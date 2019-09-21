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بـ1.2 مليار جنيه.. وزير النقل يتفقد كوبريين بالقليوبية

تحرير:هيثم بطاح ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م
وزير النقل في القليوبية
وزير النقل في القليوبية
تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل، برفقة الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، أعمال تطوير ورفع كفاءة وإنشاء كوبريين بطريق "بنها - كفر شكر" بتكلفة تصل إلى 1.2 مليار جنيه والذي سيساهم في تحقيق السيولة المرورية. ورافقه خلال الجولة رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري ورئيس الشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري و رؤساء مدن بنها وكفر شكر ومدير مديرية الطرق وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة حيث تفقد الوزير والمحافظ القطاعات الاربعة للطريق، وكذلك الكباري التي يتم تنفيذها وتابع معدلات التنفيذ والتقى بالمهندسين والعمال بكافة القطاعات.
وشدد الوزير على أن تكون الأعمال على مدار الساعة للانتهاء من كافة الأعمال، سواء للطريق أو الكباري حيث يعد المشروع من المشروعات العملاقة التي تحتاجها المدينة، لحل أزمة التكدس المروري والحد من الحوادث التي كانت تتكرر على الطريق. ووجه "وزير النقل"، بدفع الأعمال والتنسيق مع الجهاز التنفيذي، لتذليل أي عقبات
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مقبرة-توت-عنخ-امون

لأول مرة منذ 1922.. ترميم تابوت الملك الصغير «توت»

صرح الدكتور حسين كمال مدير عام مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير، بأنه من المقرر الانتهاء من أعمال ترميم تابوت "توت عنخ آمون" بالمتحف بعد 6 أشهر، وسيتم الانتهاء من أعمال تعقيمه التي استغرقت أكثر من 3 أسابيع، مضيفا أنه تم رفع غطاء التابوت، وإزالة قطع القطن التي سببت أضرارا، كما تم إزالة كل قطعة انفصلت عن بدن التابوت، وترقيمها إذ كان هناك العديد من الانفصالات، وتم مقارنة الزخارف والرسوم على التابوت، وإجراء عملية توثيق وتجميع كل جزء، وجارى إجراء الدراسات على التابوت لمعرفة أسباب التلف.
الرئيس عبد الفتاح السيسى يصل نيويورك (1)

السيسي في أرفع محفل عالمي.. ماذا يفعل الرئيس بنيويورك؟

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم السبت، إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماعات الرفيعة المستوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي من المقرر أن يلقي بيان مصر أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة، التي تعتبر أرفع محفل سياسي عالمي، ويتناول البيان رؤية مصر ومواقفها تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية المطروحة علي الساحة السياسية العالمية خاصة في مجالات صون السلم والأمن العالميين.
عين-الصيرة (1)

سينما ومسرح.. خطة تحويل عين الصيرة لمزار ترفيهي

قال الدكتور أحمد الشربينى، المشرف العام على المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، إنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بتحويل منطقة بحيرة عين الصيرة إلى مزار ترفيهي وربطها بالمتحف، إذ تجرى حاليا عمليات تكريك البحيرة وتوسيعها، وسيتم تحويل المتحف إلى مركز ترفيهي متكامل يضم مسرحا وسينما ومجموعة كافيتريات، بحيث تقضي الأسرة المصرية يوما متكاملا في أثناء زيارتها للمتحف، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تجهيز قاعتين جديدتين لافتتاحهما في غضون الشهور القليلة المقبلة.
اكياس-البلاستيك-في-البحر

المخاطر الكارثية للبلاستيك في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم النائب طارق متولي عضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول خطة الدولة، في الحد من استخدام البلاستيك في حياتنا، والانتباه إلى المخاطر الكارثية التى يسببها البلاستيك على صحة الإنسان، والحيوان، والحياة البحرية بأكملها، والنظر بعين العقل إلى الخسائر التى تسببها هذه الصناعة وتدميرها للبيئة بكاملها، قبل أن ننظر إلى خسائر المشتغلين في تصنيعه وصناعته، مضيفا أن هناك دراسات علمية دولية أكدت أن الإنسان يتناول 50 ألف قطعة بلاستيكية صغيرة سنويا خلال وجبات الطعام.
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وزير-النقل-كامل-الوزير-في-البحيرة (6)

وزير النقل يلغي مزلقان أبو حمص القديم (صور)

وجه اللواء كامل الوزير وزير النقل، بعمل الصيانة اللازمة للمظلات والأعمدة الكهربائية على محطة مزلقان أبو حمص، وإقامة سور موازي لرصيف المحطة للفصل بين حدود المحطة والتجمعات السكانية، كما قرر إلغاء المزلقان القديم واستكمال الأعمال في المزلقان الجديد ودراسة إنشاء كوبرى جديد أعلى المزلقان القديم في الخطة القادمة، جاء ذلك في إطار زيارته التفقدية اليوم لمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، برفقة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والمهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومسئولي الهيئة.
وزير النقل كامل الوزير في زيارته للبحيرة (3)

وزير النقل يعتمد 10 ملايين لمحطة قطار دمنهور

قرر اللواء كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، اعتماد 10 ملايين جنيه لدفع العمل بمحطة السكة الحديد بدمنهور، وسرعة إنهاء الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد، موجها بسرعة الانتهاء من الأرصفة خلال أسبوع، وذلك بعد اعتماد عينة البلاط المختبرة التي تحقق المواصفات بالتنسيق مع القوات المسلحة "سلاح المهندسين"، وأيضا سرعة إنهاء الكوبري المعدني الجديد المزود بمصاعد كهربائية لذوي الحتياجات الخاصة، وإنهاء أعمال الأرصفة لراحة جمهور الركاب ومراعاة المواصفات الفنية في أعمال الأرصفة.
وزير النقل كامل الوزير في محطة دمنهور (1)

الوزير يزور مزلقان أبو حمص: عشان خاطركم هعمل الكوبري

"علشان خاطركم هعملكم الكوبري".. بهذه الكلمات التي أطلقها اللواء كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، في أثناء تفقده مزلقان أبو حمص بمحافظة البحيرة، عم الفرح على النواب والأهالي، إذ تعاني مدينة أبو حمص بسبب تواجد المزلقان وسط المدينة، ومع إقامة كوبري من المدخل مرورا أعلى المزلقان، يكون قد تم مشكلة كبيرة يعاني منها الأهالي، وهي التكدس المروري، ما يتسبب في في وقوع الحوادث على المزلقان، لوجوده داخل الكتلة السكانية. وكان قد تقدم عدد من نواب أبو حمص بطلب للمسؤولين بإقامة الكوبرى حتى تنتهي المشكلة تماما.
الرئيس-السيسى

محافظ القليوبية يبكي بسبب برقية للرئيس السيسي

دخل الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الأحد، في نوبة من البكاء، وذلك بسبب مطالبة المجلس التنفيذي للمحافظة له، بإرسال برقية دعم للرئيس عبدالفتاح السيسي، لطمأنته بأن شعب مصر يقدر تضحياته وبطولاته، ولن يقبل بأي محاولات خارجية لزعزعة الثقة. ووجه المجلس رسالة تأييد ودعم للرئيس. وقال المحافظ إن السيسي، المثل والقدوة، وتحمل ما لا تستطيع الجبال تحمله ويقود المسؤولية، بكل قدوة جيدة وحاسمة وانجاز غير مشهود، مشيرا إلى أن إنجازات الرئيس تسابق الزمان.
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