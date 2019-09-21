تجديد حبس 3 عاطلين خطفوا سيدة واغتصبوها أمام رضيعها
تحرير:إسلام عبدالخالق
٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص
صورة أرشيفية
أصدر قاضي المعارضات بمحكمة الإبراهيمية الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بتجديد حبس ثلاثة أشخاص لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بخطف ربة منزل كانت تستقل دراجة بخارية بثلاث عجلات «توك توك» برفقة طفلتها، 4 سنوات، ورضيعها، بالكاد أتم عامه الأول، بعدما تعدوا على قائد الدراجة ووثقوه بالحبال وتركوه رفقة الطفلة، قبل أن يأخذون الأم ورضيعها عنوة إلى أحد الأماكن النائية ويتناوبون اغتصابها أمام الصغير دون أية مشاعر أو رحمة لتوسلاتها وصرخاتها هي وطفلها.
البداية بورود بلاغًا من «علياء.ع.م.ع»، 30 عامًا، ربة منزل، تتهم فيه 3 أشخاص، مجهولي الهوية، بخطفها واغتصابها أمام رضيعها، وذلك حال ذهابها للكشف على طفلتها، 4 سنوات، بمستشفى «الإبراهيمية» المركزي، حيث كانت تستقل «توك توك»، إلا أن الجناه استوقفوا السائق وتعدوا عليه
البداية بورود بلاغًا من «علياء.ع.م.ع»، 30 عامًا، ربة منزل، تتهم فيه 3 أشخاص، مجهولي الهوية، بخطفها واغتصابها أمام رضيعها، وذلك حال ذهابها للكشف على طفلتها، 4 سنوات، بمستشفى «الإبراهيمية» المركزي، حيث كانت تستقل «توك توك»، إلا أن الجناه استوقفوا السائق وتعدوا عليه ووثقوه بالحبال، قبل أن يأخذونها بالقوة ويتناوبون اغتصابها أمام أعين يرها، بعدما رفضت إفلات الصغير من ذراعها.
وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: «محمد.ف.إ» وشهرته «دعبس»، 31 عامًا، نجار مسلح، سبق اتهامه في قضية اتجار في المواد المُخدرة، وله كارت إجرامي بسجلات وزارة الداخلية، و«محمد.إ.ق» 29 عامًا، بائع خُردة، و«كريم.ع.ع» يبلغ من العمر 19 عامًا، عاطل.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 2122 إداري الإبراهيمية لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.