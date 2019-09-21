رئيس الزمالك يكشف عن سبب مشادته مع إدارة الأهلي

٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص

مرتضى منصور

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن السبب في المشادة التي نشبت بينه وبين أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، عقب لقاء كأس السوبر المصري لموسم (2017- 2018)، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، أمس الجمعة، والذي فاز به المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وقال مرتضى خلال تصريحاته لقناة «الحدث اليوم» في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت: «خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي، قام بإشارة غير أخلاقية كانت السبب في المشادة التي حدثت عقب نهاية السوبر المصري».

وأوضح مرتضى في تصريحاته: «خالد مرتجي قام بسلوك غير أخلاقي بعدما أصدر إشارة يجب ألا تصدر عن رجل محترم في الاحتفال بالهدفين الأول والثاني»، موضحًا: «أشكر العامري فاروق لأنه أكد أن خالد مرتجي ارتكب خطأ وما كان يجب أن يصدر عنه سلوك كهذا». وأنهى رئيس مجلس إدارة الزمالك كلامه: «عمرو

وأوضح مرتضى في تصريحاته: «خالد مرتجي قام بسلوك غير أخلاقي بعدما أصدر إشارة يجب ألا تصدر عن رجل محترم في الاحتفال بالهدفين الأول والثاني»، موضحًا: «أشكر العامري فاروق لأنه أكد أن خالد مرتجي ارتكب خطأ وما كان يجب أن يصدر عنه سلوك كهذا».



وأنهى رئيس مجلس إدارة الزمالك كلامه: «عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عندما علم بالخطأ الذي ارتكبه خالد مرتجي أكد أنني على حق في ما قمت به».



وافتتح فريق الأهلي التسجيل خلال أحداث الشوط الأول في الدقيقة 19 عن طريق النيجيري جونيور أجايى وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، وفي الشوط الثاني فاجأ الأهلي غريمه الزمالك بالهدف الثالث عن طريق جونيور أجايى، وسجل ثنائية الزمالك محمود علاء من ركلتي جزاء.



