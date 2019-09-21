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سينما ومسرح.. خطة تحويل عين الصيرة لمزار ترفيهي

٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م
عين الصيرة - صورة أرشيفية
عين الصيرة - صورة أرشيفية
قال الدكتور أحمد الشربينى، المشرف العام على المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، إنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بتحويل منطقة بحيرة عين الصيرة إلى مزار ترفيهي وربطها بالمتحف، إذ تجرى حاليا عمليات تكريك البحيرة وتوسيعها، وسيتم تحويل المتحف إلى مركز ترفيهي متكامل يضم مسرحا وسينما ومجموعة كافيتريات، بحيث تقضي الأسرة المصرية يوما متكاملا في أثناء زيارتها للمتحف، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تجهيز قاعتين جديدتين لافتتاحهما في غضون الشهور القليلة المقبلة.
وأوضح الشربيني أن القاعتين هما قاعة المومياوات الملكية (بمسطح 2810 أمتار مربعة)، والتي سيتم نقلها في موكب مهيب خلال الشهور القليلة المقبلة من المتحف المصري بالتحرير لعرضها بمقرها الدائم داخل متحف الحضارة، والقاعة الأخرى هي قاعة العرض الرئيسية (بمسطح 2570 مترا مربعا)، وتتحدث عن أهم معالم الحضارة المصرية
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مقبرة-توت-عنخ-امون

لأول مرة منذ 1922.. ترميم تابوت الملك الصغير «توت»

صرح الدكتور حسين كمال مدير عام مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير، بأنه من المقرر الانتهاء من أعمال ترميم تابوت "توت عنخ آمون" بالمتحف بعد 6 أشهر، وسيتم الانتهاء من أعمال تعقيمه التي استغرقت أكثر من 3 أسابيع، مضيفا أنه تم رفع غطاء التابوت، وإزالة قطع القطن التي سببت أضرارا، كما تم إزالة كل قطعة انفصلت عن بدن التابوت، وترقيمها إذ كان هناك العديد من الانفصالات، وتم مقارنة الزخارف والرسوم على التابوت، وإجراء عملية توثيق وتجميع كل جزء، وجارى إجراء الدراسات على التابوت لمعرفة أسباب التلف.
الرئيس عبد الفتاح السيسى يصل نيويورك (1)

السيسي في أرفع محفل عالمي.. ماذا يفعل الرئيس بنيويورك؟

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم السبت، إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماعات الرفيعة المستوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي من المقرر أن يلقي بيان مصر أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة، التي تعتبر أرفع محفل سياسي عالمي، ويتناول البيان رؤية مصر ومواقفها تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية المطروحة علي الساحة السياسية العالمية خاصة في مجالات صون السلم والأمن العالميين.
وزير-النقل-كامل الوزير-يتفقد-تطوير و إنشاء-كوبريين-بالقليوبية (1)

بـ1.2 مليار جنيه.. وزير النقل يتفقد كوبريين بالقليوبية

تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل، برفقة الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، أعمال تطوير ورفع كفاءة وإنشاء كوبريين بطريق "بنها - كفر شكر" بتكلفة تصل إلى 1.2 مليار جنيه والذي سيساهم في تحقيق السيولة المرورية. ورافقه خلال الجولة رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري ورئيس الشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري و رؤساء مدن بنها وكفر شكر ومدير مديرية الطرق وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة حيث تفقد الوزير والمحافظ القطاعات الاربعة للطريق، وكذلك الكباري التي يتم تنفيذها وتابع معدلات التنفيذ والتقى بالمهندسين والعمال بكافة القطاعات.
اكياس-البلاستيك-في-البحر

المخاطر الكارثية للبلاستيك في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم النائب طارق متولي عضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول خطة الدولة، في الحد من استخدام البلاستيك في حياتنا، والانتباه إلى المخاطر الكارثية التى يسببها البلاستيك على صحة الإنسان، والحيوان، والحياة البحرية بأكملها، والنظر بعين العقل إلى الخسائر التى تسببها هذه الصناعة وتدميرها للبيئة بكاملها، قبل أن ننظر إلى خسائر المشتغلين في تصنيعه وصناعته، مضيفا أن هناك دراسات علمية دولية أكدت أن الإنسان يتناول 50 ألف قطعة بلاستيكية صغيرة سنويا خلال وجبات الطعام.
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سياحة (10)

رابع أعلى نمو بالعالم.. أرقام مميزة لمصر في السفر والسياحة

حققت مصر رابع أعلى نمو في معدلات الأداء على مستوى العالم في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وفقا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019 ، والذي صدر في سبتمبر الجاري، وتقدمت مصر تسعة مراكز ليحتل قطاع السياحة المصري المركز الـ65 عالميا بعد أن كان يحتل المركز الـ74، كما تقدمت مصر من المركز الـ60 إلى المركز الخامس في استراتيجية الترويج والتسويق السياحي، وتصدرت مصر أيضا دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال الاستدامة البيئية، والموارد الثقافية، وسفر رجال الأعمال، كما كانت الأفضل أداء فيما يخص مؤشر الأمن والسلامة، والبنية التحتية والموانئ، والموارد الطبيعية.
خالد-العنانى-وزير-الاثار

الحكومة عن بيع المباني التاريخية: ثروة لا تُقدر بثمن

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن بيع الحكومة للمباني التاريخية. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة أنه قام بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الشائعات تماما، مُؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لبيع الحكومة للمباني التاريخية، مُوضحةً أنه لا يوجد أي تفكير في بيع المباني التاريخية، وذلك باعتبارها ثروة لا تُقدر بثمن، وأن هناك خطة لتطوير وترميم تلك المباني.
الجامعة -الأمريكية (4)

الجامعة الأمريكية تهدي متحف الحضارة 5 آلاف قطعة آثار

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط 5 آلاف قطعة أثرية، أهدتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة لوزارة الآثار، والتي كانت قد حصلت عليها الجامعة في ستينات القرن الماضي، وفقا لقانون القسمة المعمول به في مصر في ذلك الوقت. وقال الدكتور أحمد الشربيني المشرف العام على المتحف، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إن قانون القسمة كان يسمح لبعثات الحفر الأجنبية فى مصر بالحصول على 50% من نتاج الحفائر، وتلك القطع الأثرية كانت من نتاج حفائر البعثة المصرية الأمريكية بمنطقة الفسطاط برئاسة عالم الآثار جورج سكانلون.
اللواء-قاسم-حسين-محافظ-المنيا

غابوا عن العمل.. إحالة 32 موظفا بالمنيا للتحقيق

أحالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 32 موظفا بقريتي طوخ الخيل ودمشير للإدارة العامة للشئون القانونية، للتحقيق معهم نتيجة تغيبهم عن العمل دون عذر وإهمالهم وتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي. وقال محمد سيد رئيس مركز المنيا، في تصريحات له، اليوم الخميس، إن القرار جاء بناءً على التقرير الذي أعدته لجنة الانضباط والتفتيش الدوري، في أثناء مرورهم على عدد من الوحدات القروية التابعة لقريتي طوخ الخيل ودمشير، مضيفا أن الحملات جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بمتابعة سير العمل والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
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