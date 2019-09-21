تجديد حبس 3 عاطلين خطفوا سيدة واغتصبوها أمام رضيعها

تحرير:إسلام عبدالخالق ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص

صورة أرشيفية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة الإبراهيمية الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بتجديد حبس ثلاثة أشخاص لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بخطف ربة منزل كانت تستقل دراجة بخارية بثلاث عجلات «توك توك» برفقة طفلتها، 4 سنوات، ورضيعها، بالكاد أتم عامه الأول، بعدما تعدوا على قائد الدراجة ووثقوه بالحبال وتركوه رفقة الطفلة، قبل أن يأخذون الأم ورضيعها عنوة إلى أحد الأماكن النائية ويتناوبون اغتصابها أمام الصغير دون أية مشاعر أو رحمة لتوسلاتها وصرخاتها هي وطفلها.

البداية بورود بلاغًا من «علياء.ع.م.ع»، 30 عامًا، ربة منزل، تتهم فيه 3 أشخاص، مجهولي الهوية، بخطفها واغتصابها أمام رضيعها، وذلك حال ذهابها للكشف على طفلتها، 4 سنوات، بمستشفى «الإبراهيمية» المركزي، حيث كانت تستقل «توك توك»، إلا أن الجناه استوقفوا السائق وتعدوا عليه