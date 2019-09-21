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19 منصب في انتظارك.. وظائف متاحة بالتأمين الشامل في بورسعيد

تحرير:شيماء رشاد ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع محافظة بورسعيد، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، اليوم السبت، عن توافر عدد من الوظائف المتاحة بالمنظومة الصحية الجديدة. وأشارت الهيئة في بيان، إلى أن الوظائف المتاحة هي: رئيس للرعاية الصحية والعلاجية، رئيس لخدمات الدعم المؤسسي، مدير الشئون الإدارية، مدير الشئون الهندسية، مدير النظم والمعلومات والتحول الرقمي، مدير السلامة والصحة المهنية، مدير الشئون المالية، مدير إدارة الموارد البشرية، مدير المكتب الفني، مدير التخطيط والمشروعات، مدير الجودة، مدير مكافحة العدوى، مدير التسويق، مدير الإدارة القانونية، مدير المراجعة الداخلية، مدير رضا المتعاملين، مدير الامداد، مدير الرعاية الأولية، ومدير الرعاية الثانوية والثلاثية.
واشترطت الهيئة في المتقدم للوظائف السابقة أن يكون لديه خبرة في مجال الإدارة والوظيفة المتقدم لها لا تقل عن 3 سنوات، حاصل على دراسات عليا في مجال الإدارة، لا تقل درجته المالية عن الدرجة الثانية، أخر تقريرين كفاية بدرجة ممتاز، اتقان احدى اللغات الأجنبية، واتقان التعامل مع الحاسب الآلي.‎

طقس-حار (2)

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا ولطيف ليلًا

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
ماذا-فعل-السيسي-في-4-زيارات-للأمم-المتحدة

السيسي يصل إلى نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك، وذلك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان السيسي، قد غادر القاهرة، مساء الجمعة، متوجها إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الرابعة والسبعين، التي تبدأ أعمالها يوم الثلاثاء المقبل. ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 سبتمبر الجاري، إذ يستعرض مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، ، فضلا عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط.
زامير كابولوف

موسكو: عقوبات أمريكا ضد إيران ستزيد الوضع تعقيدا

قال المبعوث الروسي الخاص إلى أفغانستان زامير كابولوف، الجمعة، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد البنك الوطني الإيراني وصندوق التنمية الوطني الإيراني ستزيد من تعقيد الوضع في الشرق الأوسط. ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن زامير كابولوف، قوله: "لا يسعنا إلا أن نأسف لذلك، هذه الخطوة تعتبر أداة أخرى للضغط على إيران ولكنها لن تؤثر على موقف طهران، إنها تؤدي فقط إلى مزيد من تعقيد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران والوضع في المنطقة".
الطفل -ادهم -الزملكاوي

والده ترك المستشفى ليودعه.. تشييع جثمان الطفل الزملكاوي أدهم

سيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي منطقة المحور بمدينة دمياط، بعد صدمة وفاة الطفل الزملكاوي أدهم مسعد الكيكي، مساء اليوم، في حادث أليم أثناء توجهه بصحبة والده الذي تعرض لإصابات قوية، وعدد من الجيران والأصدقاء الذين يشجعون النادي الأبيض، إلى استاد اجيش ببرج العرب في الإسكندرية، لحضور مبارة الزمالك والأهلي في السوبر المحلي، قبل أن تنقلب السيارة التي كانت تقلهم على طريق الإسكندرية الصحراوي، وتحولت أجواء الفرحة التي كانت تغمر جماهير الأبيض إلى مشهد درامي صادم، بعد وفاة الطفل ووصول سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفيات.
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حقيقة حرمان أصحاب البطاقات الاستيرادية ببورسعيد من التأمين الشامل

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن حرمان أصحاب البطاقات الاستيرادية ببورسعيد من الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع هيئة التأمين الصحي الشامل، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً عدم حرمان أصحاب البطاقات الاستيرادية أو غيرهم بمحافظة بورسعيد من الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل، مُوضحة أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد تُطبق حاليًا في محافظة بورسعيد على كافة المواطنين بلا استثناء.
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3 وزراء ببورسعيد لمناقشة ميكنة التأمين الشامل

عقد 3 وزراء اجتماعا، اليوم الإثنين، بمجمع هيئات التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، للوقوف على سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الجديدة، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان. وناقشت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مع اللواء الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، آخر مستجدات تطبيق المنظومة الإلكترونية "الميكنة" بالتأمين الشامل. وتضم منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد حتى اليوم 7 مستشفيات، و25 مركزا ووحدة صحية للرعاية الأولية تقدم خدماتها للمواطنين بكل أحياء المحافظة.
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زايد: 26 صيدلية طلبت الانضمام للتأمين الشامل في بورسعيد

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، إن 26 صيدلية من محافظة بورسعيد تقدمت بطلب للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل. وأضافت الوزيرة، في تصريحات صحفية خلال تفقدها عدد من المنشأت الصحية بمحافظة بورسعيد، أنه عند اجتياز أيا منهم للمعايير الخاصة بالصيدليات سيتم اعتمادها لتنضم للهيئة العامة للرعاية الصحية، وتتم إجراءات التعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتبدأ في تقديم خدماتها لجميع المنتفعين بالمنظومة.
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وزيرة الصحة تعلن تطبيق نظام التأمين الشامل في بورسعيد

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن تطبيق النظام الإلكتروني لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد. وصلت زايد، إلى محافظة بورسعيد، اليوم السبت، لمتابعة سير العمل بالمنظومة الإلكترونية للتأمين الصحي الشامل. واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزيرة الصحة فور وصولها لمجمع هيئات التأمين الصحي الشامل، يرافقها الدكتور أحمد السبكى، مدير مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، وعدد من من قيادات وزارة الصحة، وذلك لعقد اجتماع موسع مع قيادات التأمين الشامل لمناقشة سير العمل بالتشغيل التجريبي للمنظومة الإلكترونية، وتفقد عدد من المنشأت الطبية.
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