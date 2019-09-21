تعرف على تشكيل ميلان المتوقع لديربي الغضب

٢١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م

ميلان

يحتضن ملعب سان سيرو، اليوم السبت، قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل ميلان غريمه الإنتر في ديربي الغضب في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل إنتر صدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما يوجد ميلان في المركز الثامن برصيد 6 نقاط، ويتواجه الغريمان للمرة 170 في الدوري الإيطالي، حقق خلالها الإنتر الانتصار في 64 مواجهة مقابل 51 فوزا لميلان، وانتهت 55 مباراة بين الفريقين بالتعادل، وسجل الإنتر في تلك اللقاءات 236 هدفًا مقابل 219 هدفًا لميلان.

وفي ما يلي تشكيل ميلان المتوقع: - حراسة المرمى: دوناروما. - خط الدفاع: رودريجيز – رومانيولي – موساكيو – كونتي. - خط الوسط: بيليا – تشالهانوجلو – كيسي. - خط الهجوم: بيونتيك – سوسو – باكيتا. وبالنظر إلى سجل مباريات الفريقين عندما يكون ميلان هو صاحب الملعب،