)

أجاي: لم أطلب الرحيل من الأهلي وتألقت لهذا السبب

أعرب جونيور أجاى، نجم الأهلى عن سعادته بتتويج فريقه بكأس السوبر على حساب المنافس التقليدي الزمالك. وقال أجاى: «قدمنا مباراة رائعة سيطرنا خلالها على مجريات اللعب، وكنا الاحق بالفوز وكان في مقدرونا زيادة حصيلتنا من الأهداف، لكن التوفيق لم يحالفنا في إنهاء بعض الفرص التي أتيحت لنا أمام مرمى الزمالك». وأشار أجاى فى تصريحات تلفزيونية لقناة «أون سبورت»، عقب نهاية اللقاء: «لم أكن أتوقع إحراز هدفين خلال المباراة، والمدرب نجح فى اكتشافى فى مركز رأس الحربة خاصة أنني كنت بعيدا عن المشاركة في الفترة الماضية، لكنني لم أيأس وأتدرب بكل قوة».
الطفل -ادهم -الزملكاوي

اتحاد الكرة ينعي الطفل أدهم الزمالكاوي

نعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني الطفل أدهم الكيكي نجل أحد مشجعي نادي الزمالك الذي وافته المنية إثر حادث سير أليم أثناء توجههما إلى استاد برج العرب لمشاهدة مباراة السوبر التي أقيمت، الجمعة، بين فريقي الأهلي والزمالك. وقال الاتحاد المصري لكرة القدم إنه إذ ينعي ابنا عزيزا من المنتمين لأسرة الكرة المصرية يتضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمده بوافر رحمته ويلهم ذويه الصبر الجميل ويدعو الله عز وجل أن يحفظ جماهير الكرة المصرية وشعب مصر من أي سوء.
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بيراميدز (2)

بيراميدز يتعاقد مع مدافع كوت ديفوار

أعلن نادي بيراميدز التعاقد مع المدافع الدولي الإيفواري ويلفريد كانون البالغ من العمر 26 عامًا، الوافد من نادي أدو دين هاج الهولندي بعدما قضى 5 مواسم بالفريق الهولندي، حيث توج كانون بكأس أمم إفريقيا مع كوت ديفوار في 2015، كما كان عنصرًا أساسيا في منتخب الأفيال بكأس الأمم الأخيرة في مصر. وقال ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز إن كانون سيكون إضافة هائلة للدوري المصري ونادي بيراميدز، وإنه تعاقد معه لما يمتلكه من قدرات خاصة والتي ستكون بمثابة إضافة قوية.
احمد-حمودى

أحمد حمودي ينتقل إلى بيراميدز في صفقة انتقال حر

أعلنت إدارة التعاقدات بنادي بيراميدز، عن التعاقد مع أحمد حمودي لاعب النادي الأهلي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد، ليكون ضمن صفوف الفريق الأزرق بدايه من الموسم الحالي، الذي سينطلق يوم 21 سبتمبر الجاري، وجاء تعاقد بيراميدز مع حمودي في صفقة انتقال حر بعدما، انتهاء تعاقده مع القلعة الحمراء، وتمسك الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز بالتعاقد مع اللاعب بعد مشاهدة بعض الفيديوهات للاعب خلال الفترة الماضية، وطلب على أساسها ضمه للفريق.
بيراميدز (1)

تعرف على موعد مواجهتي بيراميدز مع الأهلى والزمالك

أعلن اتحاد الكرة مواعيد مباريات الدور الأول من مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتى من المقرر أن تنطلق يوم 21 من الشهر الجارى بمواجهة بين فريقي المقاولون العرب وطلائع الجيش . ويعد بيراميدز أحد أهم الفرق خلال الموسم الحالى بعدما نجح في المنافسة على بطولة الدورى الموسم الماضى، واحتل فى المركز الثالث من جدول الدورى . ونجح الفريق في الموسم الماضي في احراج قطبي الكرة المصرية، خاصة الأهل الذي تغلب عليه رايح جاي في مسابقة الدوري، وفاز على الزمالك مرة واحدة.
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يقنتص فوزًا صعبًا من ليستر سيتي

حقق فريق مانشستر يوناتيد الفوز على ضيفه ليستر سيتي بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما، اليوم السبت على ملعب أولد ترافورد (معقل الشياطين الحمر)، فى إطار الأسبوع الخامس من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل هدف المباراة الوحيد ماركوس راشفورد مهاجم اليونايتد ليمنح فريقه ثلاث نقاط إضافية تضاف إلى رصيده فى جدول الدورى، محتلا المركز الرابع برصيد 8 نقاط. ويعد هذا الفوز الـ9 فى آخر 10 مبارايات لعبها على أرضه أمام ليستر فى بطولة البريميرليج.
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