إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص

صورة أرشيفية

أصيب 10 أشخاص بكدمات وكسور وسحجات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص صغيرة "تناية" على طريق "أبو المطامير - كفر الدوار" فرعي بقرية كوم الفرج. على الفور تم نقل المصابين بـ6 سيارات إسعاف إلى مستشفيات أبو المطامير العام والشاملة بكفر الدوار والجامعة بالإسكندرية لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها.

تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغًا من المقدم أحمد سمير رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير، بالحادث. على الفور انتقل النقيب محمد السعدني رئيس نقطة كوم الفرج، وقوات الحماية المدنية، و6 سيارات إسعاف، لمكان الحادث، وتبين أنه أثناء سير