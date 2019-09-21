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بـ42 مليون جنيه.. وزير الشباب يتفقد تطوير استاد الفيوم

تحرير:أسماء أبو السعود ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م
وزير الشباب يفتتح عدد من المنشآت الرياضية
وزير الشباب يفتتح عدد من المنشآت الرياضية
عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، استعرضا خلاله أوضاع مراكز الشباب والأندية الرياضية بالمحافظة، وخطة الوزارة نحو تلبية احتياجات المنشآت الشبابية والرياضية بالفيوم، على صعيد تطوير البنية الإنشائية بها من جانب، وإقامة البرامج والمشروعات والأنشطة من جانب آخر، بحضور مصطفى منصور رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، وهدى أيوب رئيس الإدارة المركزية للاستثمار الرياضي، والدكتور محمد عبد القادر مساعد الوزير لشؤون مراكز الشباب، والدكتور سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم.
وتفقد الوزير أعمال التطوير التي تُنفذ بإستاد الفيوم بتكلفة 42 مليون، وأكد على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال خلال شهرين، مُشددًا على منع أي تدريبات بالملعب إلا بعد الانتهاء من الأعمال، كما افتتح أعمال تطوير مركز شباب الشهيد حسن عبد المنعم بطامية وهو نموذج للشراكة مع القطاع الخاص في الاستثمار الرياضي،
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نائب يطالب بإعادة النظر في منظومة التغذية المدرسية

طالب فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بإعادة النظر في منظومة التغذية المدرسية حفاظا على صحة الطلاب، قائلا إنه مع بداية العام الدراسي الجديد يجب الاهتمام بملف التغذية المدرسية، والانتباه إلى بيزنس المقاصف "الكانتين" بالمدارس، الذي يحقق أرباحا طائلة على حساب صحة الطلاب، إذ أن الطلاب يتجهون إلى شراء بعض المنتجات من المقاصف بسبب رخص أسعارها، دون التأكد من مدى صلاحيتها، والطلاب أصبحوا يقضون أكثر من ثلثي يومهم في المدرسة فيعتمدون بشكل كبير على تلك الأغذية.
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نائب: المراكز التكنولوجية سلاح الدولة لدحر الفساد

قال خالد مشهور عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات له، اليوم السبت، إن اهتمام الدولة والحكومة بالتوسع في تنفيذ المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في جميع المراكز والمدن حتى وصلت إلى 318 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية، ساهم في تبسيط إجراءات الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين مع التوسع في خدمة الشباك الواحد، وتحقيق الانضباط الوظيفي داخل الأحياء والوحدات المحلية وتحسن مستوى الخدمات وأسلوب تعامل الموظفين وسرعة أداء الخدمة، مضيفا أن الدولة نجحت في دحر الفساد بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.
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وزير الرياضة يُكرم أبطال الدورة الإفريقية بالفيوم

كرّم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أبناء الفيوم الأبطال الحائزين على الميداليات المختلفة بدورة الألعاب الإفريقية التي أُقيمت بالمغرب مؤخرًا، وهم اللاعبة ميسون إيهاب الحاصلة على الميدالية الذهبية في المباراة النهائية في التايكوندو على بطلة تونس، وأحمد عادل السيد الطالب بكلية التربية الرياضية الحاصل على فضيتين بمنافسات وزن 81 كيلو مما ساهم في رفع رصيد مصر من الميداليات وتصدرها ترتيب الدول المشاركة، وأحمد سعد الحائز على ثلاث ميداليات ذهبية في رفع الأثقال.
انقطاع-المياه-إثر-كسر-مفاجئ-بخط-رئيسي-بالفيوم (1)

انقطاع المياه في الفيوم إثر كسر مفاجئ بخط رئيسي

تسبب كسر في خط مياه شرب رئيسي بشارع النبوي المهندس بمنطقة المسلة، في انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق سكنية بمدينة الفيوم، اليوم الإثنين، بعدما غمرت المياه الشارع وعددا من الشوارع الفرعية، ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيارات الكسح لشفط المياه المتجمعة بالشوارع، بالإضافة إلى حفار للكشف عن الخط المكسور وإصلاحه، وإعادة ضخ المياه مرة أخرى للمناطق المتأثرة جراء الكسر. وشدد اللواء عصام سعد إسماعيل محافظ الفيوم، على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصلاح الكسر، وشفط المياه من الشوارع.
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بحضور وزير الرياضة.. 200 شاب إفريقي يودعون أسوان

غادر اليوم محافظة أسوان 200 شاب وفتاة يمثلون وفود شباب 26 دولة إفريقية من المشاركين في الملتقى الإفريقى الرياضى الأول، والذى أقيم تحت شعار "إفريقيا تجمعنا" على مدار 5 أيام فى الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر، حيث كان في وداعهم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان. وأكد الوزير، أن مشاركة الشباب الإفريقي فى هذا الملتقى يأتي فى إطار إعلان أسوان عاصمة للشباب الإفريقي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أن الشباب المشارك في الملتقى استفاد من ممارسة العديد من الأنشطة والألعاب الرياضية.
انقطاع-مياه

انقطاع المياه عن 3 مراكز و13 قرية بالفيوم

تسبب كسر مفاجئ في محبس رئيسي داخل عنبر الطلمبات بالمرحلة الثانية بمحطة مياه شرب العزب الجديدة، اليوم السبت، فى انقطاع المياه عن 3 مراكز كاملة، بالإضافة إلى انقطاعها عن 13 قرية أخرى بأنحاء المحافظة المختلفة، الأمر الذي تسبب في غضب العديد من الأهالي بسبب تكرار انقطاع المياه كثيرًا خلال الآونة الأخيرة. وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عن انقطاع المياه عن تلك المناطق لفترة طويلة قد تتجاوز اليوم، وذلك حتى الانتهاء من إصلاح العطل وإعادة ضخ المياه مرة أخرى لكل المناطق المنقطعة عنها المياه.
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