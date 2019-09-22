ألم الكعب بعد الجري شائع.. كيف يمكن التخلص منه؟

الأشخاص الذين لديهم قدم مسطحة هم الأكثر عرضة لألم الكعب بعد الجري، حيث تضع ضغطا زائدا على اللفافة الأخمصية، وهي الرباط السميك الذي يمتد على طول أسفل القدم
يعد الجري شكلا من أشكال التمرينات، لكن في بعض الأحيان قد تشعر بألم في الكعب، وغالبا ما يرتبط بالتهاب اللفافة الأخمصية أو المخاوف الهيكلية أو أنماط الحركة غير السليمة؛ ولهذا سيكون من الضروري العناية بهذا الألم وعلاجه على الفور من أجل تجنب المزيد من المضاعفات.
عندما يتم استخدام الكاحل بشكل مفرط في الجري ففي بعض الأحيان تتحد بعض التأثيرات لتسبب الألم واختلالات العضلات والأعراض الأخرى، كما قد يكون لديك المزيد من المخاطر لهذه المشكلات إذا كان لديك وزن زائد أو إصابات أعلى تؤثر فى أنماط الحركة.
الأشخاص الذين لديهم قدم مسطحة هم الأكثر عرضة لألم الكعب بعد الجري نظرًا لأن أشكال القدم هذه قد تضع ضغطًا زائدًا على اللفافة الأخمصية، وهي الرباط السميك الذي يمتد على طول أسفل القدم، كما تتضمن الأسباب الأخرى حالات مثل: كسور الإجهاد، والتهاب المفاصل، بالإضافة إلى تهيج العصب. وذلك وفقا لما ذكره موقع "Health
الأشخاص الذين لديهم قدم مسطحة هم الأكثر عرضة لألم الكعب بعد الجري نظرًا لأن أشكال القدم هذه قد تضع ضغطًا زائدًا على اللفافة الأخمصية، وهي الرباط السميك الذي يمتد على طول أسفل القدم، كما تتضمن الأسباب الأخرى حالات مثل: كسور الإجهاد، والتهاب المفاصل، بالإضافة إلى تهيج العصب. وذلك وفقا لما ذكره موقع "Health line".
علاجات منزلية لألم الكعب
هناك العديد من الطرق التي يمكن القيام بها من أجل علاج ألم الكعب، كما أن العلاجات المنزلية لها دور فعال، خاصة عند العلاج مبكرا، ولهذا تساعد الطرق التالية في تقليل الألم والإجهاد والالتهابات:
1- خذ استراحة
لا بد من منح نفسك بعض الراحة من أجل تخفيف الضغط من على قدميك، وفي حالة شعورك بألم في الكعب، فمن المهم وقف الجري حتى تهدأ الأعراض.
لتخفيف الألم وزيادة المرونة، قم بتمارين تقوية الساق والعجل 3 مرات يوميا لمدة 5 دقائق على الأقل.
كما أن استخدام الثلج يساهم في تقليل الالتهابات؛ لذا ضع القليل منه لمدة 20 دقيقة يوميا، بالإضافة إلى تناول بعض المسكنات الطبيعية؛ مثل مكملات زيت السمك، والكركم، والقرنفل.
2- استخدم وسادة الكعب
استخدم وسادات الكعب في حذائك لمزيد من الراحة، كما يمكن لجهاز تقويم العظام تحسين الاستقرار وتصحيح اختلالات العضلات، حيث إنه يمنع تحرك قدميك أكثر من اللازم، كما من المهم تجنب المشي حافيا لأن هذا التصرف يزيد من التوتر والضغط على الكعب.
متى يمكنك زيارة الطبيب؟
عادةً يمكنك علاج آلام الكعب مع العلاجات المنزلية والتدابير الوقائية، ولكن إذا لم تتحسن الأعراض في غضون أسابيع قليلة، فمن المهم استشارة الطبيب أو إخصائي العلاج الطبيعي، لأنه يمكنه معرفة السبب الصحيح والتوصية بخطة العلاج، وقد يشمل ذلك حقن الكورتيكوستيرويد في منطقة الكعب لتقليل الالتهاب والألم.
قد تتم إحالتك إلى جراح القدم والكاحل، على الرغم من أن الحاجة إلى الجراحة ليست شائعة، حيث سيحدد المصدر الأساسي لألم كعبك من خلال الفحص والأشعة السينية أو اختبارات التصوير الأخرى لتحديد أفضل مسار للعمل؛ لذا اتصل بطبيبك على الفور إذا كان لديك أي ألم شديد في كعبك يحد من قدرتك على المشي أو يكون مصحوبًا باحمرار وتورم.
كيفية الوقاية من آلام الكعب بعد الجري
من المهم الاستمرار في اتخاذ تدابير وقائية حتى لو كنت تعالج ألم الكعب، لأن السبب الكامن وراء ألم كعبك قد يستمر، فكل ذلك يساعد في عدم تكرار الأعراض.
1- تغيير أنماط وضع القدم
انتبه إلى المكان الذي تضرب فيه قدمك الأرض لأول مرة في أثناء الركض، وفكر في تغيير نقطة التلامس أو القدم الأمامية لمعرفة ما إذا كان هذا يقلل من التأثير أو يخفف من ألم كعبك، ولكن ضع في اعتبارك أن تغيير نمط ضرب القدمين قد يؤدي إلى زيادة الضغط على ركبتك أو أجزاء أخرى من قدمك، ما يؤدي إلى إجهاد إضافي.
2- اختيار أماكن مختلفة للجري
عليك الجري على العشب أو المسارات الصناعية، إذا كان ذلك ممكنا بالنسبة لك، وتجنب العمل على الأسطح الصلبة المسطحة، مثل الأرضيات الخرسانية أو البلاط، وإذا لم يكن لديك خيار سوى الأسطح الصلبة فسيكون عليك البحث عن زوج من الأحذية يساعد على امتصاص الصدمات.
3- الحفاظ على وزن صحي
إن زيادة الوزن قد تسبب لك ضغطًا كبيرًا على الجزء السفلي من الجسم، خاصة الركبتين والكاحلين والكعب عند الجري، لذا فقدان الوزن الزائد سيساعدك على الشعور بوزن أخف على قدميك، وبالإضافة إلى ذلك، قد تكون أكثر توازنا بشكل عام، ما يساعد في الحفاظ على أنماط الحركة الصحية.