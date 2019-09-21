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نائب يطالب مؤسسات الدولة بالرد على أكاذيب الإخوان

تحرير:أحمد جاد ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م
جماعة الإخوان - صورة أرشيفية
جماعة الإخوان - صورة أرشيفية
شن محمد علي عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، هجوما حادا على جماعة الإخوان الإرهابية ومواليها، قائلا إن هناك حملة ممنهجة تقوم بها الجماعات الإرهابية وأعداء الوطن، وتستغل في سبيل ذلك السوشيال ميديا بشكل كبير وتعتمد على تكثيف الدعايا السلبية في فترة قليلة، والنيل من النجاحات التي حققتها القيادة السياسية، مؤكدا ضرورة تكاتف جميع مؤسسات الدولة والبرلمان والنواب ليوضحوا للمواطن حقيقة الأكاذيب والاشعاعات التى يروجها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، لحماية الدولة ومؤسساتها.
وشدد عبد الحميد، في بيان له، اليوم السبت، على أن الحملات التي تقوم بها عناصر الإخوان في الفترة الأخيرة ضد الدولة وأجهزتها، تؤكد أن هناك مخطط لضرب استقرار الدولة والنيل من المجاحات التي حققتها في الفترة الماضية.وأوضح أن جماعة الاخوان الإرهابية، تسعى إلى اثارة حالة من الذعر في البلاد ببثها أخبار كاذبة
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مقبرة-توت-عنخ-امون

لأول مرة منذ 1922.. ترميم تابوت الملك الصغير «توت»

صرح الدكتور حسين كمال مدير عام مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير، بأنه من المقرر الانتهاء من أعمال ترميم تابوت "توت عنخ آمون" بالمتحف بعد 6 أشهر، وسيتم الانتهاء من أعمال تعقيمه التي استغرقت أكثر من 3 أسابيع، مضيفا أنه تم رفع غطاء التابوت، وإزالة قطع القطن التي سببت أضرارا، كما تم إزالة كل قطعة انفصلت عن بدن التابوت، وترقيمها إذ كان هناك العديد من الانفصالات، وتم مقارنة الزخارف والرسوم على التابوت، وإجراء عملية توثيق وتجميع كل جزء، وجارى إجراء الدراسات على التابوت لمعرفة أسباب التلف.
الرئيس عبد الفتاح السيسى يصل نيويورك (1)

السيسي في أرفع محفل عالمي.. ماذا يفعل الرئيس بنيويورك؟

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم السبت، إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماعات الرفيعة المستوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي من المقرر أن يلقي بيان مصر أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة، التي تعتبر أرفع محفل سياسي عالمي، ويتناول البيان رؤية مصر ومواقفها تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية المطروحة علي الساحة السياسية العالمية خاصة في مجالات صون السلم والأمن العالميين.
عين-الصيرة (1)

سينما ومسرح.. خطة تحويل عين الصيرة لمزار ترفيهي

قال الدكتور أحمد الشربينى، المشرف العام على المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، إنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بتحويل منطقة بحيرة عين الصيرة إلى مزار ترفيهي وربطها بالمتحف، إذ تجرى حاليا عمليات تكريك البحيرة وتوسيعها، وسيتم تحويل المتحف إلى مركز ترفيهي متكامل يضم مسرحا وسينما ومجموعة كافيتريات، بحيث تقضي الأسرة المصرية يوما متكاملا في أثناء زيارتها للمتحف، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تجهيز قاعتين جديدتين لافتتاحهما في غضون الشهور القليلة المقبلة.
وزير-النقل-كامل الوزير-يتفقد-تطوير و إنشاء-كوبريين-بالقليوبية (1)

بـ1.2 مليار جنيه.. وزير النقل يتفقد كوبريين بالقليوبية

تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل، برفقة الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، أعمال تطوير ورفع كفاءة وإنشاء كوبريين بطريق "بنها - كفر شكر" بتكلفة تصل إلى 1.2 مليار جنيه والذي سيساهم في تحقيق السيولة المرورية. ورافقه خلال الجولة رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري ورئيس الشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري و رؤساء مدن بنها وكفر شكر ومدير مديرية الطرق وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة حيث تفقد الوزير والمحافظ القطاعات الاربعة للطريق، وكذلك الكباري التي يتم تنفيذها وتابع معدلات التنفيذ والتقى بالمهندسين والعمال بكافة القطاعات.
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نائب: فرض رسوم على الشواطئ يؤذي الاستثمار السياحي

استنكر هشام والي عضو مجلس النواب، فرض رسوم على استخدام الشواطئ من قبل وزارة التنمية المحلية، قائلا إن هذا القرار يأتي دون سند قانوني ويخالف العقود المبرمة مع المستثمرين، إذ أن فرض رسوم على أصحاب القرى السياحية سيعمل على زيادة أسعار الإقامة بها من قبل المواطنين بما سيؤثر سلبا على السياحة الداخلية، خاصة أنها ملاذا للطبقة المتوسطة، وسعر الأراضي في المناطق المطلة على الشواطئ مرتفع جدا، نتيجة موقعها المطل على الشاطئ، وفرض رسوم جديدة عليها يخالف العقود المبرمة ويؤذي الاستثمار السياحي.
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نائب يطالب بحصر كل الأنشطة الاقتصادية بالدولة

قال طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ما تتيحه الدولة من تسهيلات التمويل، وتهيئة البيئة التشريعية، وتنمية بيئة الأعمال الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يعد خطوات واعدة لتنفيذ استراتيجيتها لدمج الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدا أهمية عمل حصر كل الانشطة الاقتصادية الموجودة بالدولة بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي، بهدف معرفة قيمتها الفعلية وادخالها بحسابات الناتج القومي، إذ أن الاقتصاد غير الرسمي ياخذ اشكال متعددة تتطلب مزيد من الإجراءات لاحتوائه ودمجه في الاقتصاد الرسمي.
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«رسوم استخدام الشواطئ» في طلب إحاطة بالبرلمان

قالت داليا يوسف عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن القرار الخاص برسوم الشواطئ غير قانوني وغير دستوري، إذ أن عقود البيع المبرمة تتضمن ما هو من مستلزماتها أي الانتفاع بالشاطئ، وتعديل العقد من جانب واحد غير مشروع، ويمثل مصادرة للحقوق الخاصة بالمخالفة للدستور، مشيرة إلى أن الأصل أن سعر الأراضي في المناطق المطلة على الشواطئ مرتفع جدا، نتيجة موقعها وتطل على الشاطئ، إلا أن فرض رسوم جديدة عليها يخالف العقود المبرمة ويؤذي الاستثمار السياحي.
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«رصف طرق أسوان» في طلب إحاطة بالبرلمان

قال أحمد سعد درويش نائب كوم أمبو، إن الطرق في أسوان حالتها سيئة، وتؤدى إلى كثرة الحوادث، وتفتقد قرى أسوان أبسط حقوقها في طرق ممهدة، ما دفعه للتقدم بطلب إحاطة لوزير النقل والمواصلات كامل الوزير، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن رصف الطرق بأسوان، خاصة الطريق الصحراوي الغربي المعروف بـ"طريق الموت"، وكذلك رصف الطرق المؤدية له، والطرق الرابطة بين القرى والمناشي بمدينة كوم أمبو، وهى طرق: مجلس قروى المنشية، الفؤاية العتمور المستجد، قرية سلامون، قرية العتمور قبلي، وقرية الخور قبلي.
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