الحكومة تكشف أهم المخصصات المالية بالموازنة الجديدة

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م

الاقتصاد المصري

أكد أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الإصدار السادس من موازنة المواطن يعرض أهم توجهات موازنة 2019- 2020 مثل المستهدفات المالية الكلية والقطاعات الدافعة للنمو الاقتصادي بالخطة الاستثمارية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تركز على برامج تعميق التصنيع المحلى وتحفيز الاستثمار الصناعي وتحسين جودة المنتجات الصناعية. وأضاف كوجك أنها تشمل أيضا تعزيز القدرات التنافسية للصادرات، فضلا عن التحول إلى المجتمع الرقمي وتوجيه الاستثمارات للقطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة مع تمكين الشباب والمرأة.

وأوضح أن موازنة المواطن تتضمن أهم المخصصات المالية بموازنة العام المالي 2019- 2020: - 140 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة لتوجيه موارد إضافية لتطوير البنية التحتية لزيادة تنافسية الاقتصاد وتحسين شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي. - 57 مليار جنيه لقطاع الطاقة