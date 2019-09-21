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صحف عربية: العالم يدافع عن المناخ وترامب جاهز عسكريا

الصحف تناولت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات جديدة على طهران تستهدف النظام المصرفي الإيراني، مؤكدا أنها العقوبات الأقسى على الإطلاق ضد دولة ما
تحرير:وفاء بسيوني ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ ص
صحف عربية
صحف عربية
تصدرت التظاهرات العالمية في عدة دول للمطالبة بمواجهة تغير المناخ، عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم السبت، كما استعرضت تطورات الأزمة بين واشنطن وطهران، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. ذكرت صحيفة "البيان" أن ملايين الشبان خرجوا إلى شوارع المدن في أنحاء العالم، الجمعة، لمطالبة الزعماء السياسيين المجتمعين في قمة الأمم المتحدة عن المناخ باتخاذ خطوات عاجلة لوقف آثار التغيرات المناخية، وذلك في احتجاج عالمي موحد جرى بإلهام من الناشطة السويدية جريتا ثونبرج، البالغة من العمر 16 عاما.
وبعد أن أفزعتهم صور انصهار طبقات الجليد في جرينلاند وحرائق الغابات المطيرة في الأمازون، ترك الطلاب والعمال مدارسهم ومصانعهم ومكاتبهم في كل أرجاء العالم تقريبا؛ بهدف وقف ما يرون أنها كارثة بيئية وشيكة. وتحت عنوان "مشاركة شبابية غير مسبوقة في الإضراب العالمي من أجل المناخ"، أوضحت صحيفة "الاتحاد" أن حشودا
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غزة (1)

79 مصابا واختناقات.. الاحتلال يمطر الفلسطينيين بالرصاص

أصيب 51 فلسطينيا بالرصاص الحي، و28 آخرون بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في المسيرات الأسبوعية السلمية التي تقام أيام الجمعة من كل أسبوع على مقربة من السياج الفاصل شرق قطاع غزة، وأفادت مصادر فلسطينية بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية وخلف السواتر الترابية اطلقوا الرصاص الحي و"المطاطي" وقنابل الغاز المسيل للدموع، باتجاه مئات الشبان الذين توافدوا إلى مناطق التجمعات شرق قطاع غزة للمشاركة في المسيرات.
مظاهرات الجزائر.jpg2

تحدوا الشرطة.. أول احتجاج بالجزائر منذ إعلان موعد الانتخابات

توافد عشرات الآلاف من المتظاهرين صباح اليوم الجمعة، وذلك للمشاركة في مسيرة بوسط الجزائر العاصمة، في أول اختبار مهم لحركة الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر بعد أن حددت الحكومة موعد إجراء الانتخابات في ديسمبر، إذ نظم المحتجون المسيرة على الرغم من اعتقال السلطات عددا من النشطاء البارزين في المعارضة على مدى الأسبوع الماضي، وعلى الرغم من إصدار قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الأربعاء الماضي، أمرا لقوات الأمن بإيقاف واحتجاز أي حافلات أو عربات تستخدم في نقل محتجين إلى العاصمة.
زين-العابدين-بن-علي

قرار حكومي بشأن دفن زين العابدين بن علي في تونس

أكدت رئاسة الحكومة التونسية أنها ستستجيب لطلب دفن الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في تونس في حال طلبت عائلته ذلك، وفق ما ذكرت وسائل إعلام حكومية. ونقلت وكالة "تونس أفريقيا للأنباء"، عن مصدر مسؤول في رئاسة الحكومة قوله، أمس الخميس، إن "الحكومة ستعمل على أن تتم مراسم الدفن في أحسن الظروف". ويأتي تعقيب الحكومة التونسية على مسألة دفن زين العابدين بن علي بعد ساعات من إعلان محاميه عن وفاته في المملكة العربية السعودية عن 83 عاما، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية".
غارة لمقاتلات التحالف - أرشيفية

تدمير 4 مواقع لتفخيخ الزوارق المسيرة شمال الحديدة

أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن البدء في تنفيذ عملية عسكرية نوعية شمال محافظة الحديدة لتدمير أهداف عسكرية مشروعة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، طلب التحالف من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة حفاظًا على أرواهم وحرصًا على سلامتهم. وقال التحالف إنه تمكن من تدمير 4 مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة عن بعد والألغام البحرية، مشيرا إلى أن تدمير المواقع المعادية يسهم في حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر.
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صحف سعودية

صحف عربية: تونس للإعادة والسعودية تلجأ لمخزون النفط

أبرزت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الانتخابات الرئاسية التي شهدتها تونس أمس، ولا تزال تداعيات الهجوم على منشآت أرامكو في السعودية تتصدر عناوين الصحف، وتناولت أيضا الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية في الجزائر، بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. وتحت عنوان "تونس: انتخابات الرئاسة تسير نحو جولة إعادة"، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أعلنت مساء أمس، إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة، وبدء عمليات فرز الأصوات، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة في الاقتراع وصلت إلى 45.02%.
ترامب وروحاني

هل تمهد إقالة بولتون لعودة ترامب وروحاني للمفاوضات؟

في الوقت الذي تمارس فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطا قصوى للحد من الأنشطة الإيرانية الرامية إلى تطوير أسلحة نووية، كشفت واشنطن عن استعداد ترامب لعقد لقاء مع الرئيس الإيراني حسن روحاني. ففي ظل الأجواء التي يسودها التوتر بين البلدين، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الرئيس دونالد ترامب قد يجتمع "دون شروط مسبقة" مع الرئيس الإيراني خلال اجتماع الأمم المتحدة المقبل في نيويورك. كما أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أن ترامب مستعد للقاء حسن روحاني دون شروط مسبقة مع استمرار حملة الضغوط على طهران.
روحاني في مفاعل نووي إيراني

بعد تقليص الالتزامات النووية للمرة الثالثة.. إيران إلى أين؟

بين العقوبات والتصعيد، أصبح الاتفاق النووي الإيراني في حالة لا يحسد عليها، خصوصا بعد إعلان طهران الخطوة الثالثة لتقليص التزاماتها النووية يوم السبت، ردا على فرض عقوبات أمريكية مستمرة آخرها على شركات وسفن وأفراد إيرانيين. إيران أقبلت على "خدش الاتفاق" النووي للمرة الثالثة، بعد أن رفضت عرضًا بقرضٍ قيمته 15 مليار دولار من الدول الأوروبية، بهدف حماية اقتصادها من العقوبات، وهو ما وضعها في قلب مصير غير واضح بالنسبة للبعض، ومن ناحية أخرى ظهرت إيران في موقف قوي ردا على تصعيد إدراة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نظر البعض الآخر.
صحف-الإمارات (1)

صحف عربية: إيران تكثف ضغوطها وتلوح بخطوة استثنائية

أطلعتنا مانشيتات الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الإثنين، على أداء الحكومة السودانية لليمين الدستورية، وأبرزت تطورات الأزمة الإيرانية، كما تناولت الصحف البيان المشترك من السعودية والإمارات حول الأزمة اليمنية. وذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن الحكومة الانتقالية السودانية تعهدت في أول اجتماع لها عقب أدائها اليمين الدستورية أمام مجلس السيادة، مساء أمس الأحد، بصون التضحيات العظيمة والعمل على تحقيق أهداف الشعب. وقال وزير الإعلام في الحكومة الجديدة، فيصل محمد صالح، إن المهمة الملقاة على عاتق الحكومة مهمة مشتركة.
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