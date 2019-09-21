سينما ومسرح.. خطة تحويل عين الصيرة لمزار ترفيهي
٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م
عين الصيرة - صورة أرشيفية
قال الدكتور أحمد الشربينى، المشرف العام على المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، إنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بتحويل منطقة بحيرة عين الصيرة إلى مزار ترفيهي وربطها بالمتحف، إذ تجرى حاليا عمليات تكريك البحيرة وتوسيعها، وسيتم تحويل المتحف إلى مركز ترفيهي متكامل يضم مسرحا وسينما ومجموعة كافيتريات، بحيث تقضي الأسرة المصرية يوما متكاملا في أثناء زيارتها للمتحف، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تجهيز قاعتين جديدتين لافتتاحهما في غضون الشهور القليلة المقبلة.
وأوضح الشربيني أن القاعتين هما قاعة المومياوات الملكية (بمسطح 2810 أمتار مربعة)، والتي سيتم نقلها في موكب مهيب خلال الشهور القليلة المقبلة من المتحف المصري بالتحرير لعرضها بمقرها الدائم داخل متحف الحضارة، والقاعة الأخرى هي قاعة العرض الرئيسية (بمسطح 2570 مترا مربعا)، وتتحدث عن أهم معالم الحضارة المصرية
وأوضح الشربيني أن القاعتين هما قاعة المومياوات الملكية (بمسطح 2810 أمتار مربعة)، والتي سيتم نقلها في موكب مهيب خلال الشهور القليلة المقبلة من المتحف المصري بالتحرير لعرضها بمقرها الدائم داخل متحف الحضارة، والقاعة الأخرى هي قاعة العرض الرئيسية (بمسطح 2570 مترا مربعا)، وتتحدث عن أهم معالم الحضارة المصرية عبر العصور، بدايةً من حضارات ما قبل التاريخ والحضارة الفرعونية واليونانية الرومانية والقبطية والإسلامية، والحديث والمعاصر.
وفي ذات السياق، ذكر الدكتور مصطفى إسماعيل رئيس وحدة ترميم المومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، أنه سيتم عرض المومياوات الملكية المقرر نقلها من المتحف المصري بالتحرير، في قاعة المومياوات الجديدة بمتحف الحضارة، بعد 3 أسابيع من عملية النقل، مضيفا أنه عقب نقل المومياوات سيتم إجراء مجموعة من الفحوصات قبل عرضها فى الفاترينات لمعرفة العديد من المعلومات، ثم يتم وضعها داخل وحدة النيتروجين لتعقيمها لمدة 21 يوما.
وأوضح إسماعيل أنه سيتم إجراء مراحل الصيانة المؤقتة للمومياوات طبقا لحالة كل منها ثم وضعها في الفاترينات الخاصة بها بقاعة المومياوات الجديدة بالمتحف، مؤكدا أن المتحف يعد مركزا رئيسيا لصيانة المومياوات في الشرق الأوسط.
يذكر أن عدد المومياوات والتوابيت التي سيتم نقلها يبلغ 22 مومياء ملكية و17 تابوتا ملكيا ترجع إلى عصر الأسر 17، و18، و19، و20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، ومنها مومياوات الملوك "رمسيس الثاني، سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتي الأول، حتشبسوت، ميرت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، أحمس، نفرتاري زوجة الملك أحمس".