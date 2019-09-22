أطعمة تسبب جفاف الجلد.. وهذه الأنواع ترطب البشرة

الطماطم من الخضراوات المفيدة وتساهم في تنشيط الدورة الدموية، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الماء والمواد المضادة للأكسدة؛ لذلك ينصح بتناولها لطرد السموم

تحرير:آية أشرف ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

جفاف البشرة

جفاف البشرة من الأمور المزعجة التي يتعرض لها الكثير منا وتسبب الإحراج للكثير من الفتيات، ويتعرض لها الأطفال والكبار، وبشكل خاص في فترة تقلبات الطقس. والأسباب كثيرة وراء جفاف الجلد، منها عدم الاهتمام بشرب المياه بكميات مناسبة، وعدم تناول الخضراوات والفاكهة الطازجة التي تعمل على نضارة البشرة، البعض يستخدم كريمات الترطيب باهظة الثمن، ولكن في الحقيقة الترطيب يحتاج بشكل أكبر لبعض الوصفات الطبيعية، وأيضًا نظام غذائي معين. في السطور التالية نساعدك في التعرف على الأطعمة التي تساعد على ترطيب الجلد، والتي يجب تجنبها أيضًا.

الخيار الخضراوات بشكل عام تساهم في نضارة البشرة وتغذية الشعر، لذلك يجب الحرص على طبق من السلطة مكون من أنواع مختلفة من الخضراوات خلال اليوم، ومن أهم هذه الخضراوات الخيار الذي يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والألياف الغذائية، كما يعمل على تحسين أداء الجهاز الهضمي ويساعد بشكل كبير في ترطيب الجسم. تناولي