تشكيل إنتر المتوقع لديربي الغضب.. لوكاكو يقود الهجوم

٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م

لوكاكو

يحتضن ملعب سان سيرو، اليوم السبت، قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل ميلان غريمه الإنتر في ديربي الغضب في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل إنتر صدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما يوجد ميلان في المركز الثامن برصيد 6 نقاط، ويتواجه الغريمان للمرة 170 في الدوري الإيطالي، حقق خلالها الإنتر الانتصار في 64 مواجهة مقابل 51 فوزا لميلان، وانتهت 55 مباراة بين الفريقين بالتعادل، وسجل الإنتر في تلك اللقاءات 236 هدفًا مقابل 219 هدفًا لميلان.

وفي ما يلي تشكيل إنتر ميلان المتوقع: - حراسة المرمى: هاندانوفيتش. - خط الدفاع: دي فري – جودين – سكرينيار. - خط الوسط: أسامواه – فيتسينو – سينسي – بروزوفيتش – دي أمبروسيو. - خط الهجوم: لوكاكو – مارتينيز. وبالنظر إلى سجل مباريات الفريقين عندما يكون ميلان