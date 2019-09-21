ماني يقترب من تجريد محمد صلاح في ليفربول

٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م

محمد صلاح

اقترب النجم السنغالي ساديو ماني من تجريد نجم المنتخب الوطني محمد صلاح من لقب اللاعب الأعلى أجرًا في صفوف ليفربول، فوفقا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، يرغب ليفربول في تجديد عقد ماني حتى صيف عام 2025، من أجل إنهاء الجدل المثار حول إمكانية رحيله إلى صفوف ريال مدريد، وسبق أن جدد السنغالي تعاقده مع الريدز في شهر نوفمبر الماضي، إذ يمتد عقده الحالي حتى صيف عام 2023، ويحصل بموجبه على أجر أسبوعي يصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني، بينما من المنتظر أن يحصل بموجب العقد الجديد على 220 ألف جنيه إسترليني.

ويحصل بدوره محمد صلاح على أجر أسبوعي يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا. ويقدم ساديو ماني مستويات مميزة رفقة ليفربول في الآونة الأخيرة، إذ توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي مناصفةً مع صلاح ومهاجم أرسنال بيير إيميريك أوباميانج. كما سجل هدفين في السوبر الأوروبي في شباك تشيلسي، مكن بهما الريدز