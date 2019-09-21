مرتضى منصور: خسرنا أمام الأهلي بسبب ميتشو

٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص

مرتضى منصور

تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن خسارة القلعة البيضاء أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة، في بطولة السوبر المصري لموسم (2017- 2018)، على ملعب برج العرب، بحضور 10 آلاف مشجع، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوج أبناء الجزيرة باللقب الحادي عشر في تاريخه، وأكد مرتضى منصور: «خسرنا بسبب خطأ في التشكيل، ولدينا لاعبون بحاجة إلى الحصول على راحة وأولهم أوباما، سواء كان مجهدا أو شبعان من الكرة، وفرجاني ساسي لم يظهر بالمستوى المعتاد».

ووجه رئيس الزمالك، خلال تصريحاته لقناة «الحدث اليوم» في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، رسالة إلى ميتشو عقب خسارة فريقه للقب السوبر، قائلًا: «لست حزينا من الخسارة، أنت تتعلم من أخطائك والسوبر انتهى، والأهم ما هو مقبل. لو بدأ ميتشو المباراة بنفس تشكيل الشوط الثاني لاختلفت الأمور

ووجه رئيس الزمالك، خلال تصريحاته لقناة «الحدث اليوم» في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، رسالة إلى ميتشو عقب خسارة فريقه للقب السوبر، قائلًا: «لست حزينا من الخسارة، أنت تتعلم من أخطائك والسوبر انتهى، والأهم ما هو مقبل. لو بدأ ميتشو المباراة بنفس تشكيل الشوط الثاني لاختلفت الأمور كثيرًا، ولكن (لو) من عمل الشيطان ولا أساس لها في كرة القدم».



وتابع: «هناك جلسة ستجمعني مع المدير الفني يوم السبت من أجل النقاش بشأن ما حدث خلال المباراة، والتشكيل وبعض العناصر التي لم تكن في المستوى المطلوب، وعدم مشاركة رأس حربة من البداية».



وأوضح مرتضى منصور: «أحب أن أبارك لجماهير الأهلي على الفوز بالبطولة، وأعتقد أن تجربة الحضور الجماهيري نجحت. لقد تبادلت التحية معهم قبل المباراة».



