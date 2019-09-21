مفاجأة.. ديسابر لا يعرف طعم الفوز أمام إنبي

٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص

سباستيان ديسابر

يحتضن استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر أمام إنبي بقيادة مديره الفني علي ماهر، ضمن مواجهات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم الدولي محمد معروف، ويعاونه الثنائي يوسف البساطي وأحمد لطفي، بينما سيكون وليد عبد الرازق حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

وستكون مواجهة اليوم الثالثة لعلي ماهر أمام بيراميدز في الدوري، وكانت المواجهة الأولى في سبتمبر 2018، وتعادل ماهر (1-1) وكان يقود حينها سموحة، والثانية كانت في ديسمبر 2018، وتعادل أيضًا (1-1) وكان يقود حينها الفريق البترولي. في المقابل ستكون مباراة اليوم هى الثانية لسباستيان ديسابر أمام إنبي في الدوري،

وستكون مواجهة اليوم الثالثة لعلي ماهر أمام بيراميدز في الدوري، وكانت المواجهة الأولى في سبتمبر 2018، وتعادل ماهر (1-1) وكان يقود حينها سموحة، والثانية كانت في ديسمبر 2018، وتعادل أيضًا (1-1) وكان يقود حينها الفريق البترولي.



في المقابل ستكون مباراة اليوم هى الثانية لسباستيان ديسابر أمام إنبي في الدوري، إذ كانت المواجهة السابقة في الثاني من نوفمبر لعام 2017، وتعادل حينها المدرب الفرنسي أمام إنبي بهدف لكل منهما، وكان يقود الإسماعيلي.



يذكر أن علي ماهر واجه سباستيان ديسابر مرة واحدة، كانت في سبتمبر 2017، وكان يقود الإسماعيلي ديسابر حينها، بينما كان يقود الأسيوطي (بيراميدز حاليا) علي ماهر، وتغلب ديسابر على علي ماهر بهدفين نظيفين.