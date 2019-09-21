بـ42 مليون جنيه.. وزير الشباب يتفقد تطوير استاد الفيوم

تحرير:أسماء أبو السعود ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م

وزير الشباب يفتتح عدد من المنشآت الرياضية

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، استعرضا خلاله أوضاع مراكز الشباب والأندية الرياضية بالمحافظة، وخطة الوزارة نحو تلبية احتياجات المنشآت الشبابية والرياضية بالفيوم، على صعيد تطوير البنية الإنشائية بها من جانب، وإقامة البرامج والمشروعات والأنشطة من جانب آخر، بحضور مصطفى منصور رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، وهدى أيوب رئيس الإدارة المركزية للاستثمار الرياضي، والدكتور محمد عبد القادر مساعد الوزير لشؤون مراكز الشباب، والدكتور سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم.

وتفقد الوزير أعمال التطوير التي تُنفذ بإستاد الفيوم بتكلفة 42 مليون، وأكد على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال خلال شهرين، مُشددًا على منع أي تدريبات بالملعب إلا بعد الانتهاء من الأعمال، كما افتتح أعمال تطوير مركز شباب الشهيد حسن عبد المنعم بطامية وهو نموذج للشراكة مع القطاع الخاص في الاستثمار الرياضي،