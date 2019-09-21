رياضة

تشكيل إنتر المتوقع لديربي الغضب.. لوكاكو يقود الهجوم

٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م
لوكاكو
لوكاكو
يحتضن ملعب سان سيرو، اليوم السبت، قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل ميلان غريمه الإنتر في ديربي الغضب في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل إنتر صدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما يوجد ميلان في المركز الثامن برصيد 6 نقاط، ويتواجه الغريمان للمرة 170 في الدوري الإيطالي، حقق خلالها الإنتر الانتصار في 64 مواجهة مقابل 51 فوزا لميلان، وانتهت 55 مباراة بين الفريقين بالتعادل، وسجل الإنتر في تلك اللقاءات 236 هدفًا مقابل 219 هدفًا لميلان.
وفي ما يلي تشكيل إنتر ميلان المتوقع: - حراسة المرمى: هاندانوفيتش. - خط الدفاع: دي فري – جودين – سكرينيار. - خط الوسط: أسامواه – فيتسينو – سينسي – بروزوفيتش – دي أمبروسيو. - خط الهجوم: لوكاكو – مارتينيز. وبالنظر إلى سجل مباريات الفريقين عندما يكون ميلان
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محمود-متولي

طبيب الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة متولي

كشف الدكتور خالد محمود، طبيب النادي الأهلي، عن مدة غياب محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بعد إصابته في أثناء مباراة فريقه أمام غريمه الزمالك، والتي أُقيمت بينهما أمس الجمعة، في بطولة السوبر المصري لموسم (2017-2018)، على ملعب برج العرب، بحضور 10 آلاف مشجع، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوج أبناء الجزيرة باللقب الحادي عشر في تاريخه، وقال محمود، إن إصابة متولي بمزق في العضلة الخلفية، تحتاج إلى علاج أربعة أسابيع على الأقل.
ميلان‎ (1)

تعرف على تشكيل ميلان المتوقع لديربي الغضب

يحتضن ملعب سان سيرو، اليوم السبت، قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل ميلان غريمه الإنتر في ديربي الغضب في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل إنتر صدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما يوجد ميلان في المركز الثامن برصيد 6 نقاط، ويتواجه الغريمان للمرة 170 في الدوري الإيطالي، حقق خلالها الإنتر الانتصار في 64 مواجهة مقابل 51 فوزا لميلان، وانتهت 55 مباراة بين الفريقين بالتعادل، وسجل الإنتر في تلك اللقاءات 236 هدفًا مقابل 219 هدفًا لميلان.
محمد صلاح (1.) (1)

ماني يقترب من تجريد محمد صلاح في ليفربول

اقترب النجم السنغالي ساديو ماني من تجريد نجم المنتخب الوطني محمد صلاح من لقب اللاعب الأعلى أجرًا في صفوف ليفربول، فوفقا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، يرغب ليفربول في تجديد عقد ماني حتى صيف عام 2025، من أجل إنهاء الجدل المثار حول إمكانية رحيله إلى صفوف ريال مدريد، وسبق أن جدد السنغالي تعاقده مع الريدز في شهر نوفمبر الماضي، إذ يمتد عقده الحالي حتى صيف عام 2023، ويحصل بموجبه على أجر أسبوعي يصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني، بينما من المنتظر أن يحصل بموجب العقد الجديد على 220 ألف جنيه إسترليني.
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ميلان‎ (1)

تعرف على تشكيل ميلان المتوقع لديربي الغضب

يحتضن ملعب سان سيرو، اليوم السبت، قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل ميلان غريمه الإنتر في ديربي الغضب في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل إنتر صدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما يوجد ميلان في المركز الثامن برصيد 6 نقاط، ويتواجه الغريمان للمرة 170 في الدوري الإيطالي، حقق خلالها الإنتر الانتصار في 64 مواجهة مقابل 51 فوزا لميلان، وانتهت 55 مباراة بين الفريقين بالتعادل، وسجل الإنتر في تلك اللقاءات 236 هدفًا مقابل 219 هدفًا لميلان.
انتر-وميلان‎

ميلان Vs إنتر.. من يحسم ديربي الغضب؟

يحتضن ملعب سان سيرو، اليوم السبت، قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل ميلان غريمه الإنتر في ديربي الغضب في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل إنتر صدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما يوجد ميلان في المركز الثامن برصيد 6 نقاط، ويتواجه الغريمان للمرة 170 في الدوري الإيطالي، حقق خلالها الإنتر الانتصار في 64 مواجهة مقابل 51 فوزا لميلان، وانتهت 55 مباراة بين الفريقين بالتعادل، وسجل الإنتر في تلك اللقاءات 236 هدفًا مقابل 219 هدفًا لميلان.
فرحة الهدف

ميلان ينتزع فوزًا صعبًا من هيلاس فيرونا في الكالشيو

حقق فريق إيه سي ميلان فوزًا صعبًا على حساب مضيفه هيلاس فيرونا، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «استاد مارك أنطونيو بنتيجودي» ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإيطالي موسم 2019-2020. وجاء هدف الروسونيري والوحيد في اللقاء عن طريق شيشتوف بيونتك من ركلة جزاء في الدقيقة 68 من عمر المباراة ، سددها بطريقة رائعة على يمين حارس هيلاس فيرونا، ليحقق ميلان فوزه الثاني على التوالي حتى الآن في الكالشيو.
ميلان‎ (1)

ميلان يسعى لتصحيح المسار أمام فيرونا بالكالتشيو

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي "كالتشيو" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل هيلاس فيرونا نظيره ميلان، الساعة 8:45 مساءً على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي، ويحتل فيرونا المركز السابع برصيد 4 نقاط، بينما يوجد ميلان في المركز الـ12 برصيد 3 نقاط، كما يستقبل روما نظيره ساسولو الساعة السادسة مساءً على ملعب الأولمبيكو، ويحتل ذئاب العاصمة المركز الـ15 برصيد نقطتين، بينما يوجد ساسولو في المركز التاسع برصيد 3 نقاط، وضمن مباريات نفس الجولة، يستقبل جنوة نظيره أتلانتا الساعة 12:30 ظهرًا على ملعب لويجي فيراريس.
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