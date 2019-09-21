بـ1.2 مليار جنيه.. وزير النقل يتفقد كوبريين بالقليوبية

تحرير:هيثم بطاح ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م

وزير النقل في القليوبية

تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل، برفقة الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، أعمال تطوير ورفع كفاءة وإنشاء كوبريين بطريق "بنها - كفر شكر" بتكلفة تصل إلى 1.2 مليار جنيه والذي سيساهم في تحقيق السيولة المرورية. ورافقه خلال الجولة رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري ورئيس الشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري و رؤساء مدن بنها وكفر شكر ومدير مديرية الطرق وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة حيث تفقد الوزير والمحافظ القطاعات الاربعة للطريق، وكذلك الكباري التي يتم تنفيذها وتابع معدلات التنفيذ والتقى بالمهندسين والعمال بكافة القطاعات.

وشدد الوزير على أن تكون الأعمال على مدار الساعة للانتهاء من كافة الأعمال، سواء للطريق أو الكباري حيث يعد المشروع من المشروعات العملاقة التي تحتاجها المدينة، لحل أزمة التكدس المروري والحد من الحوادث التي كانت تتكرر على الطريق. ووجه "وزير النقل"، بدفع الأعمال والتنسيق مع الجهاز التنفيذي، لتذليل أي عقبات