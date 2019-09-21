رياضة

مانشستر سيتي يبحث عن استعادة التوازن أمام واتفورد

٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
تعود عجلة مباريات الدوري الإنجليزي للدوران من جديد، اليوم السبت، من خلال مباريات الجولة السادسة، والتي سيكون على رأسها استقبال مانشستر سيتي لنظيره واتفورد، الساعة الرابعة عصرًا، على ملعب الاتحاد، ويحتل السيتي المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بينما يوجد واتفورد في المركز الأخير برصيد نقطتين، ويبحث السيتي عن استعادة الثقة بعد كبوة الجولة الماضية، التي سقط خلالها بصورة مفاجئة خارج ميدانه أمام نورويتش سيتي بنتيجة 3-2، بينما يبحث واتفورد عن تحقيق أول انتصار له هذا الموسم.
وضمن مباريات نفس الجولة يستقبل ليستر سيتي نظيره توتنهام الساعة 1:30 ظهرًا على ملعب ووكرز، ويحتل الثعالب المركز السادس برصيد 8 نقاط، بينما يوجد السبيرز في المركز الرابع برصيد 8 نقاط. ومن جانبه يرحل مفاجأة الموسم نورويتش سيتي لمواجهة بيرنلي على ملعب تيرف مور في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ويحتل نورويتش
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مرتضى منصور (2)

رئيس الزمالك يكشف عن سبب مشادته مع إدارة الأهلي

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن السبب في المشادة التي نشبت بينه وبين أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، عقب لقاء كأس السوبر المصري لموسم (2017- 2018)، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، أمس الجمعة، والذي فاز به المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وقال مرتضى خلال تصريحاته لقناة «الحدث اليوم» في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت: «خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي، قام بإشارة غير أخلاقية كانت السبب في المشادة التي حدثت عقب نهاية السوبر المصري».
ديسابر (2)

مفاجأة.. ديسابر لا يعرف طعم الفوز أمام إنبي

يحتضن استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر أمام إنبي بقيادة مديره الفني علي ماهر، ضمن مواجهات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم الدولي محمد معروف، ويعاونه الثنائي يوسف البساطي وأحمد لطفي، بينما سيكون وليد عبد الرازق حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
بيراميدز وايتوال الكونغولى (3)

صدام ناري بين بيراميدز وإنبي في الدوري

يحتضن استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر أمام إنبي بقيادة مديره الفني علي ماهر، ضمن مواجهات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم الدولي محمد معروف، ويعاونه الثنائي يوسف البساطي وأحمد لطفي، بينما سيكون وليد عبد الرازق حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي في الدوري بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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ليفربول‎ (1)

ليفربول يسعى للحفاظ على العلامة الكاملة أمام نيوكاسل

تنطلق، اليوم السبت، مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل ليفربول المتصدر بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، نظيره نيوكاسل الـ14 برصيد 4 نقاط، على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، ويعول الريدز في مباراة اليوم على خدمات نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، الذي تمكن من هز شباك نيوكاسل في آخر 3 مباريات في الدوري، وضمن مباريات نفس الجولة يستقبل مانشستر يونايتد الثامن برصيد 5 نقاط، نظيره ليستر سيتي الثالث برصيد 8 نقاط، على ملعب الأولد ترافورد في تمام الساعة 4:00 عصرًا.
مانشستر سيتي‎

تقنية الفيديو سقطت في 4 أخطاء بالبريميرليج

قال مايك رايلي رئيس رابطة الحكام المحترفين في إنجلترا، إن اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد لم يمنع من اتخاذ أربعة قرارات خاطئة في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، وأضاف رايلي، الذي يرأس الرابطة التي تشرف على تطبيق تقنية حكم الفيديو في إنجلترا، أن التقنية مثلت "قيمة مضافة للرياضة"، لكنه استطرد قائلا إن هناك وقائع كان يجب فيها على الحكم التراجع عن قراره، وتابع: "إذا ما نظرت في مباريات الجولات الأربع التي أقيمت، تم فحص 227 واقعة، ومن بين تلك الوقائع تم تغيير ستة قرارات. نعتقد أنه كان يجب تغيير 10 قرارات في المجمل".
هاري- كين‎

«موقعة أرسنال وصراع السيتي وليفربول».. كين يتحدث

اعترف هاري كين، نجم توتنهام هوتسبير، بأنه لا يتوقع أن يهدأ مانشستر سيتي وليفربول في السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وادعى أن توتنهام يجب أن يخوض سباقاً مذهلاً للبقاء على مسافة قريبة. وتوج فريق بيب جوارديولا باللقب في الموسم الماضي برصيد 98 نقطة، في حين خسر فريق يورجن كلوب رغم تحقيقه 97 نقطة، لكنه توج بدوري الأبطال بفوزه على سبيرز في المباراة النهائية في مدريد. ويواجه ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام، أزمة استقرار في تشكيلته، حيث لا يزال مستقبل كريستيان إريكسن ويان فيرتونجن غير مؤكد، بعد السقوط المفاجئ أمام نيوكاسل بنتيجة 1-0.
هاري كين

كين يحدد كيفية منافسة توتنهام على لقب الدوري

أكد المهاجم الإنجليزي هاري كين حاجة توتنهام للدخول في مسيرة انتصارات متتالية، إن أراد السبيرز منافسة ليفربول ومانشستر سيتي هذا الموسم، وتوقع الكثيرون أن ينافس توتنهام على لقب الدوري هذا الموسم بقوة، بعد وصول الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، إلا أن الفريق اللندني تعرض لهزيمة مفاجئة على ملعبه في الجولة الماضية أمام نيوكاسل، وبات الفريق يتأخر مبكرًا بخمس نقاط عن ليفربول وبثلاث نقاط عن السيتي، وقال كين حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "آمل في أن نتخطى السيتي هذا الموسم، ولكن الأمر يتطلب منا الكثير من العمل الجاد".
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