المخاطر الكارثية للبلاستيك في طلب إحاطة بالبرلمان

تحرير:أحمد جاد ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م

أكياس البلاستيك في البحر - صورة أرشيفية

تقدم النائب طارق متولي عضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول خطة الدولة، في الحد من استخدام البلاستيك في حياتنا، والانتباه إلى المخاطر الكارثية التى يسببها البلاستيك على صحة الإنسان، والحيوان، والحياة البحرية بأكملها، والنظر بعين العقل إلى الخسائر التى تسببها هذه الصناعة وتدميرها للبيئة بكاملها، قبل أن ننظر إلى خسائر المشتغلين في تصنيعه وصناعته، مضيفا أن هناك دراسات علمية دولية أكدت أن الإنسان يتناول 50 ألف قطعة بلاستيكية صغيرة سنويا خلال وجبات الطعام.

وذكر متولي أنه رغم كون البلاستيك شكل طفرة نوعية في حياتنا، فهو في الوقت ذاته يعد تهديدا صريحا لهذه الحياة، بسبب منتجاته ومخلفاته التي زادت من حدة المشاكل البيئية وقبلها الصحية، لذا يجب التحذير من استخدام المواد والأواني البلاستيكية، إذ أصبح البحث عن بدائل البلاستيك التي تتناسب مع الاستخدام المنزلي اليومي،