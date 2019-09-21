رياضة

رسالة من مرتضى منصور لفرجاني ساسي وأوباما

٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى التونسي فرجاني ساسي، ويوسف إبراهيم (أوباما)، لاعبي القلعة البيضاء، عقب خسارة فريقه أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة، في بطولة السوبر المصري لموسم (2017- 2018)، على ملعب «برج العرب»، بحضور 10 آلاف مشجع، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوج أبناء الجزيرة باللقب الحادي عشر في تاريخه، وجاءت رسالة مرتضى خلال تصريحاته لقناة «الحدث اليوم» في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.
وقال مرتضى منصور: «أوباما يحتاج للراحة وعدم المشاركة. لا أعرف هل التشبع من الكرة أم الإجهاد هو سبب مستواه الحالي؟»، موضحًا: «هذا ليس فرجاني ساسي الذي نعرفه. يحتاج لعقد جلسة مع نفسه، قد يكون يشعر بالضيق من شيء ما. يوجد أكثر من لاعب يحتاج إلى وقفة». كما وجه رئيس الزمالك، خلال
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مرتضى منصور (2)

رئيس الزمالك يكشف عن سبب مشادته مع إدارة الأهلي

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن السبب في المشادة التي نشبت بينه وبين أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، عقب لقاء كأس السوبر المصري لموسم (2017- 2018)، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، أمس الجمعة، والذي فاز به المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وقال مرتضى خلال تصريحاته لقناة «الحدث اليوم» في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت: «خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي، قام بإشارة غير أخلاقية كانت السبب في المشادة التي حدثت عقب نهاية السوبر المصري».
ديسابر (2)

مفاجأة.. ديسابر لا يعرف طعم الفوز أمام إنبي

يحتضن استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر أمام إنبي بقيادة مديره الفني علي ماهر، ضمن مواجهات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم الدولي محمد معروف، ويعاونه الثنائي يوسف البساطي وأحمد لطفي، بينما سيكون وليد عبد الرازق حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
بيراميدز وايتوال الكونغولى (3)

صدام ناري بين بيراميدز وإنبي في الدوري

يحتضن استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر أمام إنبي بقيادة مديره الفني علي ماهر، ضمن مواجهات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم الدولي محمد معروف، ويعاونه الثنائي يوسف البساطي وأحمد لطفي، بينما سيكون وليد عبد الرازق حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي في الدوري بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور: خسرنا أمام الأهلي بسبب ميتشو

تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن خسارة القلعة البيضاء أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة، في بطولة السوبر المصري لموسم (2017- 2018)، على ملعب برج العرب، بحضور 10 آلاف مشجع، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوج أبناء الجزيرة باللقب الحادي عشر في تاريخه، وأكد مرتضى منصور: «خسرنا بسبب خطأ في التشكيل، ولدينا لاعبون بحاجة إلى الحصول على راحة وأولهم أوباما، سواء كان مجهدا أو شبعان من الكرة، وفرجاني ساسي لم يظهر بالمستوى المعتاد».
هدف -الزمالك (4)

مفاجآت في تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي بالسوبر

أعلن الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق لخوض مباراة الأهلي بكأس السوبر المصري الذي يقوده فنيًا السويسري رينية فايلر على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الساعة السابعة مساءا في مدينة الإسكندرية، ويدخل فريق نادي الزمالك كونه بطلًا لمسابقة كأس مصر الموسم قبل الماضي على حساب فريق سموحة بركلات الترجيح وهي المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد برج العرب في شهر مايو من عام 2018 تحت قيادة خالد جلال.
جمال الغندور

مرتضى منصور يفتح النار على جمال الغندور

فتح مرتضى منصور، رئيس الزمالك، النار على جمال الغندور، رئيس لجنة التحكيم، بسبب حكم لقاء السوبر، بين القلعة البيضاء والأهلي، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب. وأبدى رئيس القلعة البيضاء، اندهاشه من تصريحات رئيس لجنة الحكام حول صعوبة استقدام حكام أجانب من الصفوة في أوروبا ساخرًا من الأمر بالقول "هي أوروبا قفلت خلاص". وشدد مرتضى على أن جمال الغندور لا يريد للأمور أن تمر بسهولة، كما انتقد رئيس القلعة البيضاء، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب القرعة التي تجبر الزمالك على السفر كثيرا مطالبا الكاف بأن يكون أكثر عدلا.
مرتضى منصور - ميتشو

أورلاندو: لسنا في عداء مع ميتشو وسعداء بنجاحه

وجه رولاني موكوينا، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، التهنئة للمدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش ميتشو، مدرب فريق الزمالك، بعد تتويجه بأول ألقابه مع الفارس الأبيض، بتحقيق لقب بطولة كأس مصر، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في المواجهة النهائية، جاء ذلك في تصريحات نقلتها، صحيفة "تايمز لايف" الجنوب إفريقية، قائلا: سعيد بنجاح ميتشو المبكر مع الزمالك وحصد أول بطولة معهم، أرسلت له رسالة هاتفية لتهنئته على الفوز بكأس مصر.
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