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وزير الرياضة يُكرم أبطال الدورة الإفريقية بالفيوم

تحرير:أسماء أبو السعود ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م
وزير الشباب يكرم أبطال دورة الألعاب الأفريقية
وزير الشباب يكرم أبطال دورة الألعاب الأفريقية
كرّم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أبناء الفيوم الأبطال الحائزين على الميداليات المختلفة بدورة الألعاب الإفريقية التي أُقيمت بالمغرب مؤخرًا، وهم اللاعبة ميسون إيهاب الحاصلة على الميدالية الذهبية في المباراة النهائية في التايكوندو على بطلة تونس، وأحمد عادل السيد الطالب بكلية التربية الرياضية الحاصل على فضيتين بمنافسات وزن 81 كيلو مما ساهم في رفع رصيد مصر من الميداليات وتصدرها ترتيب الدول المشاركة، وأحمد سعد الحائز على ثلاث ميداليات ذهبية في رفع الأثقال.
وكان اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، قد استقبل صباح اليوم السبت، وزير الشباب والرياضة، بنادي قارون الرياضي بمدينة الفيوم، تمهيدًا لافتتاح وتفقد عدد من المنشآت والمشاريع الرياضية الجديدة بالمحافظة. وعقب وصول وزير الشباب والرياضة، يرافقه المحافظ، وضع حجر الأساس لحمام سباحة وملعب كرة قدم قانوني ومجمع
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مقبرة-توت-عنخ-امون

لأول مرة منذ 1922.. ترميم تابوت الملك الصغير «توت»

صرح الدكتور حسين كمال مدير عام مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير، بأنه من المقرر الانتهاء من أعمال ترميم تابوت "توت عنخ آمون" بالمتحف بعد 6 أشهر، وسيتم الانتهاء من أعمال تعقيمه التي استغرقت أكثر من 3 أسابيع، مضيفا أنه تم رفع غطاء التابوت، وإزالة قطع القطن التي سببت أضرارا، كما تم إزالة كل قطعة انفصلت عن بدن التابوت، وترقيمها إذ كان هناك العديد من الانفصالات، وتم مقارنة الزخارف والرسوم على التابوت، وإجراء عملية توثيق وتجميع كل جزء، وجارى إجراء الدراسات على التابوت لمعرفة أسباب التلف.
الرئيس عبد الفتاح السيسى يصل نيويورك (1)

السيسي في أرفع محفل عالمي.. ماذا يفعل الرئيس بنيويورك؟

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم السبت، إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماعات الرفيعة المستوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي من المقرر أن يلقي بيان مصر أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة، التي تعتبر أرفع محفل سياسي عالمي، ويتناول البيان رؤية مصر ومواقفها تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية المطروحة علي الساحة السياسية العالمية خاصة في مجالات صون السلم والأمن العالميين.
عين-الصيرة (1)

سينما ومسرح.. خطة تحويل عين الصيرة لمزار ترفيهي

قال الدكتور أحمد الشربينى، المشرف العام على المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، إنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بتحويل منطقة بحيرة عين الصيرة إلى مزار ترفيهي وربطها بالمتحف، إذ تجرى حاليا عمليات تكريك البحيرة وتوسيعها، وسيتم تحويل المتحف إلى مركز ترفيهي متكامل يضم مسرحا وسينما ومجموعة كافيتريات، بحيث تقضي الأسرة المصرية يوما متكاملا في أثناء زيارتها للمتحف، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تجهيز قاعتين جديدتين لافتتاحهما في غضون الشهور القليلة المقبلة.
وزير-النقل-كامل الوزير-يتفقد-تطوير و إنشاء-كوبريين-بالقليوبية (1)

بـ1.2 مليار جنيه.. وزير النقل يتفقد كوبريين بالقليوبية

تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل، برفقة الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، أعمال تطوير ورفع كفاءة وإنشاء كوبريين بطريق "بنها - كفر شكر" بتكلفة تصل إلى 1.2 مليار جنيه والذي سيساهم في تحقيق السيولة المرورية. ورافقه خلال الجولة رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري ورئيس الشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري و رؤساء مدن بنها وكفر شكر ومدير مديرية الطرق وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة حيث تفقد الوزير والمحافظ القطاعات الاربعة للطريق، وكذلك الكباري التي يتم تنفيذها وتابع معدلات التنفيذ والتقى بالمهندسين والعمال بكافة القطاعات.
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انقطاع-المياه-إثر-كسر-مفاجئ-بخط-رئيسي-بالفيوم (1)

انقطاع المياه في الفيوم إثر كسر مفاجئ بخط رئيسي

تسبب كسر في خط مياه شرب رئيسي بشارع النبوي المهندس بمنطقة المسلة، في انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق سكنية بمدينة الفيوم، اليوم الإثنين، بعدما غمرت المياه الشارع وعددا من الشوارع الفرعية، ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيارات الكسح لشفط المياه المتجمعة بالشوارع، بالإضافة إلى حفار للكشف عن الخط المكسور وإصلاحه، وإعادة ضخ المياه مرة أخرى للمناطق المتأثرة جراء الكسر. وشدد اللواء عصام سعد إسماعيل محافظ الفيوم، على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصلاح الكسر، وشفط المياه من الشوارع.
وزير-الشباب-ومحافظ-أسوان-فى-وداع-200 شاب-أفريقيا (2)

بحضور وزير الرياضة.. 200 شاب إفريقي يودعون أسوان

غادر اليوم محافظة أسوان 200 شاب وفتاة يمثلون وفود شباب 26 دولة إفريقية من المشاركين في الملتقى الإفريقى الرياضى الأول، والذى أقيم تحت شعار "إفريقيا تجمعنا" على مدار 5 أيام فى الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر، حيث كان في وداعهم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان. وأكد الوزير، أن مشاركة الشباب الإفريقي فى هذا الملتقى يأتي فى إطار إعلان أسوان عاصمة للشباب الإفريقي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أن الشباب المشارك في الملتقى استفاد من ممارسة العديد من الأنشطة والألعاب الرياضية.
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عجلة لكل مواطن.. هل تتجه الدولة لتصنيع الدراجات محليا؟

ماراثون حكومي بين الوزارات لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتوفير الدراجات للمواطنين، فكانت البداية مع إعلان وزارة التعليم العالي إطلاق مبادرة رياضية تحت شعار "دراجة لكل طالب"، ولحقتها وزارة الشباب والرياضة بمبادرة بعنوان "دراجة لكل مواطن"، وتهدف الوزارتان إلى تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين بدلا من اعتمادهم على السيارات التي تضر البيئة والإنسان بالعوادم المنبعثة منها، إضافة إلى سعيهم لترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة، وذلك بتوفير الحكومة لهذه الدراجات.
انقطاع-مياه

انقطاع المياه عن 3 مراكز و13 قرية بالفيوم

تسبب كسر مفاجئ في محبس رئيسي داخل عنبر الطلمبات بالمرحلة الثانية بمحطة مياه شرب العزب الجديدة، اليوم السبت، فى انقطاع المياه عن 3 مراكز كاملة، بالإضافة إلى انقطاعها عن 13 قرية أخرى بأنحاء المحافظة المختلفة، الأمر الذي تسبب في غضب العديد من الأهالي بسبب تكرار انقطاع المياه كثيرًا خلال الآونة الأخيرة. وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عن انقطاع المياه عن تلك المناطق لفترة طويلة قد تتجاوز اليوم، وذلك حتى الانتهاء من إصلاح العطل وإعادة ضخ المياه مرة أخرى لكل المناطق المنقطعة عنها المياه.
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