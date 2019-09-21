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سهر الصايغ تنشر صورة هنا الزاهد بالمستشفى..وتدعو لها

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص
هنا الزاهد وأحمد فهمي
هنا الزاهد وأحمد فهمي
نشرت الفنانة سهر الصايغ، صورة للفنانة هنا الزاهد من داخل المستشفى ويظهر عليها الإعياء الشديد، وكتبت عليها: «اللهم الشفاء العاجل لاختى وحبيبتي هنا»، وكان الفنان أحمد فهمي، قد نشر نفس الصورة على حسابه بموقع «إنستجرام»، وتم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يقوم بحذفها، وعلق عليها: «عامة أنا ماليش فى الحركات البيئة زي دي خالص ولا عمري كنت هجيب سيرة ولا أنزل صور زي دي، وبقالي شوية بهزر مع صحابي الزملكاوية على الماتش، بس إحنا برا مصر أنا وهنا وبقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان تعبانة ودلوقتى روحنا لتالت مرة عشان تعبت تاني جدا».
وأضاف زوج هنا الزاهد: «بجد في ناس مركزة أوي أوي أوي معانا لدرجة إن في مهرجان (مش الجونة) كان من كام يوم مبيسألوش أي حد من الزملاء عن الجائزة اللي واخدها لا بيسألوهم عننا وعن الفرح وعن تدخلي في شغل "هنا"، والغريب إن في بعض الزملاء خاضوا فى حياتنا الشخصية.. بجد شكرا جدا لكل الناس اللى فرحنالنا من
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نصيبى -وقسمتك

اليوم الحكاية الـ4 من نصيبي وقسمتك.. «مين طفى النور»

ينطلق اليوم الأحد، فى التاسعة مساءً على قناة mbc4 عرض أولى حلقات حكاية «مين طفى النور» من مسلسل «نصيبي وقسمتك» الجزء الثالث، الذي بدأ عرضه قبل ثلاثة أسابيع، بعرض ثلاث حكايات، وهى «براد الشاي» بطولة هبة مجدي، و«اتفضلوا فى الصالون» بطولة هنا شيحة، و«أكدب عليه شوية» بطولة ميرهان حسين، بينما يقوم ببطولة الحكاية الرابعة كل من كريم قاسم وملك قورة، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، ويلعب "كريم" دور (ربيع)، وهو كومبارس يحاول تحقيق حلمه بأن يكون ممثلا مشهورا.
هنا-الزاهد (2)

هنا الزاهد بعد نقلها المستشفى بشهر العسل:يارب اشفيني

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة على حسابها بموقع «إنستجرام» صباح اليوم السبت، تحمل دعاء، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية استدعت نقلها المستشفى خلال قضائها شهر العسل برفقة زوجها الفنان أحمد فهمي، الذى خرج بالأمس يؤكد أن زوجته تعرضت للحسد وطالب من الجميع عدم التركيز فى حياتهم إلى هذا الحد، وتضمن الدعاء الذي نشرته "هنا" : "اللهم اشفيني فأنت القوي لا شافي سواك اللهم أنت أعلم بوجعي، ربي اشفيني شفاء لا يغادر سقما عاجلا غير آجل اللهم أخرج كل سوء ومكروه من جسدي"، وتفاعل جمهورها ومتابعيها معه كلماتها، وأخذ الكثيرين يدعو الله أن يشفيها.
مينا-مسعود

مينا مسعود من القاهرة:العودة إلى أجمل المدن بالعالم

نشر الفنان الكندي من أصل مصري مينا مسعود، بطل فيلم Aladdin، الذي طرح مؤخرًا وحقق إيرادات ضخمة، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، وذلك عقب وصوله للقاهرة، وعلق عليها: «العودة إلى واحدة من أجمل المدن في العالم - القاهرة! مر وقت طويل»، وتأتي تلك الصورة فى إطار قدومه إلى القاهرة أمس الأربعاء، استعدادا لتوجه إلى مدينة الجونة، من أجل المشاركة فى الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وكان عمرو منسى، المدير التنفيذى للمهرجان، قد أكد فى تصريحات صحفية، أن "مينا" تم توجيه له الدعوة واستجابه على الفور، لافتا إلى أنه لن يتقاضى أجرًا على ذلك.
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هنا-الزاهد (2)

