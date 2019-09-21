4 قتلى و15 مصابا في حادث تحطم حافلة سياحية بأمريكا

تحرير:التحرير ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ ص

الشرطة الأمريكية

لقى 4 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب العديد من الأشخاص بجروح خطيرة في حادث تحطم حافلة سياحية في ولاية يوتا غربي الولايات المتحدة، بحسب وكالة "د ب أ". وذكرت دورية شرطة طريق يوتا السريع في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن ما بين 12 و 15 شخصًا أصيبوا بجروح بالغة الخطورة، وأن "سياحا ناطقين بالصينية" كانوا بداخل الحافلة. وأضافت الدورية أنه "تم إرسال عدة سيارات إسعاف جوية متعددة وأفراد انقاذ". وقالت الشرطة إن الحادث وقع بالقرب من برايس كانيون وهو متنزه ومقصد سياحي شهير.

وكانت العاصمة الأمريكية واشنطن، قد شهدت مقتل شخص وإصابة 5 آخرين، في تبادل لإطلاق النار في شوارع العاصمة واشنطن، ليس بعيدا عن البيت الأبيض، بحسب "سكاي نيوز عربية".وقال قائد شرطة العاصمة واشنطن، ستيوارت إمرمان، إن الشرطة لم تعتقل أي من المشتبه بهم في إطلاق النار، مشيرا إلى أنها لم تحدد بعد الدافع وراء