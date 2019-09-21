ميلان Vs إنتر.. من يحسم ديربي الغضب؟

٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص

ميلان وإنتر

يحتضن ملعب سان سيرو، اليوم السبت، قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل ميلان غريمه الإنتر في ديربي الغضب في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل إنتر صدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما يوجد ميلان في المركز الثامن برصيد 6 نقاط، ويتواجه الغريمان للمرة 170 في الدوري الإيطالي، حقق خلالها الإنتر الانتصار في 64 مواجهة مقابل 51 فوزا لميلان، وانتهت 55 مباراة بين الفريقين بالتعادل، وسجل الإنتر في تلك اللقاءات 236 هدفًا مقابل 219 هدفًا لميلان.

وبالنظر إلى سجل مباريات الفريقين عندما يكون ميلان هو صاحب الملعب، نجد أن إنتر حقق الانتصار في 32 مباراة مقابل 28 فوزا لميلان، وانتهت 25 مباراة بالتعادل، وسجل الإنتر في تلك المباريات 118 هدفًا مقابل 109 أهداف لميلان. أما عن الهدافين التاريخيين للديربي، فيتصدر القائمة الأوكراني أندري شيفشينكو برصيد 14

وبالنظر إلى سجل مباريات الفريقين عندما يكون ميلان هو صاحب الملعب، نجد أن إنتر حقق الانتصار في 32 مباراة مقابل 28 فوزا لميلان، وانتهت 25 مباراة بالتعادل، وسجل الإنتر في تلك المباريات 118 هدفًا مقابل 109 أهداف لميلان.



أما عن الهدافين التاريخيين للديربي، فيتصدر القائمة الأوكراني أندري شيفشينكو برصيد 14 هدفًا، مقابل 12 هدفًا للاعب إنتر وميلان السابق جوسيبي مياتزا، كما سجل جونار نوردال، لاعب ميلان السابق، 11 هدفًا، وسجل لاعب إنتر السابق إيستفان نايرس 10 أهداف.



وضمن مباريات نفس الجولة، يستقبل يوفنتوس نظيره هيلاس فيرونا، الساعة السادسة مساءً على ملعب أليانز ستاديوم.



ويحتل اليوفي المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بينما يوجد هيلاس فيرونا في المركز الـ11 برصيد 4 نقاط.