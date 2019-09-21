جريمة

تجديد حبس 3 عاطلين خطفوا سيدة واغتصبوها أمام رضيعها

تحرير:إسلام عبدالخالق ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصدر قاضي المعارضات بمحكمة الإبراهيمية الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بتجديد حبس ثلاثة أشخاص لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بخطف ربة منزل كانت تستقل دراجة بخارية بثلاث عجلات «توك توك» برفقة طفلتها، 4 سنوات، ورضيعها، بالكاد أتم عامه الأول، بعدما تعدوا على قائد الدراجة ووثقوه بالحبال وتركوه رفقة الطفلة، قبل أن يأخذون الأم ورضيعها عنوة إلى أحد الأماكن النائية ويتناوبون اغتصابها أمام الصغير دون أية مشاعر أو رحمة لتوسلاتها وصرخاتها هي وطفلها.
البداية بورود بلاغًا من «علياء.ع.م.ع»، 30 عامًا، ربة منزل، تتهم فيه 3 أشخاص، مجهولي الهوية، بخطفها واغتصابها أمام رضيعها، وذلك حال ذهابها للكشف على طفلتها، 4 سنوات، بمستشفى «الإبراهيمية» المركزي، حيث كانت تستقل «توك توك»، إلا أن الجناه استوقفوا السائق وتعدوا عليه
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ضبط أب وابنه لاستيلائهما على 1.5 مليون جنيه بالإسكندرية

حلم الثراء السريع راود الأب الموظف وعرف ابنه طريق المال عبر إنشاء شركة محاصيل زراعية، فهداهما تفكيرهما إلى جمع أموال من المواطنين بحجة توظيفها في تجارة المحاصيل الزراعية نظير أرباح ضخمة تصرف كل شهر، وألقى المواطنون في شركة المحاصيل مبلغ مليون و500 ألف جنيه، قبل أن يفاجأ المودعون بتوقف صرف الأرباح، ومع تهربهما حرروا ضدهما عدة بلاغات تتهمهما بالنصب. تلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الأموال العامة يفيد قيام مشرف بإحدى شركات النقل، ونجله، صاحب شركة نقل بدائرة قسم شرطة العامرية أول، بالاستيلاء على أموال المواطنين.
جثه -علي-الطريق (2)

توصيلة الموت..مصرع «دليفري» أسفل عجلات قطار بالشرقية

لم يكن يدري «عبدالرحمن» الشاب اليافع ابن التاسعة عشر ربيعًا، والذي يعمل «دليفري» بمحل وجبات سريعة «كريب» بجانب دراسته الجامعية، أن إحدى رحلات العمل لتوصيل «وجبة» ستكون السبب الأخير لنهاية حياته ومغادرة الدنيا وما فيها؛ إذ ساقه القدر لنهايته، وبدلًا من إتمام التوصيل سقط أسفل عجلات قطار الركاب المار بمزلقان قرية «كفر نمر» التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، بمحافظة الشرقية، ليلقى مصرعه على الفور، وبالعرض على النيابة العامة، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، صرحت بالدفن.
تصادم

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب 10 أشخاص بكدمات وكسور وسحجات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص صغيرة "تناية" على طريق "أبو المطامير - كفر الدوار" فرعي بقرية كوم الفرج. على الفور تم نقل المصابين بـ6 سيارات إسعاف إلى مستشفيات أبو المطامير العام والشاملة بكفر الدوار والجامعة بالإسكندرية لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها.
الطفل أدهم الزملكاوي

كان رايح السوبر.. وفاة الطفل الزملكاوي أدهم في حادث أليم

لم يكن الطفل أدهم مسعد الكيكي، الذي ارتدى تيشيرت الزمالك الأبيض، يعلم أي مصير ينتظره، وهو مملوء بالفرحة الغامرة أثناء استعداده للذهاب إلى مدينة برج العرب بالإسكندرية، لمؤازرة ناديه المفضل في مباراة السوبر المحلي أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي.. ركب أدهم السيارة مع والده الذي ارتدى نفس القميص الأبيض، قاصدين طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، ليكون خط سيرهم إلى ملعب مباراة القمة، إلا أن حادثا مأساويا أبى أن يكمل فرحة الطفل برؤية أحبابه، ليلطخ القميص الأبيض بدماء الطفل التي سالت، بعد انقلاب السيارة، ويتم نقله وأبيه إلى المستشفى في حالة خطيرة.
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سجن

حبس مراهق سحل طفلة دافعت عن شرفها بالشرقية

أصدرت نيابة الزقازيق العامة، برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بحبس مراهق، في السادسة عشرة من عمره، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بخطف طفلة ومحاولة اغتصابها بالقوة وسط الزراعات بقرية «كفر جمعة» التابعة لدائرة المركز، بعدما استغل خلوّ الشارع من المارة، وجذبها حال ذهابها لحضور درس في المرحلة الإعدادية بالكفر، محاولا تجريدها من أعز ما تملكه، لكنها ضربت مثالا في الشجاعة والرفض، ما دفعه إلى سحلها وضربها بشدة في الوجه والعينين.
اغتصاب (6)

«الموت أهون».. حكاية طفلة دافعت عن شرفها بالشرقية

لم تكن تدري «آلاء»، الطفلة ذات الأربعة عشر ربيعًا، أن ذهابها لتحصيل دروسها واستذكارها استعدادا لبدء الدراسة سيكون السبب في تعرضها لأبشع موقف قد تمر به في حياتها، إذ ساقها الحظ العثر للوقوع فريسة لـ«ذئب بشري» يكبرها بنحو عامين، والذي تمكن من خطفها وجرها إلى محصول «الذرة» بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، محاولا اغتصابها وتجريدها من أعز ما تملكه، لكنها ضربت مثالا في الشجاعة والرفض، ما دفعه إلى سحلها وضربها بشدة في الوجه والعينين.
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المُشدد 5 سنوات لموظف خطف طفلة وهتك عرضها بالقوة

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الاثنين، بمعاقبة مُشرف جودة بإحدى مصانع إنتاج «الطباشير» بمدينة العاشر من رمضان، بالسجن المُشدد لمدة خمس سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 5049 جنايات ثانٍ العاشر من رمضان لسنة 2019، بخطف طفلة، بالكاد أتمت ربيعها التاسع، وهتك عرضها بالقوة، بعدما أوهمها بشراء ملابس جديدة لها بعلم والدتها.
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ضبط عامل تعدى جنسيا على طفلته في الشرقية

ألقى رجال مباحث مركز شرطة ههيا التابع لمديرية أمن الشرقية برئاسة الرائد أحمد شاهين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، القبض على عامل، بمنتصف العقد الرابع من العمر؛ على خلفية اتهامه بالتجرد من مشاعر الأبوة والإنسانية في آنٍ واحد، وتعديه جنسيا على نجلته الطفلة ذات الـ15 عاما، ومعاشرتها معاشرة الأزواج، وجرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار مصطفى إسماعيل، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
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