نائب يطالب مؤسسات الدولة بالرد على أكاذيب الإخوان

تحرير:أحمد جاد ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م

جماعة الإخوان - صورة أرشيفية

شن محمد علي عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، هجوما حادا على جماعة الإخوان الإرهابية ومواليها، قائلا إن هناك حملة ممنهجة تقوم بها الجماعات الإرهابية وأعداء الوطن، وتستغل في سبيل ذلك السوشيال ميديا بشكل كبير وتعتمد على تكثيف الدعايا السلبية في فترة قليلة، والنيل من النجاحات التي حققتها القيادة السياسية، مؤكدا ضرورة تكاتف جميع مؤسسات الدولة والبرلمان والنواب ليوضحوا للمواطن حقيقة الأكاذيب والاشعاعات التى يروجها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، لحماية الدولة ومؤسساتها.

وشدد عبد الحميد، في بيان له، اليوم السبت، على أن الحملات التي تقوم بها عناصر الإخوان في الفترة الأخيرة ضد الدولة وأجهزتها، تؤكد أن هناك مخطط لضرب استقرار الدولة والنيل من المجاحات التي حققتها في الفترة الماضية.وأوضح أن جماعة الاخوان الإرهابية، تسعى إلى اثارة حالة من الذعر في البلاد ببثها أخبار كاذبة