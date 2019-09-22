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ألم الكعب بعد الجري شائع.. كيف يمكن التخلص منه؟

الأشخاص الذين لديهم قدم مسطحة هم الأكثر عرضة لألم الكعب بعد الجري، حيث تضع ضغطا زائدا على اللفافة الأخمصية، وهي الرباط السميك الذي يمتد على طول أسفل القدم
تحرير:فيروز ياسر ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
آلام الكعب بعد الجري
آلام الكعب بعد الجري
يعد الجري شكلا من أشكال التمرينات، لكن في بعض الأحيان قد تشعر بألم في الكعب، وغالبا ما يرتبط بالتهاب اللفافة الأخمصية أو المخاوف الهيكلية أو أنماط الحركة غير السليمة؛ ولهذا سيكون من الضروري العناية بهذا الألم وعلاجه على الفور من أجل تجنب المزيد من المضاعفات. عندما يتم استخدام الكاحل بشكل مفرط في الجري ففي بعض الأحيان تتحد بعض التأثيرات لتسبب الألم واختلالات العضلات والأعراض الأخرى، كما قد يكون لديك المزيد من المخاطر لهذه المشكلات إذا كان لديك وزن زائد أو إصابات أعلى تؤثر فى أنماط الحركة.
الأشخاص الذين لديهم قدم مسطحة هم الأكثر عرضة لألم الكعب بعد الجري نظرًا لأن أشكال القدم هذه قد تضع ضغطًا زائدًا على اللفافة الأخمصية، وهي الرباط السميك الذي يمتد على طول أسفل القدم، كما تتضمن الأسباب الأخرى حالات مثل: كسور الإجهاد، والتهاب المفاصل، بالإضافة إلى تهيج العصب. وذلك وفقا لما ذكره موقع "Health
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