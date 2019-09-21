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الحكومة تكشف أهم المخصصات المالية بالموازنة الجديدة

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م
الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري
أكد أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الإصدار السادس من موازنة المواطن يعرض أهم توجهات موازنة 2019- 2020 مثل المستهدفات المالية الكلية والقطاعات الدافعة للنمو الاقتصادي بالخطة الاستثمارية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تركز على برامج تعميق التصنيع المحلى وتحفيز الاستثمار الصناعي وتحسين جودة المنتجات الصناعية. وأضاف كوجك أنها تشمل أيضا تعزيز القدرات التنافسية للصادرات، فضلا عن التحول إلى المجتمع الرقمي وتوجيه الاستثمارات للقطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة مع تمكين الشباب والمرأة.
وأوضح أن موازنة المواطن تتضمن أهم المخصصات المالية بموازنة العام المالي 2019- 2020: - 140 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة لتوجيه موارد إضافية لتطوير البنية التحتية لزيادة تنافسية الاقتصاد وتحسين شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي. - 57 مليار جنيه لقطاع الطاقة
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الذهب (2)

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 687 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلية، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1506 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
مرضى-مستشفيات

المالية: تخصيص 6.6 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة

قالت سارة عيد رئيسة وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إن الجديد في الموازنة هذا العام بدء إشراك المواطن في متابعة المشروعات في موازنة بلده والاشتراك في تحديد أولويات الإنفاق، من خلال خلق نموذج مصري للمواطنة والشراكة يضمن مشاركة المواطن والمجتمع المدني في تحديد أولويات تنفيذ مشاريع الدولة بمحافظاتهم، كما أن موازنة المواطن لهذا العام تعرض أيضا لأهم برامج الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية، خاصة برامج الصحة والتعليم والتأمين الصحي الشامل، ومن أهم مجالات الإنفاق على برامج التعليم تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة رياض الأطفال.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم السبت 21 سبتمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.24 جنيه، ونحو 16.34 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 16.33 جنيه للبيع، و16.23 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.40 جنيه للبيع، و16.30 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 16.36 جنيه للبيع، و16.26 جنيه للشراء.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21 سبتمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، السبت، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1496 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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الاقتصاد-المصري

رفع معدل النمو وميكنة الخدمات أهم مستهدفات الحكومة

قال أحمد كجوك نائب وزير المالية، إن تطوير بيئة ممارسة الأعمال يأتى على رأس أولويات الحكومة التى تسعى لاستكمال الإصلاحات الهيكلية للنهوض بالاقتصاد القومى، مشيرًا إلى وضع نظام ضريبى جديد للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق برنامج جديد لمساندة وتحفيز الصادرات، وإصدار قانون جديد للمشتريات الحكومية يضمن إجراءات أكثر شفافية، واستكمال ميكنة جميع الخدمات الحكومية لتتواكب مع خدمة الدفع الإلكتروني التى تحكم معظم التعاملات الحكومية. جاء ذلك خلال الجولة العاشرة للحوار الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي التي اختتمت أعمالها أمس، بمقر وزارة المالية بالقاهرة.
محمد-معيط (2)

وزير المالية: سداد 1.3 تريليون جنيه لصناديق التأمينات خلال 7 سنوات

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم سداد تريليون و336 مليار جنيه لصناديق التأمينات الاجتماعية خلال السنوات السبع المقبلة، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينهي التشابكات المالية، بما يسمح باسترداد أموال أصحاب المعاشات، وأشار معيط، خلال مؤتمر "يورومني مصر"، الذي عقد اليوم، إلى استمرار الخزانة العامة للدولة في دعم صناديق المعاشات بمبالغ يصل مجموعها خلال الخمسين عاما المقبلة 45 تريليون جنيه.
حظر-التوكتوك. (1)

بعد إلغاء التوكتوك.. لماذا سمحت الحكومة بدخوله مصر؟

خلال الأيام الماضية أثار قرار الحكومة، بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال «التوكتوك» بسيارات آمنة ومرخصة، مثل «الميني فان» تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية تنفيذ هذا البرنامج، حالة من الغضب لدى كثيرين، الذين طالبوا بجعل استبدال التوكتوك بسيارات فان أمرًا اختياريًا وليس إجباري، خاصة أن أغلب سائقيه، ينتمون إلى الطبقة الفقيرة التي تحاول تدبير أمورهم وتوفير مصاريف معيشتهم اليومية من خلال العمل عليه، مما يطرح تساؤلا: لماذا سمحت الحكومة بدخوله مصر منذ البداية؟
وزير-الماليه

المالية تنفي فرض ضرائب جديدة على الرواتب والكهرباء

نفى الدكتور محمد معيط وزير المالية، اتجاه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على الرواتب وفواتير الكهرباء سواء للمنازل أو المصانع فى تعديلات قانون ضريبة الدمغة. وأكد معيط خلال تصريحات له اليوم، الإثنين، على هامش مؤتمر يورومني المنعقد في مصر، أن "كل ما يثار عن فرض ضرائب جديدة على تعديلات قانون ضريبة الدمغة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة". وكانت قد صدرت تقارير صحفية تفيد اعتزام وزارة المالية رفع رسوم استهلاك الكهرباء وتراخيص السيارات والمعاملات البنكية في تعديلات قانون ضريبة الدمغة.
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