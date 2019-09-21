رياضة

سجل ضعيف لعماد النحاس أمام طلائع الجيش

٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص
عماد النحاس
عماد النحاس
يحتضن استاد جهاز الرياضة العسكري، اليوم السبت، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، لقاء نادي طلائع الجيش مع المقاولون العرب، في افتتاح الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2019- 2020)، ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد يوسف، ويعاونه الثنائي أحمد صلاح وخالد السيد، بينما سيكون مبروك نبيل حكمًا رابعًا، وستكون اليوم المواجهة الأولى للمدرب البرازيلي سيرجيو فارياس، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، في الدوري الممتاز بعد أن تولى قيادة الفريق خلفًا للبلجيكي لوك إيميل.
في المقابل ستكون مباراة اليوم هى اللاحقة لعماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، في الدوري، إذ واجه النحاس الطلائع من قبل في 6 مواجهات، فاز في لقاء، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل النحاس في شباك الطلائع 4 أهداف، بينما استقبلت شباكه 4 أهداف. وكانت المواجهة الأولى للنحاس مع طلائع
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مرتضى منصور (2)

رئيس الزمالك يكشف عن سبب مشادته مع إدارة الأهلي

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن السبب في المشادة التي نشبت بينه وبين أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، عقب لقاء كأس السوبر المصري لموسم (2017- 2018)، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، أمس الجمعة، والذي فاز به المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وقال مرتضى خلال تصريحاته لقناة «الحدث اليوم» في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت: «خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي، قام بإشارة غير أخلاقية كانت السبب في المشادة التي حدثت عقب نهاية السوبر المصري».
ديسابر (2)

مفاجأة.. ديسابر لا يعرف طعم الفوز أمام إنبي

يحتضن استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر أمام إنبي بقيادة مديره الفني علي ماهر، ضمن مواجهات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم الدولي محمد معروف، ويعاونه الثنائي يوسف البساطي وأحمد لطفي، بينما سيكون وليد عبد الرازق حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
بيراميدز وايتوال الكونغولى (3)

صدام ناري بين بيراميدز وإنبي في الدوري

يحتضن استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر أمام إنبي بقيادة مديره الفني علي ماهر، ضمن مواجهات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم الدولي محمد معروف، ويعاونه الثنائي يوسف البساطي وأحمد لطفي، بينما سيكون وليد عبد الرازق حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي في الدوري بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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نادى-طلائع -الجيش

الطلائع يتسلح بالتاريخ لإسقاط المقاولون في الدوري

يحتضن استاد جهاز الرياضة العسكري، اليوم السبت، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، لقاء نادي طلائع الجيش والمقاولون العرب، في افتتاح الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا محمد يوسف، ويعاونه الثنائي أحمد صلاح وخالد السيد، بينما سيكون مبروك نبيل حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور. وتبلغ القيمة السوقية لنادي طلائع الجيش 5.9 مليون يورو، مقابل 5.63 مليون يورو للمقاولون العرب، كما يبلغ معدل أعمار لاعبي الطلائع 27.2 عام، بينما يبلغ معدل أعمار لاعبي ذئاب الجبل 27.6 عام.
بيراميدز-والداخلية (5)

بداية الدوري المصري.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

يشهد اليوم السبت، العديد من المواجهات القوية والمثيرة، أبرزها افتتاح الدوري المصري الممتاز، بين طلائع الجيش والمقاولون العرب في الثالثة عصرًا على أون سبورت، وتليه مواجهة الجونة والإسماعيلي في الخامسة والنصف مساءً، ثم بيراميدز أمام إنبي على أون سبورت بالترتيب، وفي الدوري الإنجليزي، يلعب ليستر سيتي أمام توتنهام في الواحدة والنصف ظهرًا، وفي نفس التوقيت يلعب مانشستر سيتي ضد واتفورد، وإيفرتون ضد شيفيلد، وبيرنلي ضد نورويتش سيتي، أما أبرز مواجهات الدوري الإسباني فستجمع بين أتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو في السادسة والنصف مساءً.
تتويج -الزمالك‎ (13)

اتحاد الكرة يحدد موعد إقامة دور الـ32 لكأس مصر

اتفق مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، على إقامة مباريات دور الـ32 لكأس مصر، في شهر نوفمبر المقبل، وجاء هذا الموعد نظرًا لتوقف الدوري الممتاز خلال هذه الفترة لمشاركة المنتخب الأولمبي في بطولة إفريقيا، والذي استعد لها خلال الفترة الماضية بفوزه على منتخب السعودية وديًا بهدف نظيف، جاء عن طريق أسامة جلال، في المباراة الودية التي جمعت بينهما الثلاثاء الماضي، على ملعب بتروسبورت، في إطار الاستعداد لخوض بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.
أحمد علاء

أحمد علاء يكشف لـ«التحرير» حقيقة بيعه لطلائع الجيش

كشف أحمد علاء، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمُعار لصفوف فريق طلائع الجيش خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، لمدة موسمين على سبيل الإعارة، حقيقة الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية، بشأن انتقاله للنادي العسكري نهائيا، خلال فترة الانتقالات الصيفية استعدادًا للموسم الجديد، وقال مدافع القلعة الحمراء في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن كل ما أشيع عن انتقاله لفريق الجيش غير صحيح نهائيا، وأنه وقع على عقود انتقاله على سبيل الإعارة بعدها سيعود للنادي الأهلي.
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