ضبط أب وابنه لاستيلائهما على 1.5 مليون جنيه بالإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م

صورة أرشيفية

حلم الثراء السريع راود الأب الموظف وعرف ابنه طريق المال عبر إنشاء شركة محاصيل زراعية، فهداهما تفكيرهما إلى جمع أموال من المواطنين بحجة توظيفها في تجارة المحاصيل الزراعية نظير أرباح ضخمة تصرف كل شهر، وألقى المواطنون في شركة المحاصيل مبلغ مليون و500 ألف جنيه، قبل أن يفاجأ المودعون بتوقف صرف الأرباح، ومع تهربهما حرروا ضدهما عدة بلاغات تتهمهما بالنصب. تلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الأموال العامة يفيد قيام مشرف بإحدى شركات النقل، ونجله، صاحب شركة نقل بدائرة قسم شرطة العامرية أول، بالاستيلاء على أموال المواطنين.

توصلت التحريات إلى صحة المعلومات، وتبين أن المتهم الأول سبق اتهامه في قضية "تهرب ضريبي"، والثاني سبق اتهامه في قضية "شيك وإصابة خطأ". وكشفت التحريات تلقي المتهمين مبالغ مالية من الشاكين بإجمالي مليون وخمسمئة ألف جنيه بقصد توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة المحاصيل الزراعية والأعلاف مقابل حصولهم على