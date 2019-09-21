غرناطة يستهدف انتصارا نادرا أمام البارسا اليوم
٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص
برشلونة
تتواصل، اليوم السبت، مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، وستكون المباراة الأبرز عندما يرحل برشلونة لمواجهة غرناطة الساعة التاسعة مساءً على ملعب نويفو لوس كارمينيس، ويحتل برشلونة المركز الخامس برصيد 7 نقاط، بينما يوجد غرناطة في المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط، وتواجه الفريقان في الدوري الإسباني في 46 مباراة من قبل، حقق خلالها العملاق الكتالوني الانتصار في 37 لقاءً وخسر 5 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات أخرى، وسجل البارسا في تلك المباريات 124 هدفًا واستقبلت شباكه 41 هدفًا.
وبالنظر إلى مباريات الفريقين السابقة في الدوري على ملعب نويفو لوس كارمينيس، حقق برشلونة الانتصار في 14 لقاءً وتعادل في 4 مباريات، وحقق غرناطة الفوز في 5 مواجهات، وسجل لاعبو البارسا 38 هدفًا واهتزت شباكهم بـ23 هدفًا.
أما الهدافان التاريخيان لتلك المواجهة، فيتصدر القائمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي
وبالنظر إلى مباريات الفريقين السابقة في الدوري على ملعب نويفو لوس كارمينيس، حقق برشلونة الانتصار في 14 لقاءً وتعادل في 4 مباريات، وحقق غرناطة الفوز في 5 مواجهات، وسجل لاعبو البارسا 38 هدفًا واهتزت شباكهم بـ23 هدفًا.
أما الهدافان التاريخيان لتلك المواجهة، فيتصدر القائمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 11 هدفًا مقابل 10 أهداف للاعب برشلونة السابق ماريانو مارتن برصيد 10 أهداف، مقابل 5 أهداف لكل من لويس سواريز ونيمار ولاعب غرناطة لويس مارين.
وفي باقي مباريات الجولة يستقبل أتلتيكو مدريد الثاني برصيد 9 نقاط، نظيره سيلتا فيجو الـ16 برصيد 4 نقاط على ملعب واندا متروبوليتانو الساعة 6:30 مساءً.
وفي ما يلي باقي مواعيد مباريات اليوم:
فياريال X بلد الوليد الساعة 1:00 ظهرًا.
ليفانتي X إيبار الساعة 4:00 عصرًا.