صحف عربية: العالم يدافع عن المناخ وترامب جاهز عسكريا

الصحف تناولت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات جديدة على طهران تستهدف النظام المصرفي الإيراني، مؤكدا أنها العقوبات الأقسى على الإطلاق ضد دولة ما

تحرير:وفاء بسيوني ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ ص

تصدرت التظاهرات العالمية في عدة دول للمطالبة بمواجهة تغير المناخ، عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم السبت، كما استعرضت تطورات الأزمة بين واشنطن وطهران، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. ذكرت صحيفة "البيان" أن ملايين الشبان خرجوا إلى شوارع المدن في أنحاء العالم، الجمعة، لمطالبة الزعماء السياسيين المجتمعين في قمة الأمم المتحدة عن المناخ باتخاذ خطوات عاجلة لوقف آثار التغيرات المناخية، وذلك في احتجاج عالمي موحد جرى بإلهام من الناشطة السويدية جريتا ثونبرج، البالغة من العمر 16 عاما.

وبعد أن أفزعتهم صور انصهار طبقات الجليد في جرينلاند وحرائق الغابات المطيرة في الأمازون، ترك الطلاب والعمال مدارسهم ومصانعهم ومكاتبهم في كل أرجاء العالم تقريبا؛ بهدف وقف ما يرون أنها كارثة بيئية وشيكة. وتحت عنوان "مشاركة شبابية غير مسبوقة في الإضراب العالمي من أجل المناخ"، أوضحت صحيفة "الاتحاد" أن حشودا

وبعد أن أفزعتهم صور انصهار طبقات الجليد في جرينلاند وحرائق الغابات المطيرة في الأمازون، ترك الطلاب والعمال مدارسهم ومصانعهم ومكاتبهم في كل أرجاء العالم تقريبا؛ بهدف وقف ما يرون أنها كارثة بيئية وشيكة.

وتحت عنوان "مشاركة شبابية غير مسبوقة في الإضراب العالمي من أجل المناخ"، أوضحت صحيفة "الاتحاد" أن حشودا هائلة من الشبان تجمعت في أنحاء العالم، ضمن "الإضراب العالمي من أجل المناخ"، الحملة الهادفة إلى المطالبة بالتحرك إزاء الكارثة البيئية التي تشهدها الكرة الأرضية.



وأعربت الشابة السويدية غريتا تونبرغ التي اتخذت المبادرة للدعوة إلى هذه التظاهرات في صيف 2018، عن سعادتها لمشاركة "ملايين".

وأضافت: "أتمنى أن يمثل هذا نقطة تحول من خلال إظهار عدد الأشخاص الذين يتحركون في هذه المبادرة وعدد الأشخاص الذين يضغطون على المسؤولين، قبل قمة الأمم المتحدة بشأن المناخ" المرتقبة في نيويورك الإثنين المقبل.



وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أنه من سيدني وصولا إلى سيول مرورا بمانيلا أو بومباي وبالي وطوكيو، أعطت منطقة آسيا- المحيط الهادي إشارة الانطلاق للمسيرات العالمية الهادفة إلى تصعيد الضغط على صانعي القرار السياسيين والشركات لكي يتخذوا إجراءات جذرية من أجل ضبط ارتفاع حرارة الأرض الناجم عن الأنشطة البشرية، وكان من المرتقب تنظيم أكثر من خمسة آلاف فعالية في مختلف أنحاء العالم.



ولم تقتصر دعوة تحالف "أيام الجمعة من أجل المستقبل" البيئية الاحتجاجية هذه المرة على طلاب المدارس والجامعات، بل وجه دعوته أيضا إلى الموظفين للمشاركة في "إضراب المناخ" العالمي.

وبالانتقال إلى شأن آخر وتحت عنوان "واشنطن تفرض العقوبات الأقسى في التاريخ على إيران"، ذكرت صحيفة "الجزيرة" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس فرض عقوبات جديدة على طهران، تستهدف النظام المصرفي الإيراني، مؤكدا أنها العقوبات الأقسى على الإطلاق ضد دولة ما.

