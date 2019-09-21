هنا الزاهد بعد نقلها المستشفى بشهر العسل:يارب اشفيني

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة على حسابها بموقع «إنستجرام» صباح اليوم السبت، تحمل دعاء، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية استدعت نقلها المستشفى خلال قضائها شهر العسل برفقة زوجها الفنان أحمد فهمي، الذى خرج بالأمس يؤكد أن زوجته تعرضت للحسد وطالب من الجميع عدم التركيز فى حياتهم إلى هذا الحد، وتضمن الدعاء الذي نشرته "هنا" : "اللهم اشفيني فأنت القوي لا شافي سواك اللهم أنت أعلم بوجعي، ربي اشفيني شفاء لا يغادر سقما عاجلا غير آجل اللهم أخرج كل سوء ومكروه من جسدي"، وتفاعل جمهورها ومتابعيها معه كلماتها، وأخذ الكثيرين يدعو الله أن يشفيها.

وفى الوقت نفسه نشر أحمد فهمي، فى الساعات الأولى من اليوم السبت، صورة لـهنا الزاهد من داخل المستشفى، وعلق عليها: «عامة أنا ماليش فى الحركات البيئة زي دي خالص ولا عمري كنت هجيب سيرة ولا انزل صور زي دي وبقالي شوية بهزر مع صحابي الزملكاوية على الماتش، بس إحنا برا مصر أنا وهنا وبقالنا يومين بنروح