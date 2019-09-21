المالية: تخصيص 6.6 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م

مرضى

قالت سارة عيد رئيسة وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إن الجديد في الموازنة هذا العام بدء إشراك المواطن في متابعة المشروعات في موازنة بلده والاشتراك في تحديد أولويات الإنفاق، من خلال خلق نموذج مصري للمواطنة والشراكة يضمن مشاركة المواطن والمجتمع المدني في تحديد أولويات تنفيذ مشاريع الدولة بمحافظاتهم، كما أن موازنة المواطن لهذا العام تعرض أيضا لأهم برامج الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية، خاصة برامج الصحة والتعليم والتأمين الصحي الشامل، ومن أهم مجالات الإنفاق على برامج التعليم تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة رياض الأطفال.

وأشارت "عيد" إلى تخصيص مليار جنيه لبرامج تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي تشمل برامج للارتقاء بالمهارات التعليمية لمعلمي ذوي الإعاقة، وبرامج لدمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي، بجانب 0.4 مليون جنيه لبرامج محو الأمية، خاصة للفتيات والأطفال المتسربين من التعليم الأساسي. وحول أهم مجالات