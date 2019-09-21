رياضة

ماني يقترب من تجريد محمد صلاح في ليفربول

٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م
محمد صلاح
محمد صلاح
اقترب النجم السنغالي ساديو ماني من تجريد نجم المنتخب الوطني محمد صلاح من لقب اللاعب الأعلى أجرًا في صفوف ليفربول، فوفقا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، يرغب ليفربول في تجديد عقد ماني حتى صيف عام 2025، من أجل إنهاء الجدل المثار حول إمكانية رحيله إلى صفوف ريال مدريد، وسبق أن جدد السنغالي تعاقده مع الريدز في شهر نوفمبر الماضي، إذ يمتد عقده الحالي حتى صيف عام 2023، ويحصل بموجبه على أجر أسبوعي يصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني، بينما من المنتظر أن يحصل بموجب العقد الجديد على 220 ألف جنيه إسترليني.
ويحصل بدوره محمد صلاح على أجر أسبوعي يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا. ويقدم ساديو ماني مستويات مميزة رفقة ليفربول في الآونة الأخيرة، إذ توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي مناصفةً مع صلاح ومهاجم أرسنال بيير إيميريك أوباميانج. كما سجل هدفين في السوبر الأوروبي في شباك تشيلسي، مكن بهما الريدز
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طبيب الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة متولي

كشف الدكتور خالد محمود، طبيب النادي الأهلي، عن مدة غياب محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بعد إصابته في أثناء مباراة فريقه أمام غريمه الزمالك، والتي أُقيمت بينهما أمس الجمعة، في بطولة السوبر المصري لموسم (2017-2018)، على ملعب برج العرب، بحضور 10 آلاف مشجع، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوج أبناء الجزيرة باللقب الحادي عشر في تاريخه، وقال محمود، إن إصابة متولي بمزق في العضلة الخلفية، تحتاج إلى علاج أربعة أسابيع على الأقل.
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تعرف على تشكيل ميلان المتوقع لديربي الغضب

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تشكيل إنتر المتوقع لديربي الغضب.. لوكاكو يقود الهجوم

يحتضن ملعب سان سيرو، اليوم السبت، قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل ميلان غريمه الإنتر في ديربي الغضب في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل إنتر صدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما يوجد ميلان في المركز الثامن برصيد 6 نقاط، ويتواجه الغريمان للمرة 170 في الدوري الإيطالي، حقق خلالها الإنتر الانتصار في 64 مواجهة مقابل 51 فوزا لميلان، وانتهت 55 مباراة بين الفريقين بالتعادل، وسجل الإنتر في تلك اللقاءات 236 هدفًا مقابل 219 هدفًا لميلان.
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صلاح أساسيا في مواجهة ليفربول ونيوكاسل

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب عن تشكيلة فريقه ليفربول الذي يستعد لاستقبال نيوكاسل اليوم السبت على ملعب الأنفيلد، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، بينما يوجد نيوكاسل في المركز الـ14 برصيد 4 نقاط، وشهد التشكيل الأساسي لليفربول غياب المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، والذي احتفل في المباراة السابقة أمام بيرنلي بتسجيل الهدف رقم 50 في مسيرته بالدوري الإنجليزي، حيث سيلعب بدلًا منه المهاجم ديفوك أوريجي.
محمد صلاح

صلاح يكشف أسباب صعوبة مواجهة نيوكاسل وهدف ليفربول

أكد الدولي المصري، محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، أن فريقه تنتظره مواجهة صعبة عندما يلاقي نظيره نيوكاسل بعد غد السبت في إطار منافسات الجولة الخامسة من البريميرليج، جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، عقب تتويجه بجائزة الأفضل في شهر أغسطس، قائلا: "أنا سعيد للفوز بالجائزة، لكن الأهم هو الفوز بالمباريات، لقد فزنا في جميع مبارياتنا الشهر الماضي بالدوري وحققنا نتائج جيدة.. لقد أمضينا شهرًا جيدًا، فزنا بكأس السوبر الأوروبي، لقد كان أمرًا لا يصدق بالنسبة لنا كفريق، الجميع أظهر إمكانياته وقدراته والطريقة التي يمكن أن نلعب بها".
محمد-صلاح‎

محمد صلاح يتوج بجائزة الأفضل مع ليفربول في أغسطس

أعلن نادي ليفربول رسميًا حصول نجمه المصري محمد صلاح على جائزة لاعب الشهر في النادي عشر شهر أغسطس بعد المستوى الذي ظهر عليه مع "الريدز" في بداية الموسم الجديد، لتكون ثاني الجوائز بعدما بدأ موسم حصد الجوائز الفردية، بتتويجه بجائزة أجمل هدف في شهر أغسطس، بتسجيله في شباك مرمى أرسنال، بينما حل هدف ساديو ماني في ساوثامبتون في المركز الثاني بالتصويت، وحصل الدولي المصري على الجائزة بعد استفتاء أجري للجماهير عبر الموقع الرسمي للنادي، ليتفوق "مو" على جميع لاعبي ليفربول عن شهر أغسطس.
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محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

توج نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول، بجائزة أفضل هدف في شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي، وذلك عن الهدف الذي سجله في شباك آرسنال في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، بعدما استقبل الكرة في وسط الملعب من الجانب الأيمن، وراوغ المدافع البرازيلي ديفيد لويز وانطلق بسرعة كبيرة تجاه منطقة الجزاء، قبل أن يسدد أرضية زاحفة متقنة، سكنت الزاوية اليمنى لشباك الحارس الألماني بيرند لينو، في المباراة التي انتهت بفوز الليفر بثلاثية مقابل هدف وحيد في المواجهة التي أقيمت على ملعب الأنفيلد، ليواصل ليفربول تصدره لجدول الترتيب بالعلامة الكاملة.
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