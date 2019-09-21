جريمة

ضبط أب وابنه لاستيلائهما على 1.5 مليون جنيه بالإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حلم الثراء السريع راود الأب الموظف وعرف ابنه طريق المال عبر إنشاء شركة محاصيل زراعية، فهداهما تفكيرهما إلى جمع أموال من المواطنين بحجة توظيفها في تجارة المحاصيل الزراعية نظير أرباح ضخمة تصرف كل شهر، وألقى المواطنون في شركة المحاصيل مبلغ مليون و500 ألف جنيه، قبل أن يفاجأ المودعون بتوقف صرف الأرباح، ومع تهربهما حرروا ضدهما عدة بلاغات تتهمهما بالنصب. تلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الأموال العامة يفيد قيام مشرف بإحدى شركات النقل، ونجله، صاحب شركة نقل بدائرة قسم شرطة العامرية أول، بالاستيلاء على أموال المواطنين.
توصلت التحريات إلى صحة المعلومات، وتبين أن المتهم الأول سبق اتهامه في قضية "تهرب ضريبي"، والثاني سبق اتهامه في قضية "شيك وإصابة خطأ". وكشفت التحريات تلقي المتهمين مبالغ مالية من الشاكين بإجمالي مليون وخمسمئة ألف جنيه بقصد توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة المحاصيل الزراعية والأعلاف مقابل حصولهم على
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سجن

تجديد حبس 3 عاطلين خطفوا سيدة واغتصبوها أمام رضيعها

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة الإبراهيمية الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بتجديد حبس ثلاثة أشخاص لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بخطف ربة منزل كانت تستقل دراجة بخارية بثلاث عجلات «توك توك» برفقة طفلتها، 4 سنوات، ورضيعها، بالكاد أتم عامه الأول، بعدما تعدوا على قائد الدراجة ووثقوه بالحبال وتركوه رفقة الطفلة، قبل أن يأخذون الأم ورضيعها عنوة إلى أحد الأماكن النائية ويتناوبون اغتصابها أمام الصغير دون أية مشاعر أو رحمة لتوسلاتها وصرخاتها هي وطفلها.
جثه -علي-الطريق (2)

توصيلة الموت..مصرع «دليفري» أسفل عجلات قطار بالشرقية

لم يكن يدري «عبدالرحمن» الشاب اليافع ابن التاسعة عشر ربيعًا، والذي يعمل «دليفري» بمحل وجبات سريعة «كريب» بجانب دراسته الجامعية، أن إحدى رحلات العمل لتوصيل «وجبة» ستكون السبب الأخير لنهاية حياته ومغادرة الدنيا وما فيها؛ إذ ساقه القدر لنهايته، وبدلًا من إتمام التوصيل سقط أسفل عجلات قطار الركاب المار بمزلقان قرية «كفر نمر» التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، بمحافظة الشرقية، ليلقى مصرعه على الفور، وبالعرض على النيابة العامة، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، صرحت بالدفن.
تصادم

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب 10 أشخاص بكدمات وكسور وسحجات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص صغيرة "تناية" على طريق "أبو المطامير - كفر الدوار" فرعي بقرية كوم الفرج. على الفور تم نقل المصابين بـ6 سيارات إسعاف إلى مستشفيات أبو المطامير العام والشاملة بكفر الدوار والجامعة بالإسكندرية لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها.
الطفل أدهم الزملكاوي

كان رايح السوبر.. وفاة الطفل الزملكاوي أدهم في حادث أليم

لم يكن الطفل أدهم مسعد الكيكي، الذي ارتدى تيشيرت الزمالك الأبيض، يعلم أي مصير ينتظره، وهو مملوء بالفرحة الغامرة أثناء استعداده للذهاب إلى مدينة برج العرب بالإسكندرية، لمؤازرة ناديه المفضل في مباراة السوبر المحلي أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي.. ركب أدهم السيارة مع والده الذي ارتدى نفس القميص الأبيض، قاصدين طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، ليكون خط سيرهم إلى ملعب مباراة القمة، إلا أن حادثا مأساويا أبى أن يكمل فرحة الطفل برؤية أحبابه، ليلطخ القميص الأبيض بدماء الطفل التي سالت، بعد انقلاب السيارة، ويتم نقله وأبيه إلى المستشفى في حالة خطيرة.
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القبض-على-متهم

ضبط مستريج استولى على 10 ملايين جنيه من أهالي قليوب

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، من ضبط مستريح جديد أوهم ضحاياه واستولى منهم على 10 ملايين جنيه في مدينة قليوب بحجة استثمارها بالأدوية والمستحضرات الطبية، تحرر المحضر رقم 3271 إداري قسم قليوب بالواقعة. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمود عقل رئيس مباحث قسم قليوب، بورود عدة بلاغات من عدد من أصحاب الصيدليات بتعرضهم للنصب من "محمود. ا.ع" مندوب مبيعات بشركة أدوية الذى استولى منهم على مبالغ طائلة تخطت 10 ملايين جنيه بحجة استثمارها فى تجارة الأدوية.
محكمة-ارشفية

10 سنوات سجنا لسارقي 100 جنيه بالإكراه في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار وحيد صبري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدي سلامة وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني، بالسجن 10 سنوات لكل من "م. أ. م- سائق توك توك"، و"ع. م. أ- عامل"، لاتهامهما بسرقة المجني عليه "أ. خ. ع" سائق، بالإكراه فى الطريق العام. تعود الواقعة في القضية رقم 15086 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد قيام سائق وعامل بسرقة شخص تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.
القبض-على-متهم

سقوط مستريح «سفريات الغلابة» بالشرقية

ألقى رجال مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العقيد محمد فخر، رئيس مباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة أول الزقازيق، بقيادة المقدم حسين أبو فول، اليوم الخميس، القبض على صاحب شركة «سفريات خارجية»؛ على خلفية اتهامه بالنصب على عدد من الموطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية مقابل تسفيرهم للعمل بالدول العربية، فضلًا عن إدارته الشركة بدون تراخيص من الجهات المختصة، وجرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار أحمد سلام، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
سجن

مستريح السويس يفجر مفاجأة أمام النيابة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة السويس، تجديد حبس "أ. ع" 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين تحت مزاعم توظيفهم في شراء الخردة والشاليهات بالعين السخنة. وتعهد المتهم، بتسديد الأموال مؤكدًا أن سبب هروبه هو تعثره بعد قيام أشخاص بالنصب عليه. وكان المتهم "ع. أ." الملقب بمستريح السويس سلم نفسه لمباحث مديرية أمن السويس، عقب نجاح ضباط المباحث بإدارة البحث الجنائي في تضييق الخناق عليه ومنعه من الهرب للخارج، بعد صدور قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره لاتهامه بالاستيلاء على 40 مليون جنيه من المواطنين تحت مزاعم توظيف أموالهم.
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