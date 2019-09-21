مانشستر سيتي يبحث عن استعادة التوازن أمام واتفورد

٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ ص

مانشستر سيتي

تعود عجلة مباريات الدوري الإنجليزي للدوران من جديد، اليوم السبت، من خلال مباريات الجولة السادسة، والتي سيكون على رأسها استقبال مانشستر سيتي لنظيره واتفورد، الساعة الرابعة عصرًا، على ملعب الاتحاد، ويحتل السيتي المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بينما يوجد واتفورد في المركز الأخير برصيد نقطتين، ويبحث السيتي عن استعادة الثقة بعد كبوة الجولة الماضية، التي سقط خلالها بصورة مفاجئة خارج ميدانه أمام نورويتش سيتي بنتيجة 3-2، بينما يبحث واتفورد عن تحقيق أول انتصار له هذا الموسم.

وضمن مباريات نفس الجولة يستقبل ليستر سيتي نظيره توتنهام الساعة 1:30 ظهرًا على ملعب ووكرز، ويحتل الثعالب المركز السادس برصيد 8 نقاط، بينما يوجد السبيرز في المركز الرابع برصيد 8 نقاط. ومن جانبه يرحل مفاجأة الموسم نورويتش سيتي لمواجهة بيرنلي على ملعب تيرف مور في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ويحتل نورويتش

وضمن مباريات نفس الجولة يستقبل ليستر سيتي نظيره توتنهام الساعة 1:30 ظهرًا على ملعب ووكرز، ويحتل الثعالب المركز السادس برصيد 8 نقاط، بينما يوجد السبيرز في المركز الرابع برصيد 8 نقاط.



ومن جانبه يرحل مفاجأة الموسم نورويتش سيتي لمواجهة بيرنلي على ملعب تيرف مور في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ويحتل نورويتش المركز الـ13 برصيد 6 نقاط، بينما يوجد بيرنلي في المركز الـ14 برصيد 5 نقاط.



وعلى ملعب جوديسون بارك، يستقبل إيفرتون نظيره شيفيلد يونايتد الساعة الرابعة عصرًا، ويحتل إيفرتون المركز العاشر برصيد 7 نقاط، بينما يوجد شيفيلد في المركز الـ15 برصيد 5 نقاط.



وبدوره يستقبل نيوكاسل نظيره برايتون في الساعة 6:30 مساءً على ملعب سانت جيمس بارك، ويحتل نيوكاسل المركز الـ18 برصيد 4 نقاط، بينما يوجد برايتون في المركز الـ16 برصيد 5 نقاط.