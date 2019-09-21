غرناطة يستهدف انتصارا نادرا أمام البارسا اليوم

٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص

برشلونة

تتواصل، اليوم السبت، مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، وستكون المباراة الأبرز عندما يرحل برشلونة لمواجهة غرناطة الساعة التاسعة مساءً على ملعب نويفو لوس كارمينيس، ويحتل برشلونة المركز الخامس برصيد 7 نقاط، بينما يوجد غرناطة في المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط، وتواجه الفريقان في الدوري الإسباني في 46 مباراة من قبل، حقق خلالها العملاق الكتالوني الانتصار في 37 لقاءً وخسر 5 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات أخرى، وسجل البارسا في تلك المباريات 124 هدفًا واستقبلت شباكه 41 هدفًا.

وبالنظر إلى مباريات الفريقين السابقة في الدوري على ملعب نويفو لوس كارمينيس، حقق برشلونة الانتصار في 14 لقاءً وتعادل في 4 مباريات، وحقق غرناطة الفوز في 5 مواجهات، وسجل لاعبو البارسا 38 هدفًا واهتزت شباكهم بـ23 هدفًا. أما الهدافان التاريخيان لتلك المواجهة، فيتصدر القائمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي