صدام ناري بين بيراميدز وإنبي في الدوري

٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص

بيراميدز

يحتضن استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر أمام إنبي بقيادة مديره الفني علي ماهر، ضمن مواجهات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم الدولي محمد معروف، ويعاونه الثنائي يوسف البساطي وأحمد لطفي، بينما سيكون وليد عبد الرازق حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي في الدوري بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

وتبلغ القيمة السوقية لنادي بيراميدز 20.7 مليون يورو، مقابل 6.6 مليون يورو لإنبي، كما يبلغ معدل أعمار لاعبي بيراميدز 26.6 عام، بينما يبلغ معدل أعمار لاعبي إنبي 25.9 عام. ويمتلك نادي بيراميدز 12 لاعبًا دوليا، مقابل لاعبين دوليين في صفوف إنبي، كما يملك إنبي 5 لاعبين دوليين في منتخبات الشباب، علاوة على

وتبلغ القيمة السوقية لنادي بيراميدز 20.7 مليون يورو، مقابل 6.6 مليون يورو لإنبي، كما يبلغ معدل أعمار لاعبي بيراميدز 26.6 عام، بينما يبلغ معدل أعمار لاعبي إنبي 25.9 عام.



ويمتلك نادي بيراميدز 12 لاعبًا دوليا، مقابل لاعبين دوليين في صفوف إنبي، كما يملك إنبي 5 لاعبين دوليين في منتخبات الشباب، علاوة على أن بيراميدز يمتلك 5 لاعبين أجانب، مقابل 3 لاعبين أجانب في إنبي.



وتشير الأرقام إلى أن بيراميدز وإنبي تواجها في 6 مباريات بالدوري، فاز إنبي في مباراتين، بينما فاز بيراميدز في مباراة، وفرض التعادل نفسه في 3 مواجهات، وأحرز بيراميدز في شباك إنبي 6 أهداف، بينما أحرز الفريق البترولي في شباك بيراميدز 10 أهداف، ويعد الثنائي أحمد جعفر ومحمد مجدي "قفشة" الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين.

