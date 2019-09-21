سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

4 قتلى و15 مصابا في حادث تحطم حافلة سياحية بأمريكا

تحرير:التحرير ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
لقى 4 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب العديد من الأشخاص بجروح خطيرة في حادث تحطم حافلة سياحية في ولاية يوتا غربي الولايات المتحدة، بحسب وكالة "د ب أ". وذكرت دورية شرطة طريق يوتا السريع في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن ما بين 12 و 15 شخصًا أصيبوا بجروح بالغة الخطورة، وأن "سياحا ناطقين بالصينية" كانوا بداخل الحافلة. وأضافت الدورية أنه "تم إرسال عدة سيارات إسعاف جوية متعددة وأفراد انقاذ". وقالت الشرطة إن الحادث وقع بالقرب من برايس كانيون وهو متنزه ومقصد سياحي شهير.
وكانت العاصمة الأمريكية واشنطن، قد شهدت مقتل شخص وإصابة 5 آخرين، في تبادل لإطلاق النار في شوارع العاصمة واشنطن، ليس بعيدا عن البيت الأبيض، بحسب "سكاي نيوز عربية".وقال قائد شرطة العاصمة واشنطن، ستيوارت إمرمان، إن الشرطة لم تعتقل أي من المشتبه بهم في إطلاق النار، مشيرا إلى أنها لم تحدد بعد الدافع وراء
اقرأ المزيد
دونالد ترامب

ترامب يوافق على نشر قوات أمريكية «دفاعية» في المنطقة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب وافق على إرسال قوات أمريكية ذات طبيعة دفاعية وتركز بشكل أساسي على الدفاع الجوي والصاروخي بعد الهجمات التي تعرضت لها منشأتي نفط بالسعودية. وذكَّر وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر بتدمير القوات الإيرانية طائرة أمريكية مسيرة في يونيو بعد احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية، وقال إن هجوم 14 سبتمبر على منشأتين نفطيّتين سعوديّتين «يُشكّل تصعيدا كبيرا للعدوان الإيراني». وأضاف البنتاجون أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن وحدات بعينها ليتم نشرها في المنطقة مضيفا أن عدد القوات ستكون «معتدلة».
دونالد ترامب

أمريكا تُعلن فرض عقوبات على البنك الوطني الإيراني

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه أقر فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني، واصفًا العقوبات بأنها تأتي على «أعلى مستوى». وكان ترامب قد قال في وقت سابق، إنه أمر بفرض عقوبات جديدة على طهران، إذ قال في تغريدة له على تويتر:«لقد أمرت وزير الخزانة للتو بزيادة العقوبات بشكل كبير على إيران»، وفقًا لما ذكرته الـcnn. وتعد هذه الخطوة الأمريكية، الأولى تجاه إيران، بعد الهجوم الذي تعرضت له منشآت "أرامكو" النفطية في السعودية السبت الماضي، والذي تتهم واشنطن والرياض، طهران بالوقوف وراءه.
روبرت أوبراين وترامب

ماذا وراء تعيين «أوبراين» بمنصب مستشار الأمن القومي؟

عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، روبرت أوبراين، مفاوض الرهائن الأمريكي، في منصب مستشار الأمن القومي الجديد، يوم الأربعاء. وقال ترامب في تغريدة له: "يسرني أن أعلن أنني سأسمي روبرت سي أوبراين، الذي يعمل حاليا مبعوثا رئاسيا خاصا ناجحا جدا لشؤون الرهائن في وزارة الخارجية، مستشارا جديدا للأمن القومي لدينا، لقد عملت طويلا مع روبرت، وسوف يقوم بعمل رائع". جاء هذا الإعلان بعد أسبوع من إقالة جون بولتون، بعد خلافات حول العديد من القضايا، في الوقت الذي يواجه فيه أزمة خارجية بعد الهجوم على منشآت النفط السعودية، والتي ألقت الإدارة باللوم فيها على إيران.
الشرطة-الأمريكية (2)

