أطعمة تسبب جفاف الجلد.. وهذه الأنواع ترطب البشرة

الطماطم من الخضراوات المفيدة وتساهم في تنشيط الدورة الدموية، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الماء والمواد المضادة للأكسدة؛ لذلك ينصح بتناولها لطرد السموم
جفاف البشرة من الأمور المزعجة التي يتعرض لها الكثير منا وتسبب الإحراج للكثير من الفتيات، ويتعرض لها الأطفال والكبار، وبشكل خاص في فترة تقلبات الطقس. والأسباب كثيرة وراء جفاف الجلد، منها عدم الاهتمام بشرب المياه بكميات مناسبة، وعدم تناول الخضراوات والفاكهة الطازجة التي تعمل على نضارة البشرة، البعض يستخدم كريمات الترطيب باهظة الثمن، ولكن في الحقيقة الترطيب يحتاج بشكل أكبر لبعض الوصفات الطبيعية، وأيضًا نظام غذائي معين. في السطور التالية نساعدك في التعرف على الأطعمة التي تساعد على ترطيب الجلد، والتي يجب تجنبها أيضًا.
الخيار
الخضراوات بشكل عام تساهم في نضارة البشرة وتغذية الشعر، لذلك يجب الحرص على طبق من السلطة مكون من أنواع مختلفة من الخضراوات خلال اليوم، ومن أهم هذه الخضراوات الخيار الذي يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والألياف الغذائية، كما يعمل على تحسين أداء الجهاز الهضمي ويساعد بشكل كبير في ترطيب الجسم.
تناولي
الخيار
الخضراوات بشكل عام تساهم في نضارة البشرة وتغذية الشعر، لذلك يجب الحرص على طبق من السلطة مكون من أنواع مختلفة من الخضراوات خلال اليوم، ومن أهم هذه الخضراوات الخيار الذي يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والألياف الغذائية، كما يعمل على تحسين أداء الجهاز الهضمي ويساعد بشكل كبير في ترطيب الجسم.
تناولي الخيار مع وجبة الإفطار، وضعيه على طبق السلطة في الغداء، كما يمكنك عمل كمادات الخيار للتخلص من إرهاق العين والهالات السوداء التي تظهر نتيجة السهر لأوقات طويلة أو العمل أمام الكمبيوتر.
الطماطم
الطماطم من الخضراوات المفيدة وتساهم في تنشيط الدورة الدموية، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الماء، والمواد المضادة للأكسدة؛ لذلك ينصح بتناولها لطرد السموم من الجسم، وترطيبه.
يمكنك عمل وصفات طبيعية بالطماطم لترطيب البشرة، اخلطي عصير الطماطم مع قطرات من عصير الليمون، وضعي الخليط على وجهك 10 دقائق، ثم اشطفي بالماء الفاتر، وكرري الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة إيجابية.
زيت الزيتون
الزيوت الطبيعية مفيدة بشكل عام، ومنها زيت الزيتون الذي يعد من الأطعمة المهمة لنضارة البشرة، ويوصى باستخدامه خلال فصل الشتاء، فهو يحتوي على فيتامين أ المهم لحماية البشرة من التجاعيد وترطيب الجلد.
الكرفس
الخضراوات الورقية بشكل عام تحتوي على نسبة عالية من المياه، والتي تعد مهمة لنضارة البشرة والحفاظ على مرونة الجلد، لذلك ينصح بتناول الكرفس والاستفادة من المياه بداخله.
السبانخ
السبانخ من الخضراوات المفيدة التي تحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة، ومنها أوميجا 3 وفيتامين أ وب؛ ولذلك فهي مفيدة للبشرة وتساعد في الحماية من الجفاف وترطيب الجلد.
الجزر
الجزر من الخضراوات المهمة للبشرة، ويساعد في التخلص من جفاف البشرة وحمايتها، حيث يحتوي على فيتامين أ ومجموعة من مضادات الأكسدة المهمة لصحة الجلد، وأيضًا الكاروتينات وبيتا كاروتين والليكوبين المهمة لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية؛ لذلك يجب تناول الجزر مع الوجبات أو إضافته للسلطة.
الشاي الأخضر
مشروبات الكافيين تضر بالجسم؛ لذلك يجب الابتعاد عنها. يمكنك تناول المشروبات الساخنة، ومنها الشاي الأخضر الذي يحتوي على مواد مضادة للأكسدة ويساعد في محاربة جفاف الجلد، ويمكنك تناوله أو استخدامه ككمادات أو كغسول للحفاظ على البشرة رطبة.
أطعمة تسبب جفاف الجلد
المشروبات الكحولية
الكحوليات بشكل عام من أكثر المشروبات الضارة بصحة الجسم، وتناولها يؤدي لإدرار البول، ما يجعل الجسم في حالة جفاف.
القهوة
الكافيين بشكل عام يجب الحذر منه، والقهوة تعمل على جفاف الجسم وإدرار كمية كبيرة من البول، ويجب الإكثار من تناول المياه بدلا من الكحوليات والكافيين.
السكريات والأطعمة المالحة
السكريات من الأطعمة التي تجعلنا نشعر بالجفاف، لذلك ينصح بعدم تناول المشروبات المحلاة بشكل كبير، كما أن الأطعمة المالحة تعمل على جفاف الجلد، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الأملاح، ويفضل الابتعاد قدر الإمكان عن المخللات بأنواعها.