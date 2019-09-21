رياضة

ميلان Vs إنتر.. من يحسم ديربي الغضب؟

٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص
ميلان وإنتر
ميلان وإنتر
يحتضن ملعب سان سيرو، اليوم السبت، قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل ميلان غريمه الإنتر في ديربي الغضب في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل إنتر صدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما يوجد ميلان في المركز الثامن برصيد 6 نقاط، ويتواجه الغريمان للمرة 170 في الدوري الإيطالي، حقق خلالها الإنتر الانتصار في 64 مواجهة مقابل 51 فوزا لميلان، وانتهت 55 مباراة بين الفريقين بالتعادل، وسجل الإنتر في تلك اللقاءات 236 هدفًا مقابل 219 هدفًا لميلان.
وبالنظر إلى سجل مباريات الفريقين عندما يكون ميلان هو صاحب الملعب، نجد أن إنتر حقق الانتصار في 32 مباراة مقابل 28 فوزا لميلان، وانتهت 25 مباراة بالتعادل، وسجل الإنتر في تلك المباريات 118 هدفًا مقابل 109 أهداف لميلان. أما عن الهدافين التاريخيين للديربي، فيتصدر القائمة الأوكراني أندري شيفشينكو برصيد 14
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محمود-متولي

طبيب الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة متولي

كشف الدكتور خالد محمود، طبيب النادي الأهلي، عن مدة غياب محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بعد إصابته في أثناء مباراة فريقه أمام غريمه الزمالك، والتي أُقيمت بينهما أمس الجمعة، في بطولة السوبر المصري لموسم (2017-2018)، على ملعب برج العرب، بحضور 10 آلاف مشجع، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوج أبناء الجزيرة باللقب الحادي عشر في تاريخه، وقال محمود، إن إصابة متولي بمزق في العضلة الخلفية، تحتاج إلى علاج أربعة أسابيع على الأقل.
ميلان‎ (1)

تعرف على تشكيل ميلان المتوقع لديربي الغضب

يحتضن ملعب سان سيرو، اليوم السبت، قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل ميلان غريمه الإنتر في ديربي الغضب في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل إنتر صدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما يوجد ميلان في المركز الثامن برصيد 6 نقاط، ويتواجه الغريمان للمرة 170 في الدوري الإيطالي، حقق خلالها الإنتر الانتصار في 64 مواجهة مقابل 51 فوزا لميلان، وانتهت 55 مباراة بين الفريقين بالتعادل، وسجل الإنتر في تلك اللقاءات 236 هدفًا مقابل 219 هدفًا لميلان.
انتر ميلان‎ (1)

تشكيل إنتر المتوقع لديربي الغضب.. لوكاكو يقود الهجوم

يحتضن ملعب سان سيرو، اليوم السبت، قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل ميلان غريمه الإنتر في ديربي الغضب في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل إنتر صدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما يوجد ميلان في المركز الثامن برصيد 6 نقاط، ويتواجه الغريمان للمرة 170 في الدوري الإيطالي، حقق خلالها الإنتر الانتصار في 64 مواجهة مقابل 51 فوزا لميلان، وانتهت 55 مباراة بين الفريقين بالتعادل، وسجل الإنتر في تلك اللقاءات 236 هدفًا مقابل 219 هدفًا لميلان.
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فرحة الهدف

ميلان ينتزع فوزًا صعبًا من هيلاس فيرونا في الكالشيو

حقق فريق إيه سي ميلان فوزًا صعبًا على حساب مضيفه هيلاس فيرونا، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «استاد مارك أنطونيو بنتيجودي» ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإيطالي موسم 2019-2020. وجاء هدف الروسونيري والوحيد في اللقاء عن طريق شيشتوف بيونتك من ركلة جزاء في الدقيقة 68 من عمر المباراة ، سددها بطريقة رائعة على يمين حارس هيلاس فيرونا، ليحقق ميلان فوزه الثاني على التوالي حتى الآن في الكالشيو.
يوفنتوس

يوفنتوس يتعادل سلبيًّا أمام فيورنتينا

انتهت مباراة يوفنتوس وفيورنتينا بتعادل الفريقين سلبيا فى المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب ارتيميو فرانشى فى إطار الأسبوع الثالث من عمر بطولة الدورى الإيطالى (سيريا ايه). وبهذه النتيجة يستمر اليوفى فى تصدره لجدول الدورى الإيطالى (حتى الآن) برصيد سبع نقاط بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف إنتر ميلان في انتظار مباراة الأخير. وشهدت المباراة مفاجآت، حيث كانت السيطرة لفيورنتينا على مدار المباراة وظهر فريق السيدة العجوزة فى نصف ملعبه محاولا الدفاع عن مرماه.
يوفنتوس‎

يوفنتوس يتسلح بالتاريخ أمام فيورنتينا بالكالتشيو

تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، وذلك من خلال قمة الجولة التي سيحتضنها ملعب أرتيمو فرانكي، عندما يستقبل فيورنتينا نظيره يوفنتوس، ويحتل اليوفي المركز الثاني بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاك، بينما يوجد الفيولا في المركز الـ16 بدون رصيد من النقاط، وتواجه الفريقان في 160 مباراة بالدوري الإيطالي، حقق خلالها يوفنتوس الفوز في 77 لقاء وتعادل في 50 مباراة وخسر 33 مواجهة أحرى، ويعد يوفنتوس أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف في شباك فيورنتينا بواقع 263 هدفًا.
يوفنتوس‎

قمة الكالتشيو.. يوفنتوس يتسلح بالتاريخ أمام نابولي

يبدو أن الإثارة لن تتأخر في الدوري الإيطالي هذا الموسم، إذ يحتضن اليوم ملعب أليانز ستاديوم، قمة مباريات الجولة الثانية في الكالتشيو لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل يوفنتوس حامل اللقب، نظيره نابولي وصيف العام الماضي، في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل اليوفي المركز السابع برصيد 3 نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى خارج أرضه على بارما بهدف نظيف، بينما يحتل نابولي المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط، بعد تحقيقه فوزا مثيرا في الجولة الأولى خارج ميدانه على فيورنتينا بنتيجة 4-3.
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