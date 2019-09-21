الطلائع يتسلح بالتاريخ لإسقاط المقاولون في الدوري

٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ ص

طلائع الجيش

يحتضن استاد جهاز الرياضة العسكري، اليوم السبت، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، لقاء نادي طلائع الجيش والمقاولون العرب، في افتتاح الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا محمد يوسف، ويعاونه الثنائي أحمد صلاح وخالد السيد، بينما سيكون مبروك نبيل حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور. وتبلغ القيمة السوقية لنادي طلائع الجيش 5.9 مليون يورو، مقابل 5.63 مليون يورو للمقاولون العرب، كما يبلغ معدل أعمار لاعبي الطلائع 27.2 عام، بينما يبلغ معدل أعمار لاعبي ذئاب الجبل 27.6 عام.

ويمتلك طلائع الجيش لاعبين دوليين، مقابل لاعب واحد في صفوف المقاولون العرب، كما يملك الطلائع لاعبا دوليا في منتخبات الشباب، مقابل لاعبي ذئاب الجبل، ولدى الطلائع أيضا 3 لاعبين أجانب مقابل 5 لاعبين أجانب في ذئاب الجبل. وتشير الأرقام إلى أن طلائع الجيش والمقاولون العرب تواجها في 25 مباراة بالدوري، فاز

ويمتلك طلائع الجيش لاعبين دوليين، مقابل لاعب واحد في صفوف المقاولون العرب، كما يملك الطلائع لاعبا دوليا في منتخبات الشباب، مقابل لاعبي ذئاب الجبل، ولدى الطلائع أيضا 3 لاعبين أجانب مقابل 5 لاعبين أجانب في ذئاب الجبل.



وتشير الأرقام إلى أن طلائع الجيش والمقاولون العرب تواجها في 25 مباراة بالدوري، فاز الطلائع في 12 مباراة، بينما فاز ذئاب الجبل في 7 مباريات، وفرض التعادل نفسه في 6 مواجهات، وأحرز الطلائع في شباك المقاولون 36 هدفًا، بينما أحرز الذئاب في شباك الطلائع 30 هدفًا.



ويعد أحمد علي (مهاجم بيراميدز) هو الهداف التاريخي لمواجهات طلائع الجيش والمقاولون العرب، حيث أحرز علي 5 أهداف، ثم يأتي خلفه الرباعي ويليام جيبور ومحسن هنداوي ورضا الويشي وعامر صبري بثلاثة أهداف لكل منهم.