توصيلة الموت..مصرع «دليفري» أسفل عجلات قطار بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٥ ص

صورة أرشيفية

لم يكن يدري «عبدالرحمن» الشاب اليافع ابن التاسعة عشر ربيعًا، والذي يعمل «دليفري» بمحل وجبات سريعة «كريب» بجانب دراسته الجامعية، أن إحدى رحلات العمل لتوصيل «وجبة» ستكون السبب الأخير لنهاية حياته ومغادرة الدنيا وما فيها؛ إذ ساقه القدر لنهايته، وبدلًا من إتمام التوصيل سقط أسفل عجلات قطار الركاب المار بمزلقان قرية «كفر نمر» التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، بمحافظة الشرقية، ليلقى مصرعه على الفور، وبالعرض على النيابة العامة، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، صرحت بالدفن.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بسقوط شاب، يستقل دراجة بخارية، أسفل عجلات قطار «فاقوس – أبو كبير»، وذلك بالقُرب من مزلقان قرية «كفر نمر» التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير. وتبين