وقال ترامب في تصريح في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض: "لقد فرضنا للتو عقوبات على البنك المركزي الإيراني. هذا الأمر حصل للتو"، مضيفا أن هذه العقوبات فُرضت ردا على الاعتداءات التي استهدفت، السبت الماضي، منشآت نفطية في المملكة وحمّلت واشنطن مسؤوليتها لطهران.





وتحت عنوان "ترامب جاهز عسكريا.. ويعزل المركزي الإيراني ماليا"، أفادت صحيفة "الخليج" أن الرئيس الأمريكي أكد أن الولايات المتحدة "جاهزة دائما" لعمل عسكري ضد إيران.

وذكر ترامب للصحفيين عقب اجتماع مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بالبيت الأبيض، أمس الجمعة، أنها "العقوبات الأكبر التي يتم فرضها على الإطلاق. لم نفعل ذلك قط على هذا المستوى"، وتوقع ترامب نجاح العقوبات على إيران.



قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين إن الخطوة ستقلص التمويل بالنسبة للحرس الثوري الإيراني، وهي خطوة خطيرة، إذ إن فرض عقوبات على البنك المركزي قد يحد أيضا من القدرة على استيراد مواد إنسانية إلى البلاد.



بينما نقلت صحيفة "عكاظ" عن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قوله في مؤتمر صحفي عُقد من مقر البنتاجون، ليل الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب وافق على إرسال قوات أمريكية ذات طبيعة دفاعية وتركز بشكل أساسي على الدفاع الجوي والصاروخي بعد الهجمات التي تعرضت لها منشآت النفط التابعة لأرامكو بالسعودية.

وأضاف أن الهجوم على منشآت أرامكو يمثل تصعيدا للعدوان الإيراني، مؤكدا أن النظام الإيراني يشن حملة لزعزعة استقرار المنطقة.





وأوضحت "الخليج" أن السعودية كشفت، أمس الجمعة، للمرة الأولى لوسائل إعلام عالمية، عن حجم الأضرار التي لحقت بالمنشأتين النفطيتين اللتين تعرضتا لهجوم في 14 سبتمبر، مؤكدة تصميمها على استعادة إنتاجها بشكل كامل.

وفي منشأة خريص النفطية الواقعة شرقي السعودية، قال مسؤول في مجموعة "أرامكو" النفطية العملاقة التي تدير الموقع، إن المنشأة تعرضت لأربع ضربات في 14 سبتمبر، واندلعت فيها حرائق استمرت خمس ساعات، وتسبب ذلك في خفض إنتاج الذهب الأسود إلى النصف في الدولة الأولى المصدّرة للنفط الخام في العالم، وفي رفع الأسعار.

وبالانتقال إلى سوريا، ذكرت "الشرق الأوسط" تحت عنوان "مظاهرات في دير الزور لطرد الإيرانيين"، أن متظاهرين في بلدة الصالحية شمال مدينة دير الزور السورية سيطروا على حاجزين للقوات الحكومية السورية والميليشيات الإيرانية، وذلك ضمن احتجاجات للمطالبة بخروج ميليشيات طهران من المنطقة.



وقال مصدر في مجلس دير الزور المدني التابع للمعارضة السورية: "قُتل شخصان أحدهما من عناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والثاني مدني، وأصيب أكثر من 20 شخصا جراء إطلاق عناصر القوات الحكومية السورية والميليشيات الإيرانية النار على المتظاهرين بعد تقدمهم باتجاه بلدة الصالحية".



وفي اليمن ذكرت "الشرق الأوسط" أن قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أعلنت تنفيذها فجر أمس، عملية استهداف نوعية شمال محافظة الحديدة ضد أهداف معادية تتبع الميليشيات الحوثية الإرهابية تهدد الأمن الإقليمي والدولي، وذلك إلحاقا للبيان الصادر عن القيادة، الخميس الماضي، بشأن اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسير عن بعد.





وأوضح العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، أن الأهداف المدمرة شملت 4 مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة عن بعد وكذلك الألغام البحرية، حيث يتم استخدام هذه المواقع لتنفيذ الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية التي تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.