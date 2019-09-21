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المالية: تخصيص 6.6 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م
مرضى
مرضى
قالت سارة عيد رئيسة وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إن الجديد في الموازنة هذا العام بدء إشراك المواطن في متابعة المشروعات في موازنة بلده والاشتراك في تحديد أولويات الإنفاق، من خلال خلق نموذج مصري للمواطنة والشراكة يضمن مشاركة المواطن والمجتمع المدني في تحديد أولويات تنفيذ مشاريع الدولة بمحافظاتهم، كما أن موازنة المواطن لهذا العام تعرض أيضا لأهم برامج الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية، خاصة برامج الصحة والتعليم والتأمين الصحي الشامل، ومن أهم مجالات الإنفاق على برامج التعليم تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة رياض الأطفال.
وأشارت "عيد" إلى تخصيص مليار جنيه لبرامج تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي تشمل برامج للارتقاء بالمهارات التعليمية لمعلمي ذوي الإعاقة، وبرامج لدمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي، بجانب 0.4 مليون جنيه لبرامج محو الأمية، خاصة للفتيات والأطفال المتسربين من التعليم الأساسي. وحول أهم مجالات
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الذهب (2)

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 687 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلية، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1506 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
اقتصاد

الحكومة تكشف أهم المخصصات المالية بالموازنة الجديدة

أكد أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الإصدار السادس من موازنة المواطن يعرض أهم توجهات موازنة 2019- 2020 مثل المستهدفات المالية الكلية والقطاعات الدافعة للنمو الاقتصادي بالخطة الاستثمارية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تركز على برامج تعميق التصنيع المحلى وتحفيز الاستثمار الصناعي وتحسين جودة المنتجات الصناعية. وأضاف كوجك أنها تشمل أيضا تعزيز القدرات التنافسية للصادرات، فضلا عن التحول إلى المجتمع الرقمي وتوجيه الاستثمارات للقطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة مع تمكين الشباب والمرأة.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم السبت 21 سبتمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.24 جنيه، ونحو 16.34 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 16.33 جنيه للبيع، و16.23 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.40 جنيه للبيع، و16.30 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 16.36 جنيه للبيع، و16.26 جنيه للشراء.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21 سبتمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، السبت، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1496 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
اقرأ المزيد من الأخبار
اقتصاد

الحكومة تكشف أهم المخصصات المالية بالموازنة الجديدة

أكد أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الإصدار السادس من موازنة المواطن يعرض أهم توجهات موازنة 2019- 2020 مثل المستهدفات المالية الكلية والقطاعات الدافعة للنمو الاقتصادي بالخطة الاستثمارية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تركز على برامج تعميق التصنيع المحلى وتحفيز الاستثمار الصناعي وتحسين جودة المنتجات الصناعية. وأضاف كوجك أنها تشمل أيضا تعزيز القدرات التنافسية للصادرات، فضلا عن التحول إلى المجتمع الرقمي وتوجيه الاستثمارات للقطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة مع تمكين الشباب والمرأة.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الحكومة: لا صحة لإيقاف قرارات العلاج على نفقة الدولة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تَسبُب مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في إيقاف قرارات العلاج على نفقة الدولة. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الشائعات، مُؤكدة استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة دون أي عوائق، وعدم وجود أي نية لدى الحكومة لإلغائها مع تطبيق مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.
الاقتصاد-المصري

رفع معدل النمو وميكنة الخدمات أهم مستهدفات الحكومة

قال أحمد كجوك نائب وزير المالية، إن تطوير بيئة ممارسة الأعمال يأتى على رأس أولويات الحكومة التى تسعى لاستكمال الإصلاحات الهيكلية للنهوض بالاقتصاد القومى، مشيرًا إلى وضع نظام ضريبى جديد للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق برنامج جديد لمساندة وتحفيز الصادرات، وإصدار قانون جديد للمشتريات الحكومية يضمن إجراءات أكثر شفافية، واستكمال ميكنة جميع الخدمات الحكومية لتتواكب مع خدمة الدفع الإلكتروني التى تحكم معظم التعاملات الحكومية. جاء ذلك خلال الجولة العاشرة للحوار الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي التي اختتمت أعمالها أمس، بمقر وزارة المالية بالقاهرة.
السيسى

بالتعليم والصحة.. السيسي يوجه بالتركيز على التنمية البشرية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي للعام الجاري 2019-2020، إذ وجه الرئيس بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، من خلال الاستمرار في إصلاح وتطوير منظومتي التعليم والصحة، واللتين تشهدان زيادة غير مسبوقة في مخصصاتهما.
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