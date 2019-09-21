رياضة

مواجهة بنكهة صربية بين الجونة والإسماعيلي

٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص
الجونة - الإسماعيلي
الجونة - الإسماعيلي
يحتضن استاد الجونة، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي الجونة بقيادة مدربه الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش أمام الإسماعيلي بقيادة مديره الفني الصربي ميودراج يسيتش، ضمن مواجهات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم إبراهيم نور الدين، ويعاونه الثنائي أحمد توفيق وممدوح مصطفى، بينما سيكون محمود دسوقي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
وتبلغ القيمة السوقية للجونة 4.78 مليون يورو، مقابل 6.5 مليون يورو للإسماعيلي، كما يبلغ معدل أعمار لاعبي الجونة 26.7 عام، بينما يبلغ معدل أعمار لاعبي الدراويش 23.8 عام. ويمتلك الجونة لاعبا دوليا وحيدا، مقابل 6 دوليين في الإسماعيلي، كما يملك الجونة 6 دوليين في منتخبات الشباب، مقابل 4 دوليين للدراويش
اقرأ المزيد
مرتضى منصور (2)

رئيس الزمالك يكشف عن سبب مشادته مع إدارة الأهلي

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن السبب في المشادة التي نشبت بينه وبين أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، عقب لقاء كأس السوبر المصري لموسم (2017- 2018)، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، أمس الجمعة، والذي فاز به المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وقال مرتضى خلال تصريحاته لقناة «الحدث اليوم» في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت: «خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي، قام بإشارة غير أخلاقية كانت السبب في المشادة التي حدثت عقب نهاية السوبر المصري».
ديسابر (2)

مفاجأة.. ديسابر لا يعرف طعم الفوز أمام إنبي

يحتضن استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر أمام إنبي بقيادة مديره الفني علي ماهر، ضمن مواجهات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم الدولي محمد معروف، ويعاونه الثنائي يوسف البساطي وأحمد لطفي، بينما سيكون وليد عبد الرازق حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
بيراميدز وايتوال الكونغولى (3)

صدام ناري بين بيراميدز وإنبي في الدوري

يحتضن استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر أمام إنبي بقيادة مديره الفني علي ماهر، ضمن مواجهات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم الدولي محمد معروف، ويعاونه الثنائي يوسف البساطي وأحمد لطفي، بينما سيكون وليد عبد الرازق حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي في الدوري بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
اقرأ المزيد من الأخبار
بيراميدز وايتوال الكونغولى (3)

صدام ناري بين بيراميدز وإنبي في الدوري

يحتضن استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر أمام إنبي بقيادة مديره الفني علي ماهر، ضمن مواجهات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم الدولي محمد معروف، ويعاونه الثنائي يوسف البساطي وأحمد لطفي، بينما سيكون وليد عبد الرازق حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي في الدوري بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
نادى-طلائع -الجيش

الطلائع يتسلح بالتاريخ لإسقاط المقاولون في الدوري

يحتضن استاد جهاز الرياضة العسكري، اليوم السبت، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، لقاء نادي طلائع الجيش والمقاولون العرب، في افتتاح الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا محمد يوسف، ويعاونه الثنائي أحمد صلاح وخالد السيد، بينما سيكون مبروك نبيل حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور. وتبلغ القيمة السوقية لنادي طلائع الجيش 5.9 مليون يورو، مقابل 5.63 مليون يورو للمقاولون العرب، كما يبلغ معدل أعمار لاعبي الطلائع 27.2 عام، بينما يبلغ معدل أعمار لاعبي ذئاب الجبل 27.6 عام.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (9)

7 تعديلات جديدة للحكام في موقعة السوبر.. تعرف عليها

كشف مصدر في لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيتم تطبيق تعديلات الحكام الجديدة في مواجهة السوبر بين الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك وغريمه التقليدي الأهلي، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن لجنة الحكام اتفقت على إبلاغ طاقم حكام اللقاء بتطبيق هذه التعديلات، وسط حضور 10 آلاف مشجع. وأكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن ارتباط الحكام الأجانب بمباريات الدوريات الأوروبية يصعب مهمة استقدام حكم أجنبي لمباراة السوبر المصري.
جمال الغندور

صرف 3 ملايين جنيه للحكام قبل انطلاق الموسم الجديد

تصرف لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، اليوم الثلاثاء، مستحقات الحكام في جميع الأقسام المختلفة، والبالغة 3 ملايين جنيه، وأكد جمال الغندور، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، أن صرف مستحقات الحكام قبل انطلاق الموسم خطوة رائعة من اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة حتى يتوفر للحكام أجواء من التركيز في عملهم بالموسم الجديد. وأعلنت اللجنة المؤقتة المعنية بإدارة شئون اتحاد الكرة المصري، موعد انطلاق الدوري للموسم الجديد (2019-2020) يوم 21 من شهر سبتمبر الجاري.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]