جريمة

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصيب 10 أشخاص بكدمات وكسور وسحجات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص صغيرة "تناية" على طريق "أبو المطامير - كفر الدوار" فرعي بقرية كوم الفرج. على الفور تم نقل المصابين بـ6 سيارات إسعاف إلى مستشفيات أبو المطامير العام والشاملة بكفر الدوار والجامعة بالإسكندرية لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها.
تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغًا من المقدم أحمد سمير رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير، بالحادث. على الفور انتقل النقيب محمد السعدني رئيس نقطة كوم الفرج، وقوات الحماية المدنية، و6 سيارات إسعاف، لمكان الحادث، وتبين أنه أثناء سير
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جثه -علي-الطريق (2)

توصيلة الموت..مصرع «دليفري» أسفل عجلات قطار بالشرقية

لم يكن يدري «عبدالرحمن» الشاب اليافع ابن التاسعة عشر ربيعًا، والذي يعمل «دليفري» بمحل وجبات سريعة «كريب» بجانب دراسته الجامعية، أن إحدى رحلات العمل لتوصيل «وجبة» ستكون السبب الأخير لنهاية حياته ومغادرة الدنيا وما فيها؛ إذ ساقه القدر لنهايته، وبدلًا من إتمام التوصيل سقط أسفل عجلات قطار الركاب المار بمزلقان قرية «كفر نمر» التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، بمحافظة الشرقية، ليلقى مصرعه على الفور، وبالعرض على النيابة العامة، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، صرحت بالدفن.
الطفل أدهم الزملكاوي

كان رايح السوبر.. وفاة الطفل الزملكاوي أدهم في حادث أليم

لم يكن الطفل أدهم مسعد الكيكي، الذي ارتدى تيشيرت الزمالك الأبيض، يعلم أي مصير ينتظره، وهو مملوء بالفرحة الغامرة أثناء استعداده للذهاب إلى مدينة برج العرب بالإسكندرية، لمؤازرة ناديه المفضل في مباراة السوبر المحلي أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي.. ركب أدهم السيارة مع والده الذي ارتدى نفس القميص الأبيض، قاصدين طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، ليكون خط سيرهم إلى ملعب مباراة القمة، إلا أن حادثا مأساويا أبى أن يكمل فرحة الطفل برؤية أحبابه، ليلطخ القميص الأبيض بدماء الطفل التي سالت، بعد انقلاب السيارة، ويتم نقله وأبيه إلى المستشفى في حالة خطيرة.
حادث-انقلاب-سيارة-صور-ارشيفية (2)

مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حادث بمحور الضبعة

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرون، اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على محور الضبعة اتجاه القاهرة. وكان وكيل وزارة الصحة في مطروح الدكتور محسن طه عبد الرازق، تلقى إخطارا من مستشفى العلمين المركزي يفيد بوصول 3 جثث لكلًا من: «باسم حسين محمود حسين، 15 سنة، وعبد الله محمود حسين، 19 سنة، ومحمود حسين محمد، 58 سنة، و5 مصابين هم: «أسماء محمود حسين، 23 سنة، ورهف محمود أحمد، سنة ونصف، ورنا محمود أحمد، سنة ونصف، وعفاف عبد الواحد جمعة، 49 سنة، وأحمد محمود حسين 25 سنة».
بيارة-صرف-صحي

سقطوا في بيارة صرف.. مصرع 3 أشقاء وإصابة 4 حاولوا إنقاذهم

لقي 3 أشقاء، مصرعهم وأصيب 4 أشخاص آخرين، اليوم الجمعة، غرقا بعد أن سقطوا في بيارة صرف صحي، بأحد منازل قرية "طما فيوم" بمركز إهناسيا ببني سويف، أثناء محاولتهم إنقاذ بعضهم البعض، وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغًا من أهالى قرية "طما فيوم" بدائرة المركز، بسقوط عددًا من شباب القرية، داخل خزان صرف صحي منزلي، ووفاة بعضهم أثناء محاولتهم إنقاذ آخرين، وعلى الفور وجه بسرعة نقل المصابين.
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عضة-الكلب

الكلاب الضالة تعقر 10 أشخاص في حوش عيسى

أصيب 10 أشخاص بعقرات كلاب مسعورة في قرية البشابشة بحوش عيسى بمحافظة البحيرة، وسط حالة من الخوف بين الأهالى بعد انتشار هذه الكلاب بشكل كبير في المنطقة، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى مركز حوش عيسى العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحويلهم لمستشفى دمنهور العام وتم توفير المصل لهم، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة، وشكلت لجنة من الإدارة البيطرية، وتمت مناشدة الأهالي الإبلاغ عن أى كلب ضال وعدم تربية الكلاب البلدى أو اقتنائها إلا بعد تطعيمها.
انقلاب-سيارة

إصابة 13 عاملا زراعيا في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 13 عاملًا زراعيًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر انقلاب سيارة نقل على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بدائرة بنطاق محافظة البحيرة، وذلك إثر انفجار إطار السيارة فاختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى انقلابها على الطريق، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجاري إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العميد محمد بلبع مدير ادارة الحماية المدنية بالمحافظة.
حريق-هائل-أسفل نادي-الزراعيين-بالدقهلية (3)

إصابة 3 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بحروق متفرقة بجميع أجزاء الجسم من الدرجتين الثانية والثالثة، اليوم الإثنين، على أثر انفجار أسطوانة غاز بمنزل بقرية نكلا العنب التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، ما أدى إلى تفحم الشقة بالكامل وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى إيتاي البارود العام؛ لتلقي العلاج اللازم، وتم نقلهم إلى مركز الحروق داخل المستشفى، وجار انتداب فريق من النيابة العامة بمركز إيتاى البارود لمكان الحادث للمعاينة، وتحرر محضر بالواقعة.
حادث-تصادم

إصابة 5 أشخاص بينهم طفل في حادث تصادم بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم مروع بين سيارتين ملاكى، فجر اليوم الخميس، على رافد الطريق الدولي الساحلي "كفر الشيخ - الرياض"، وتم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وتنوعت الإصابات بين كسر بالعمود الفقرى وكدمات وكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ لبعض المصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجارى إزالة آثار الحادث وفتح رافد الطريق الدولي الساحلي أمام حركة السيارات بعد توقفها.
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