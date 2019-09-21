سجل ضعيف لعماد النحاس أمام طلائع الجيش

٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص

عماد النحاس

يحتضن استاد جهاز الرياضة العسكري، اليوم السبت، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، لقاء نادي طلائع الجيش مع المقاولون العرب، في افتتاح الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2019- 2020)، ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد يوسف، ويعاونه الثنائي أحمد صلاح وخالد السيد، بينما سيكون مبروك نبيل حكمًا رابعًا، وستكون اليوم المواجهة الأولى للمدرب البرازيلي سيرجيو فارياس، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، في الدوري الممتاز بعد أن تولى قيادة الفريق خلفًا للبلجيكي لوك إيميل.

في المقابل ستكون مباراة اليوم هى اللاحقة لعماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، في الدوري، إذ واجه النحاس الطلائع من قبل في 6 مواجهات، فاز في لقاء، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل النحاس في شباك الطلائع 4 أهداف، بينما استقبلت شباكه 4 أهداف. وكانت المواجهة الأولى للنحاس مع طلائع

في المقابل ستكون مباراة اليوم هى اللاحقة لعماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، في الدوري، إذ واجه النحاس الطلائع من قبل في 6 مواجهات، فاز في لقاء، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل النحاس في شباك الطلائع 4 أهداف، بينما استقبلت شباكه 4 أهداف.



وكانت المواجهة الأولى للنحاس مع طلائع الجيش في نوفمبر 2015 حين كان يقود أسوان وتعادل (1-1)، والثانية كانت مع أسوان أيضًا في مارس 2016 وخسر النحاس (1-0)، والثالثة كانت مع أسوان وتعادلا سلبًا في أكتوبر 2016.



المباراة الرابعة كان عماد النحاس مدربًا للشرقية، وتعادلا سلبًا في يونيو 2017، وكانت المواجهة الخامسة في ديسمبر 2017 وخسر النحاس (2-1) وكان يقود الرجاء المطروحي، بينما كانت المواجهة السادسة في فبراير 2019 وتغلب النحاس على الطلائع بهدفين نظيفين مع المقاولون العرب.