رسالة من مرتضى منصور لفرجاني ساسي وأوباما

٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص

فرجاني ساسي

وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى التونسي فرجاني ساسي، ويوسف إبراهيم (أوباما)، لاعبي القلعة البيضاء، عقب خسارة فريقه أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة، في بطولة السوبر المصري لموسم (2017- 2018)، على ملعب «برج العرب»، بحضور 10 آلاف مشجع، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوج أبناء الجزيرة باللقب الحادي عشر في تاريخه، وجاءت رسالة مرتضى خلال تصريحاته لقناة «الحدث اليوم» في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وقال مرتضى منصور: «أوباما يحتاج للراحة وعدم المشاركة. لا أعرف هل التشبع من الكرة أم الإجهاد هو سبب مستواه الحالي؟»، موضحًا: «هذا ليس فرجاني ساسي الذي نعرفه. يحتاج لعقد جلسة مع نفسه، قد يكون يشعر بالضيق من شيء ما. يوجد أكثر من لاعب يحتاج إلى وقفة». كما وجه رئيس الزمالك، خلال

وقال مرتضى منصور: «أوباما يحتاج للراحة وعدم المشاركة. لا أعرف هل التشبع من الكرة أم الإجهاد هو سبب مستواه الحالي؟»، موضحًا: «هذا ليس فرجاني ساسي الذي نعرفه. يحتاج لعقد جلسة مع نفسه، قد يكون يشعر بالضيق من شيء ما. يوجد أكثر من لاعب يحتاج إلى وقفة».



كما وجه رئيس الزمالك، خلال تصريحاته، رسالة إلى ميتشو عقب خسارة فريقه لقب السوبر، قائلًا: «لست حزينا من الخسارة، أنت تتعلم من أخطائك والسوبر انتهى والأهم ما هو مقبل. لو بدأ ميتشو المباراة بنفس تشكيل الشوط الثاني لاختلفت الأمور كثيرًا، ولكن (لو) من عمل الشيطان ولا أساس لها في كرة القدم».



وتابع: «هناك جلسة ستجمعني مع المدير الفني يوم السبت من أجل النقاش بشأن ما حدث خلال المباراة، والتشكيل وبعض العناصر التي لم تكن في المستوى المطلوب، وعدم مشاركة رأس حربة من البداية».

