رياضة

غرناطة يستهدف انتصارا نادرا أمام البارسا اليوم

٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص
برشلونة
برشلونة
تتواصل، اليوم السبت، مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، وستكون المباراة الأبرز عندما يرحل برشلونة لمواجهة غرناطة الساعة التاسعة مساءً على ملعب نويفو لوس كارمينيس، ويحتل برشلونة المركز الخامس برصيد 7 نقاط، بينما يوجد غرناطة في المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط، وتواجه الفريقان في الدوري الإسباني في 46 مباراة من قبل، حقق خلالها العملاق الكتالوني الانتصار في 37 لقاءً وخسر 5 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات أخرى، وسجل البارسا في تلك المباريات 124 هدفًا واستقبلت شباكه 41 هدفًا.
وبالنظر إلى مباريات الفريقين السابقة في الدوري على ملعب نويفو لوس كارمينيس، حقق برشلونة الانتصار في 14 لقاءً وتعادل في 4 مباريات، وحقق غرناطة الفوز في 5 مواجهات، وسجل لاعبو البارسا 38 هدفًا واهتزت شباكهم بـ23 هدفًا. أما الهدافان التاريخيان لتلك المواجهة، فيتصدر القائمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي
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مرتضى منصور (2)

رئيس الزمالك يكشف عن سبب مشادته مع إدارة الأهلي

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن السبب في المشادة التي نشبت بينه وبين أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، عقب لقاء كأس السوبر المصري لموسم (2017- 2018)، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، أمس الجمعة، والذي فاز به المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وقال مرتضى خلال تصريحاته لقناة «الحدث اليوم» في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت: «خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي، قام بإشارة غير أخلاقية كانت السبب في المشادة التي حدثت عقب نهاية السوبر المصري».
ديسابر (2)

مفاجأة.. ديسابر لا يعرف طعم الفوز أمام إنبي

يحتضن استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر أمام إنبي بقيادة مديره الفني علي ماهر، ضمن مواجهات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم الدولي محمد معروف، ويعاونه الثنائي يوسف البساطي وأحمد لطفي، بينما سيكون وليد عبد الرازق حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
بيراميدز وايتوال الكونغولى (3)

صدام ناري بين بيراميدز وإنبي في الدوري

يحتضن استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر أمام إنبي بقيادة مديره الفني علي ماهر، ضمن مواجهات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم الدولي محمد معروف، ويعاونه الثنائي يوسف البساطي وأحمد لطفي، بينما سيكون وليد عبد الرازق حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي في الدوري بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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سواريز يكشف عن حلمه الأغلى مع برشلونة هذا الموسم

أكد الأورجوياني لويس سواريز، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، أن أكثر ما يفتقده مع النادي الكتالوني هو التتويج مرة أخرى بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، موضحًا في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، الإثنين، أن أهم هدف يتمنى تحقيقه مع برشلونة هذا الموسم هو التأهل لنهائي دوري الأبطال والتتويج باللقب مثلما حدث في نسخة 2015. وسجل سواريز 179 هدفا مع البلوجرانا في أقل من خمسة مواسم رسمية، حيث ظهر مع الفريق الأول مرة في نهاية شهر أكتوبر لعام 2014 في «سانتياجو بيرنابيو»، بسبب إيقافه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حينها.
برشلونة-وفالنسيا‎

برشلونة تسحق فالنسيا بخماسية على الكامب نو

حقق فريق برشلونة فوزًا ساحقًا على ضيفه فالنسيا بخمسة أهداف لهدفين فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت على ملعب الكامب نو فى إطار الأسبوع الرابع من عمر الدوى الإسبانى (لا ليجا)، وسجل لصالح الفريق الكتالونى أنسو فاتى، وفرينكي دي يونج وجيرارد بيكيه ولويس سواريز بهدفين. وبهذا الفوز حصد برشلونة ثلاث نقاط ليحتل المركز الرابع برصيد سبع نقاط، وعلى الجانب الآخر حقق اللاعب الصاعد أنسو فاتى رقمًا قاسيًّا فى أول مسيرته مع البلوجرانا، حيث أصبح أول لاعب فى سن الـ16 يسجل هدفا ويشارك فى آخر فى تاريخ الدورى الإسبانى.
نيمار (1)

سواريز يطالب بمنح نيمار حرية تحديد مصيره

يرى المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز أن النجم البرازيلي نيمار يجب أن يحصل على المساحة الكافية لتحديد مستقبله، في ظل التكهنات الكثيرة التي تحوم حول إمكانية عودته إلى برشلونة من جديد آتيًا من صفوف باريس سان جيرمان، وسبق أن شكّل نيمار إلى جانب سواريز والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ثلاثيا هجوميا مدمرا في صفوف العملاق الكتالوني في الفترة ما بين عامي 2014 و2017، قبل أن يرحل إلى صفوف الفريق الباريسي في صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ كرة القدم والتي قدرت قيمتها بـ222 مليون يورو.
برشلونة‎

في غياب ميسي.. برشلونة يستهدف إسقاط أوساسونا

تتواصل اليوم السبت، مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني "لا ليجا" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يرحل حامل اللقب برشلونة، لمواجهة أوساسونا في تمام الساعة الخامسة عصرًا على ملعب أل سادار، ويحتل أوساسونا المركز السادس برصيد 4 نقاط، في الوقت الذي يوجد فيه العملاق الكتالوني في المركز العاشر برصيد 3 نقاط، وذلك بعد خسارته في الجولة الأولى أمام أتلتيك بلباو بهدف نظيف قبل اكتساح ريال بيتيس بنتيجة 5-2، ويتواصل غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة اليوم بسببب الإصابة في ساقه اليمنى.
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