هنا الزاهد بعد نقلها المستشفى بشهر العسل:يارب اشفيني

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة على حسابها بموقع «إنستجرام» صباح اليوم السبت، تحمل دعاء، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية استدعت نقلها المستشفى خلال قضائها شهر العسل برفقة زوجها الفنان أحمد فهمي، الذى خرج بالأمس يؤكد أن زوجته تعرضت للحسد وطالب من الجميع عدم التركيز فى حياتهم إلى هذا الحد، وتضمن الدعاء الذي نشرته "هنا" : "اللهم اشفيني فأنت القوي لا شافي سواك اللهم أنت أعلم بوجعي، ربي اشفيني شفاء لا يغادر سقما عاجلا غير آجل اللهم أخرج كل سوء ومكروه من جسدي"، وتفاعل جمهورها ومتابعيها معه كلماتها، وأخذ الكثيرين يدعو الله أن يشفيها.
مسرحية-المتفائل (3)

مد «المتفائل» لسامح حسين 15 يوما للمرة الثانية

قرر الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، مد العرض المسرحى "المتفائل" 15 ليلة للمرة الثانية على التوالي نظرا للإقبال الجماهيرى الشديد ليبدأ العرض موسمه الثالث من غد الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2019 في تمام التاسعة مساءً على المسرح القومي بالعتبة. "المتفائل" يرفع لافتة "كامل العدد" منذ افتتاحه يوليو الماضي، وحضره عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة الذين أشادوا بالعرض المسرحي ونجاح كل عناصره المسرحية. "المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، وإخراج إسلام إمام.
احمد فهمى

أحمد فهمي وأكرم حسني يتعاونان مجددا في رمضان 2020

بعد تعاونهما في مسلسل "ريح المدام" والذي حقق نجاحا كبيرا خلال الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2017، قرر الثنائي أحمد فهمي وأكرم حسني تكرار التعاون مرة أخرى من خلال مسلسل كوميدي جديد سيتم عرضه خلال موسم رمضان المقبل، من إنتاج شركة "سينرجي" لمالكها تامر مرسي، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل العمل خلال الفترة المقبلة استعداداً لانطلاق التصوير شهر ديسمبر المقبل. واحتفل الفنان أحمد فهمي قبل يومين، بزفافه على الفنانة الشابة هنا الزاهد، وسط حضور كبير من أهل الفن.
هنا-الزاهد-وأحمد-فهمي (3)

نجوم الفن لـ«هنا وفهمي»: ألف مبروك.. ربنا يسعدكم

حرص عدد من الفنانين على تهنئة كل من هنا الزاهد وأحمد فهمي، بزفافهما الذي أقيم ليلة أمس بأحد الفنادق المطلة على النيل، بحضور الأهل وعدد كبير من نجوم الفن والإعلاميين، من بينهم «أحمد عز، كندة علوش، عمرو يوسف، كريم عبد العزيز، أيتن عامر، محمد عبد الرحمن، أكرم حسني، منى الشاذلي، عمرو الليثي، أشرف عبد الباقي»، وغيرهم، ومن بين المهنئين الفنانة نيللي كريم، التى قامت بنشر صورة للعروسين على حسابها بموقع «إنستجرام» وعلقت عليها: «مبروك ليكم يا ولاد، سعيدة جدا ليكم، ربنا يحميكم»، بينما علق الفنان أحمد السعدني: «ألف مبروك يا حبايبي، ربنا يسعدكم يا رب».
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