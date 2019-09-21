وزير الرياضة يُكرم أبطال الدورة الإفريقية بالفيوم

تحرير:أسماء أبو السعود ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م

وزير الشباب يكرم أبطال دورة الألعاب الأفريقية

كرّم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أبناء الفيوم الأبطال الحائزين على الميداليات المختلفة بدورة الألعاب الإفريقية التي أُقيمت بالمغرب مؤخرًا، وهم اللاعبة ميسون إيهاب الحاصلة على الميدالية الذهبية في المباراة النهائية في التايكوندو على بطلة تونس، وأحمد عادل السيد الطالب بكلية التربية الرياضية الحاصل على فضيتين بمنافسات وزن 81 كيلو مما ساهم في رفع رصيد مصر من الميداليات وتصدرها ترتيب الدول المشاركة، وأحمد سعد الحائز على ثلاث ميداليات ذهبية في رفع الأثقال.

وكان اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، قد استقبل صباح اليوم السبت، وزير الشباب والرياضة، بنادي قارون الرياضي بمدينة الفيوم، تمهيدًا لافتتاح وتفقد عدد من المنشآت والمشاريع الرياضية الجديدة بالمحافظة. وعقب وصول وزير الشباب والرياضة، يرافقه المحافظ، وضع حجر الأساس لحمام سباحة وملعب كرة قدم قانوني ومجمع