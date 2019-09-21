سهر الصايغ تنشر صورة هنا الزاهد بالمستشفى..وتدعو لها

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص

هنا الزاهد وأحمد فهمي

نشرت الفنانة سهر الصايغ، صورة للفنانة هنا الزاهد من داخل المستشفى ويظهر عليها الإعياء الشديد، وكتبت عليها: «اللهم الشفاء العاجل لاختى وحبيبتي هنا»، وكان الفنان أحمد فهمي، قد نشر نفس الصورة على حسابه بموقع «إنستجرام»، وتم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يقوم بحذفها، وعلق عليها: «عامة أنا ماليش فى الحركات البيئة زي دي خالص ولا عمري كنت هجيب سيرة ولا أنزل صور زي دي، وبقالي شوية بهزر مع صحابي الزملكاوية على الماتش، بس إحنا برا مصر أنا وهنا وبقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان تعبانة ودلوقتى روحنا لتالت مرة عشان تعبت تاني جدا».

وأضاف زوج هنا الزاهد: «بجد في ناس مركزة أوي أوي أوي معانا لدرجة إن في مهرجان (مش الجونة) كان من كام يوم مبيسألوش أي حد من الزملاء عن الجائزة اللي واخدها لا بيسألوهم عننا وعن الفرح وعن تدخلي في شغل "هنا"، والغريب إن في بعض الزملاء خاضوا فى حياتنا الشخصية.. بجد شكرا جدا لكل الناس اللى فرحنالنا من