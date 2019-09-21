مواجهة بنكهة صربية بين الجونة والإسماعيلي

٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص

الجونة - الإسماعيلي

يحتضن استاد الجونة، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي الجونة بقيادة مدربه الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش أمام الإسماعيلي بقيادة مديره الفني الصربي ميودراج يسيتش، ضمن مواجهات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم إبراهيم نور الدين، ويعاونه الثنائي أحمد توفيق وممدوح مصطفى، بينما سيكون محمود دسوقي حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

وتبلغ القيمة السوقية للجونة 4.78 مليون يورو، مقابل 6.5 مليون يورو للإسماعيلي، كما يبلغ معدل أعمار لاعبي الجونة 26.7 عام، بينما يبلغ معدل أعمار لاعبي الدراويش 23.8 عام. ويمتلك الجونة لاعبا دوليا وحيدا، مقابل 6 دوليين في الإسماعيلي، كما يملك الجونة 6 دوليين في منتخبات الشباب، مقابل 4 دوليين للدراويش

وتبلغ القيمة السوقية للجونة 4.78 مليون يورو، مقابل 6.5 مليون يورو للإسماعيلي، كما يبلغ معدل أعمار لاعبي الجونة 26.7 عام، بينما يبلغ معدل أعمار لاعبي الدراويش 23.8 عام.



ويمتلك الجونة لاعبا دوليا وحيدا، مقابل 6 دوليين في الإسماعيلي، كما يملك الجونة 6 دوليين في منتخبات الشباب، مقابل 4 دوليين للدراويش في منتخبات الشباب، كما لدى الجونة 4 أجانب، مقابل 3 أجانب في الإسماعيلي.



وتشير الأرقام إلى أن الجونة والإسماعيلي تواجها في 9 مباريات بالدوري، فاز الجونة في مباراتين، بينما فاز الإسماعيلي في 4 مباريات، وفرض التعادل نفسه في 3 مواجهات، وأحرز الجونة في شباك الدراويش 14 هدفًا، بينما أحرز الإسماعيلي في شباك الجونة 14 هدفًا.



ويعد أحمد حسن مكي هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين، وأحرز هدفين، ومعه أيضًا ميتسو بوبا ومحمد زكريا ومحمد حمص.