قتيل و5 جرحى بإطلاق نار قرب البيت الأبيض

أعلنت الشرطة الأمريكية أن شخصا قتل وأصيب 5 آخرون، في تبادل لإطلاق النار في شوارع العاصمة واشنطن، ليس بعيدا عن البيت الأبيض، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال قائد شرطة العاصمة واشنطن، ستيوارت إمرمان، إن الشرطة لم تعتقل أي من المشتبه بهم في إطلاق النار، مشيرا إلى أنها لم تحدد بعد الدافع وراء إطلاق النار، وفق ما ذكرت رويترز. وأوضح إمرمان أن إطلاق النار توقف، مؤكدا أن المحققين يقومون بإجراء مقابلات مع الشهود ويبحثون عن لقطات لكاميرات المراقبة في المكان في محاولة لمعرفة ما جرى.
اقرأ المزيد من الأخبار
الشرطة-الأمريكية (2)

قتيل و5 جرحى بإطلاق نار قرب البيت الأبيض

أعلنت الشرطة الأمريكية أن شخصا قتل وأصيب 5 آخرون، في تبادل لإطلاق النار في شوارع العاصمة واشنطن، ليس بعيدا عن البيت الأبيض، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال قائد شرطة العاصمة واشنطن، ستيوارت إمرمان، إن الشرطة لم تعتقل أي من المشتبه بهم في إطلاق النار، مشيرا إلى أنها لم تحدد بعد الدافع وراء إطلاق النار، وفق ما ذكرت رويترز. وأوضح إمرمان أن إطلاق النار توقف، مؤكدا أن المحققين يقومون بإجراء مقابلات مع الشهود ويبحثون عن لقطات لكاميرات المراقبة في المكان في محاولة لمعرفة ما جرى.
الشرطة الامريكية

5 قتلى و21 مصابا في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

أفادت "سكاي نيوز عربية"، بوقوع 5 قتلى وإصابة 21 شخصًا في حادث إطلاق النار في ولاية تكساس الامريكية. وأصيب 10 مراهقين على الأقل، اليوم، إثر حدوث إطلاق نار عقب مباراة كرة قدم للمدارس الثانوية في مدينة "موبيل" بولاية "ألاباما" الأمريكية. وقالت الشرطة - حسبما ذكر تليفزيون شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم السبت، إن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما وإن 5 منهم على الأقل في حالة حرجة، وأضافت أنه تم اعتقال شخصين ويجري استجوابهما حاليا. من جانبه، لم يؤكد رئيس شرطة مدينة "موبيل" لورانس باتيست إذا كان إطلاق النار نجم عن حدوث شجار.
الشرطة-الأمريكية (2)

إصابة 10 مراهقين في إطلاق نار بولاية ألاباما الأمريكية

أصيب 10 مراهقين على الأقل إثر حدوث إطلاق نار عقب مباراة كرة قدم للمدارس الثانوية في مدينة "موبيل" بولاية "ألاباما" الأمريكية. وقالت الشرطة - حسبما ذكر تليفزيون شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم السبت، إن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما وإن 5 منهم على الأقل في حالة حرجة، مضيفة أنه تم اعتقال شخصين ويجري استجوابهما حاليا. من جانبه، لم يؤكد رئيس شرطة مدينة "موبيل" لورانس باتيست إذا كان إطلاق النار نجم عن حدوث شجار، حيث ما زالت الشرطة تستمع لأقوال الشهود في موقع الحادث.
شرطة هونج كونج

بعد أول رصاصة.. هل تتدخل بكين عسكريا في هونج كونج؟

شهدت مظاهرات هونج كونج، أمس الأحد، قيام ضابط شرطة بإطلاق رصاصة حية في الهواء، للمرة الأولى منذ بداية الاحتجاجات، في الوقت الذي قام فيه المحتجون بمحاصرة الشرطة المسلحة بخراطيم المياه. حيث شهدت شوارع المدينة، واحدة من أكثر الليالي عنفا منذ أن بدأت الاحتجاجات الجماهيرية المؤيدة للديمقراطية قبل 12 أسبوعا. وهو ما دفع وسائل الإعلام الحكومية الصينية إلى توجيه أقوى تحذيراتها حتى الآن، من تدخل عسكري محتمل في هونج كونج، على الرغم من استبعاد المحللين لهذة الخطوة، والذين قالوا إنها ستكون الملاذ الأخير لبكين.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]